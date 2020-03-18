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Все про:Ніжин (18) Чернігівщина (398) Прокопенко Андрій (2) COVID-19 (1125)

 У Ніжині зафіксовано обґрунтовану підозру на коронавірус, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко

У Ніжині (Чернігівська область) жінка, яка нещодавно повернулася з Італії, обґрунтовано підозрюється в зараженні коронавірусом.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус. Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила ​​жінку з симптомами ГРВІ, зокрема температурою, утрудненим диханням", - написав Прокопенко.

Глава ОДА розповів, що за наявною інформацією, жінка нещодавно повернулася з Італії.

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"Лікарі здійснюють всі заходи згідно із затвердженим алгоритмом дій. Здійснено забір аналізів, які направлено в референс-лабораторії в Києві для проведення тесту на COVID-19. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога", - заявив чиновник.

"Всі служби області проводять відповідні заходи з протидії поширенню коронавірусу. В області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок", - повідомив Прокопенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182531
 
 
 Топ коментарі
 
Меня поражает беспечность наших людей.
Ну ладно, в Италии, Польше ... люди работали.
Но, когда в мире ширится неизвестная опасная зараза, лететь на отдых, с детьми малыми, а потом хаять власть...
Не понимаю я таких людей.
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шо за ментовские обороты "обоснованное подозрение"? В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко - Цензор.НЕТ 1919
или это аваков подозревает?
а може глава ЧОГА происхождением из ментов?
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А чему удивляться если сука зеленая со всего мира людей свозит и распускает без карантина по всей стране? Уже несколько десятков тысяч за народные деньги позавозили.. Каждый - потенциальный носитель. Еще пару недель и счет пойдет на тысячи...
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Мартин Брест Для молодих і більш менш здорових вірус не страшний.
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Согласен. А если моей матери 75 и у нее целый "букет" диагнозов?!...отож.
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О-о, андрюша (наш начальник цеха если что), ховайся
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Сравнить наших медиков в их "дождевиках" и целофановых "бахилах" и китайских в "космических костюмах" - обнять и плакать: земля и небо. В Нежине зафиксировано обоснованное подозрение на коронавирус, – глава Черниговской ОГА Прокопенко - Цензор.НЕТ 1174
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Только ли в этом разница?
И когда мы скатились до этого?
Раньше, ведь, мы жили ничем не хуже их.
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шо за ментовские обороты "обоснованное подозрение"?
или это аваков подозревает?
а може глава ЧОГА происхождением из ментов?
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йохана зедрисня!
в рефернсні лабораторії у Києві!
ми гатови к епідемії!
шоб ви повсралися, кловани!
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Повсыратыся? Так бумаги жопной уже нет!
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Зелені дебіли давно ******** коли вірус зайшов до нас..тому зараз беснуються..все набагато гірше.. Замість того щоб забезпечити доставку медперсоналу в лікарні вони виділяють кошти сабакову на маски. Повна срака вибачте.
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А чему удивляться если **** зеленая со всего мира людей свозит и распускает без карантина по всей стране? Уже несколько десятков тысяч за народные деньги позавозили.. Каждый - потенциальный носитель. Еще пару недель и счет пойдет на тысячи...
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Меня поражает беспечность наших людей.
Ну ладно, в Италии, Польше ... люди работали.
Но, когда в мире ширится неизвестная опасная зараза, лететь на отдых, с детьми малыми, а потом хаять власть...
Не понимаю я таких людей.
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Заглянув в будущее, вижу следующее...*)
Из этой вирусно-экономической халэпы, с наименьшими потерями выйдут две европейские страны -- Германия и Беларусь. Которые, как земля и небо отличаются...
...такой вот будет нонсенс...
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Ну і звичайно що після повернення із Італії ця жінка не самоізолювалась, а встигла навістити родичів, церкву, всі ніжинські магазини і десяток друзів. "Нехай з епідемією бореться влада, а я не буду нічого робити і сподіватись що все минеться"
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З Борисполя до Ніжина ще треба доїхати, мабуть їхала автобусом, сякалася в платочок.
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- зафиксировано обоснованное подозрение - Й,це охорона здоров'я, чи виліпляння статистичної картинки У Ніжині зафіксовано обґрунтовану підозру на коронавірус, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко - Цензор.НЕТ 4503
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