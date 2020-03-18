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 До 25 млн людей можуть втратити роботу через коронавірус, - ООН

Пандемія коронавірусу COVID-19 суттєво збільшить безробіття у світі, позбавивши роботи приблизно 25 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у середу західні ЗМІ із посиланням на дослідження Міжнародної організації праці.

"Криза економіки і ринку робочої сили, створена пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 млн осіб", - сказано в дослідженні організації.

При цьому працівники через погіршення умов праці можуть втратити тільки до кінця 2020 року від $860 млн до $3,4 млрд неотриманих виплат.

Водночас в організації зазначили, що скоординована міжнародна відповідь на цей виклик може зменшити кільність людей, яким загрожує безробіття через наслідки пандемії.

Читайте також: Служба зайнятості запустила портал для безробітних і роботодавців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182516
 
   
 Топ коментарі
 
В Днепре пусто . Только строителям ничего не страшно . Скоро всем надоест скупать крупу в АТБ и выйдут на работу .
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чота маловато для всего мира...как они считали?
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Amazon наймёт 100 000 новых работников
Бурный рост потребительского спроса на фоне коронавируса требует расширения штата.
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В Днепре пусто . Только строителям ничего не страшно . Скоро всем надоест скупать крупу в АТБ и выйдут на работу .
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2недели - месяц не поработать это потерять работу?
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чота маловато для всего мира...как они считали?
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они в Украине наверно считали - в стране ничего не производится в основном перекупы, рынки и офисный планктон, перекладывающий бумажки.... и между прочим заслуженно, если за время карантина не шастать по улицам будут с пивасиков по вуликам-забегаловкам а возьмутся за самообразование, пройдут онлайн курсы языка, професии новой научатся... а лодырей не жаль от слова совсем!
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а зачем оно им?они смотрят,как слуги ваще без образования живут и катаются в масле...
стимула нет.
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Згадую, це я так в серпні 2008 влаштував собі тимчасову коротку відпустку на термін спаду паніки від іпотечної банківської кризи та падіння ринку нерухомості.
Йде 12-й рік фрілансу...
===
А шо у вас там за карантин такий? Що, і транспорт не ходить?
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В Киеве уже миллион на пару недель без работы. Если продлят, то их окончательно уволят обанкротившиеся предприятия. Умно Кличко. Молодец.
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У меня еды на два года вперёд. Плюс мешок кукурузы для поп-корна.
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Да и хер на них. И так слишком много людей. До 25 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса, - ООН - Цензор.НЕТ 9418
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из них половина потенциальные преступники в будущем
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