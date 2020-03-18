 Ніхто у МВФ не відмовляв у кредиті Україні. Працюємо над програмою в зв'язку з новими умовами, - представник Фонду в Києві Рашкован

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Щоб розвіяти чутки. Ніхто в Україні не відмовлявся від кредиту МВФ - новий уряд і НБУ працюють над новою програмою з урахуванням мінливих умов зовнішніх ринків. Працює непогано. Ніхто у МВФ не відмовляв в кредиті Україні - персонал Фонду щодня спілкується з урядом і НБУ і працює над програмою, розуміючи, що змінилися зовнішні ринки. Працює старанно", - повідомив Рашкован.

За його словами, Україна і МВФ продовжують працювати через вебконференції. "Для нас webex, polycom, skype - досить звичні засоби комунікації. Так що на продуктивності праці карантин особливо не позначається", - написав він.

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Нагадаємо, що чутки про відмову в кредиті на початку березня поширив один з депутатів від "Слуги народу", який вважається близьким до Ігоря Коломойського.