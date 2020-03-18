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Все про:обстріл (6091) Донбас (15577) Об'єднані сили (450)

 Від початку доби ворог 8 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь поблизу Павлополя (23 міни з 82-мм мінометів), Мар'їнки (6 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета), Красногорівки (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів) і Пісків (з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли в районі Зайцевого (3 міни з мінометів калібру 82 мм, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Щастя (2 міни з 82-мм мінометів), Новотошківського (12 мін з мінометів калібру 120 мм) і Кримського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

Дивіться: Від початку доби найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ в районі Зайцевого і Павлополя, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

У пресцентрі зазначають, що підрозділи операції Об'єднаних сил дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Крім того, 18 березня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню. Внаслідок  ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182527
 
 
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Наші герої ! Тримайтеся мужики. В українських умовах -влада це прєходящє, а УКраїна вічна!!!
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хоч тут добра новина - нема поранених ! тримайтеся хлопчики наші...
за цим дурдомом-шапіто... ми все ж таки вас не забули і молимося (вдома) за вас.
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Вот жеж с@ки такие! Как можно-то???

Это какой-то маразм. И так уже много лет. Нарушают перемирие ежедневно... И что это значит? Если есть договоренность о перемирии и она не соблюдается, то это значит???...
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Зараз надія на наших воїнів і їхнього реально союзника саудівську аравію,давай принц вали рашу!!!!Зелений лізун надіє не дає!
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