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 МЗС висловив офіційний протест Росії по факту візиту Путіна до окупованого Криму

МЗС України назвав черговий незаконний візит Володимира Путіна до Криму "цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації В.Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який розпочався 18 березня 2020 року", - зазначається в тексті.

МЗС підкреслює, що "Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація".

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"Крим і Севастополь є і надалі залишатимуться невід’ємною частиною суверенної території України. Жодні поїздки російських посадовців на окупований півострів, як і незаконне будівництво так званого "Кримського мосту" не є ознаками зміни статусу цих українських адміністративних одиниць, закріпленого у Конституції України та визнаного міжнародним співтовариством", - заявляє МЗС.

У зв’язку з візитом Путіна до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182517
 
   
 Топ коментарі
 
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов. МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5036

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Пиня повішається або випє Новічок.
МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3691
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Интересно, по поводу визита Гитлера в Винницу Молотов ноту в Берлин направлял?
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поцілуйте його в коронодупу своїми протестами))))
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Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов превысил отметку в 80 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

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Подібний протест треба висказувати великим калібром....
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Пиня повішається або випє Новічок.
МИД выразил официальный протест России по факту визита Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3691
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Интересно, по поводу визита Гитлера в Винницу Молотов ноту в Берлин направлял?
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Да уж циничней некуда. Еще и вагон наград завез.
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Меркель - Путену:
- Вольдемар, а шо
вы имеете сказать за старость?

- Старость - это когда из половых органов
остались одни глаза.

- А чтобы пооптимистичнее?

- Но взгляд... твердый!
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Вы б не тявкали а визовый режим со срашкой вводили да деятельность альфа-банка запретили через кабмин А то скулите Аж тошно от вашей беззубости
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Глава комітету російської Ради ********* з міжнародних справ К.Косачов заявив, що Росія дуже просить світ зняти санкції з-за коронавируса. Зняти західні санкції за криваві окупаційні війни проти багатьох країн світу в тому числі і за фашистську окупацію Українського Криму і Донбасу І які нібито повинні бути зняті з Росії через те, що в світі і в парашу настає найсильніший фінансова криза. Але зупиняти свої криваві загарбницькі війни і звільняти злочинно окуповані нею території Криму і Донбасу проклята параші навідріз відмовляється. Так що санкції проти цього найстрашнішого жахливого зла в світі фашистської Росії треба навпаки обов'язково тільки якомога сильніше посилювати.
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Какой там Крым. Обнулённый скоро не будет высовывать носа из своего кремля, т.к. "визит" обратно может не состояться. По всему видно, что он конкретно обосрался, спрятавшись за спину известной всему миру женщины, какой бы она ни была, а на сегодня впавшей по старости в детство и озвучившей, уже не первый его, госпереворот. Кто будет следующий? Можа коля валуев, которого в незапамятные времена, хорошенько, ушатал англичанин Хэй.
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