 МЗС висловив Росії офіційний протест щодо факту візиту Путіна до окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації В.Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який розпочався 18 березня 2020 року", - зазначається в тексті.

МЗС підкреслює, що "Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація".

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"Крим і Севастополь є і надалі залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території України. Жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту" не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого у Конституції України та визнаного міжнародним співтовариством", - заявляє МЗС.

У зв’язку з візитом Путіна до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту.

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