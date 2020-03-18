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 Київські новини
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 Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів

Міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб запустити роботу метро, ​​але з деякими обмеженнями.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він зазначив, що метрополітен обслуговуватиме людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Також Прокопів додав, що в столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. "Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи", - зазначив він.

Читайте також: Карантин без метро: забиті маршрутки і черги на зупинках. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182525
 
   
 Топ коментарі
 
Виталя за день понял, сколько кривогожскому нарколыге надо времени, пока не понятно
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Вау! А шмаркля вибачатися буде сам чи комусь делегує повноваження? Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив - Цензор.НЕТ 9191
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Мда, печально это все. Ребята сначала делают, потом думают, как исправить ситуацию.
Что такое причинно-следственная связь на ускоренных курсах обучения в Трускавце им не рассказали, видимо.
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монархія - ніхто не думає, а виконує наказ сцаря
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Они там все чокнутые. Вместо того чтобы просто признаться, что закрытие метро было ошибкой, они все равно держат палец в жοπе и говорят, что не всё было так адназначно.
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больной на голову премьер так и не понял что закрыв метро ог усугубил ситуацыю в 10 раз - этот орел нам еще в экономике такого накерует!!! ну что зебилы начинает до вас доходить что вы "по приколу" натворили ?
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слєдствійє монархічєского правлєнія
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Во власти у нас наверное остались только дебилы и слуги дебилов.
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Читая комменты смеюсь и ужасаюсь дебилизму соемрази.
Каким боком пидалик к Зеленскому?))))
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При владі--лохі, мерзота,неучі, профани. ворогі України, і всяке бидло. А що ви робили до цього,що зараз "щось розробляєте"? Як не прикро сказати,але молодь просто обкакалась і не готова до вирішення важливих задач. Колись в Києві "молода команда" черновецького створила суцільні крадіжки і корупцію,тепер в умовах всієї України---"молоді,обдаровані,красиві" створили 95 квартал з цілої держави. Їм поїсти, попить і посміяться--це головне. Ви це хотіли голосуючи за клоунів безробітніх і фотографів,ви хотіли щоб стати рабами расії, щоб принижували ваших батьків, щоб росло безробіття, щоб виїзжали всі за границю?
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Хай добираються методом діджиталізції.
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