 Влада Києва розробляє план, щоб запустити роботу метро з обмеженнями, - секретар Київради Прокопів

Про це повідомив секретар Київради Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він зазначив, що метрополітен обслуговуватиме людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

Також Прокопів додав, що в столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів і медсестер київських лікарень доїжджають на роботу з сусідніх областей. "Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Тому ми також розробляємо програму для Київпастрансу, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу і з роботи", - зазначив він.

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