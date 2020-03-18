 До 25 млн людей можуть втратити роботу через коронавірус, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у середу західні ЗМІ із посиланням на дослідження Міжнародної організації праці.

"Криза економіки і ринку робочої сили, створена пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 млн осіб", - сказано в дослідженні організації.

При цьому працівники через погіршення умов праці можуть втратити тільки до кінця 2020 року від $860 млн до $3,4 млрд неотриманих виплат.

Водночас в організації зазначили, що скоординована міжнародна відповідь на цей виклик може зменшити кільність людей, яким загрожує безробіття через наслідки пандемії.

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