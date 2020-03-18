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 Суспільство, Здоров'я
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 Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро

У деяких лікарнях Києва медичні сестри, які живуть як правило в Київській області, пишуть заяви на звільнення, у зв'язку з тим, що із закриттям метро не можуть добиратися на роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співзасновниця громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашівська.

Вона зазначила: "Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182530
 
   
 Топ коментарі
 
Что и требовалось доказать. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создал в Харькове, Киеве и Днепре армагедон.
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Сильно вежливо. Им доходит попроще, доказано Г+Г

Медсестры киевских больниц пишут заявление на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 312
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Ирина ветренная вы наша,
Бубочка тоже может вот прям сейчас подняться и йути.
Так его папа говорил
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Бубочка ваш хай йде на всі чотири сторони, він мене не цівить взагалі!
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Читайте вище, впевнена, що це тимчасова проблема, і зараз важко кожній людині добратись до роботи, але хіба всі пишуть заяви на звільнення? Винна влада? БЕЗПЕРЕЧНО ВИННА! Але наказують чомусь найбільш незахищене населення....
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що значить важче?
як добратися після зміни вечерньої в передмістя? - це практично неможливо, крім таксі.
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Вы вину власти переносите на медсестер, которые не имеют возможности приехать на работу.
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добре, хай звільняються, вам від цього стане легше?
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Шмыгаль говорит, что до конца карантина метро не пустят. Дескать именно из-за метро экспотенциальный рост эпидемии в Испании и Британи. 1) Как он может это доказать? специалист? 2) А если карантин продлят на месяц, два, четыре? 3) В таком виде, как организовано движение наземного транспорта этот транспорт в 100 раз опаснее метро 4) Кто мешает ограничить вход пассажиров на станции метро силами полиции (порционно, после отхода очередного поезда, например, по 150 человек - по 30 на вагон) - это сделать гораздо проще, чем контролировать число пассажиров в наземном транспорте? Шмыгаль и прочие опаснее коронавируса. Он хочет, чтобы потом действительно кто-то доказал, что вспышка эпидемии началась из-за переполненных автобусов и троллейбусов?
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Ой шо тут говорить, Шмыгаль такой сПОЦилист!.. Шо не мовить - як з дупи кавалок.
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Так страшно, метро закрыла власть Киева, а виноват Зеленский.
Хорошо, что долбодятлов не более 8% от голосовавших.
Кстати, все они собрались тут, потому как на других сайтах им по морде настучали и срут
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Зеленский угрожал мерам Днепра, Киева и Харькова открыть на них уголовное дело, если не закроют метро. Вся вина за транспортный коллапс лежит исключительно на Зеленском.
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ЗЕЛАЙНО! Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 1843
У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 президент Володимир Зеленський закликає уряд зупинити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів з 12 години дня 18 березня.
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Дибил Такой, метро закрыли согласно указу ПРАВИТЕЛЬСТВА! Понимаешь, лишенец? Согласно указу зеленого правительства!
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твой зеленый идиот закрыл метро и по тв всем об этом обьявил)
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на каких сайтах еще можно найти зебилов?хочу поржать, а зебобики как повыводились ото всюду...
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За янукодла голосувало 12 млн, і до 2015 року населення України зменшилось на цю цифру, бо неможливо було знайти хто! голосував за янукодла! Скоро населення україни зменшиться на 15 млн (стільки голосувало за зеблана) це ті 73% Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро - Цензор.НЕТ 2300 від 37млн виборців!
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Русские предлагают подвезти в Киев на танках...
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Русские могут подъехать на 1.5 метра в украинский чернозем. Вместе с ватой , постящей эту чешуюню☝️☝️☝️
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Відповідь на мудрість Зеленського. Невже так важко змоделювати найпростішу ситуацію? Про що думала така незамінна пара з мозговитої "трійки" - Єрмак і Шефір?
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зедебіли моделювати не вміють, тільки кривлятись на сцені
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Им протесты не нужны, когда будут принимать антиконституционные законы. Экономика для них последнее.
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земудаки думають дупою, а ну швидко члени партії СН зайняти вакансії медсестер Медсестры киевских больниц пишут заявления на увольнение в связи с невозможностью добраться на работу после закрытия метро - Цензор.НЕТ 7549
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Спочатку щось зроблять, потім переробляють. Як при поносі, не встигають штани спустити.
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Власть для всех экстренных служб должна снарядить вахтовые автобусы.Использовать школьные автобусы,которые не у дел.Это логистика .Гепа ,Кличко и Филатов откровенно губы раскатали и сопли жуют .Это их парафия обеспечить жизнедеятельность городов в условиях карантина.Их для этого выбирали,а не для дерибана.Жизнь частных предприятий- на совести барыг.Опять таки -вахта.Рестораны свой персонал в 2 ночи всегда развозили на такси.Кто сейчас мешает работать другим так?Это касается и аптек и продовольственных магазинов.Для мелких составляются списки и заказные автобусы от города собирают на работу и развозят после работы.Только нужно одинаковое время начала и конца рабочего дняПеревести все сети на односменную работу.Хлебозаводы,мясокомбинаты справятся самостоятельно,да исупермаркеты ,если хотят работать круглосуточно..
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це було прогнозовано - медичний персонал в славному місті Києві - з передмість Києва.
Люди, які приймають владні рішення , повністю відірвані віж життя цієї країни.
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Короче сегодня Одесса утро..в трамвае действительно человек 20-25....водительша настойчиво доводит требования трухи и зе...не больше 20 оденньте маски...ит.д всем *****..пару тел реально в масках...естественно никто вагон не собирается покидать...так и....едем
Одесса вечер ...трамвай забит, в маске один кондуктор )))) всем *****...
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В то же время не смог выйти на работу сотрудник из Коминтерново...и нам пришлось тащить за него
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Правльно. Сланачало делаем, потом думаем (если осталось чем). Турборежим он такой
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Воны це зробылы разом! Кстати, а почему они не хотят ездить в переполненных маршрутках, трамваях и троллейбусах, наверное чтото знают?
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Какой журак будет работать за минималку?И тем более сейчас???
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