 У Ніжині зафіксовано обґрунтовану підозру на коронавірус, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус. Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила ​​жінку з симптомами ГРВІ, зокрема температурою, утрудненим диханням", - написав Прокопенко.

Глава ОДА розповів, що за наявною інформацією, жінка нещодавно повернулася з Італії.

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"Лікарі здійснюють всі заходи згідно із затвердженим алгоритмом дій. Здійснено забір аналізів, які направлено в референс-лабораторії в Києві для проведення тесту на COVID-19. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога", - заявив чиновник.

"Всі служби області проводять відповідні заходи з протидії поширенню коронавірусу. В області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок", - повідомив Прокопенко.