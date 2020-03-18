 Надзвичайна ситуація - не надзвичайний стан, - в Київській ОДА пояснили різницю

Роз'яснення опубліковано на сайті Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Головна відмінність надзвичайного стану від надзвичайної ситуації в тому, що під час надзвичайного стану функції управління всіма державними органами, всіма підприємствами переходять до відповідних органів", - сказано в повідомленні.

Також при введенні надзвичайного стану є обмеження прав людини. "При надзвичайній ситуації таких обмежень немає", - вказали в Київській ОДА.

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У Київській ОДА нагадали, що надзвичайна ситуація - це "обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності".

На відміну від надзвичайної ситуації, надзвичайний стан передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив режим надзвичайної ситуації в Київській області.