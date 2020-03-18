 У Ніжині зафіксовано обґрунтовану підозру на коронавірус, - голова Чернігівської ОДА Прокопенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у Чернігівській області є перша обґрунтована підозра на коронавірус. Півгодини тому до Ніжинської міської лікарні бригада екстреної медичної допомоги доставила жінку з симптомами ГРВІ, зокрема температурою, утрудненим диханням", - написав Прокопенко.
Глава ОДА розповів, що за наявною інформацією, жінка нещодавно повернулася з Італії.
"Лікарі здійснюють всі заходи згідно із затвердженим алгоритмом дій. Здійснено забір аналізів, які направлено в референс-лабораторії в Києві для проведення тесту на COVID-19. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення. Надається необхідна допомога", - заявив чиновник.
"Всі служби області проводять відповідні заходи з протидії поширенню коронавірусу. В області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок", - повідомив Прокопенко.
И когда мы скатились до этого?
Раньше, ведь, мы жили ничем не хуже их.
или это аваков подозревает?
а може глава ЧОГА происхождением из ментов?
в рефернсні лабораторії у Києві!
ми гатови к епідемії!
шоб ви повсралися, кловани!
Ну ладно, в Италии, Польше ... люди работали.
Но, когда в мире ширится неизвестная опасная зараза, лететь на отдых, с детьми малыми, а потом хаять власть...
Не понимаю я таких людей.
Из этой вирусно-экономической халэпы, с наименьшими потерями выйдут две европейские страны -- Германия и Беларусь. Которые, как земля и небо отличаются...
...такой вот будет нонсенс...