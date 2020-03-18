 Медсестри київських лікарень пишуть заяви на звільнення у зв'язку з неможливістю дістатися на роботу після закриття метро

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написала співзасновниця громадської ініціативи "Бути поруч" Анна Карашівська.

Вона зазначила: "Сьогодні пацієнти, які проходять гемодіаліз в одній зі столичних лікарень, скидалися готівкою на оплату таксі медсестрам відділення. Всі медсестри - з Київської області. Вони відмовляються виходити на роботу і збираються звільнятися вже з понеділка".

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