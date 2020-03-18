 До 25 млн людей можуть втратити роботу через коронавірус, - ООН

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють у середу західні ЗМІ із посиланням на дослідження Міжнародної організації праці.
"Криза економіки і ринку робочої сили, створена пандемією COVID-19, може збільшити глобальне безробіття майже на 25 млн осіб", - сказано в дослідженні організації.
При цьому працівники через погіршення умов праці можуть втратити тільки до кінця 2020 року від $860 млн до $3,4 млрд неотриманих виплат.
Водночас в організації зазначили, що скоординована міжнародна відповідь на цей виклик може зменшити кільність людей, яким загрожує безробіття через наслідки пандемії.
Бурный рост потребительского спроса на фоне коронавируса требует расширения штата.
стимула нет.
Йде 12-й рік фрілансу...
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А шо у вас там за карантин такий? Що, і транспорт не ходить?
Кто то сильно хочет работать?