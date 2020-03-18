 Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співзасновниця громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашівська.
Вона зазначила: "Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка".
Бубочка тоже может вот прям сейчас подняться и йути.
Так его папа говорил
як добратися після зміни вечерньої в передмістя? - це практично неможливо, крім таксі.
Хорошо, что долбодятлов не более 8% от голосовавших.
Кстати, все они собрались тут, потому как на других сайтах им по морде настучали и срут
У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський закликає уряд зупинити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12 години дня 18 березня.
Люди, які приймають владні рішення , повністю відірвані віж життя цієї країни.
Одесса вечер ...трамвай забит, в маске один кондуктор )))) всем *****...