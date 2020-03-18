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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (690) Рашкован Владислав (4)

 Ніхто у МВФ не відмовляв у кредиті Україні. Працюємо над програмою в зв'язку з новими умовами, - представник Фонду в Києві Рашкован

Представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован спростував чутки про те, що МВФ відмовив Україні в кредиті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Щоб розвіяти чутки. Ніхто в Україні не відмовлявся від кредиту МВФ - новий уряд і НБУ працюють над новою програмою з урахуванням мінливих умов зовнішніх ринків. Працює непогано. Ніхто у МВФ не відмовляв в кредиті Україні - персонал Фонду щодня спілкується з урядом і НБУ і працює над програмою, розуміючи, що змінилися зовнішні ринки. Працює старанно", - повідомив Рашкован.

За його словами, Україна і МВФ продовжують працювати через вебконференції. "Для нас webex, polycom, skype - досить звичні засоби комунікації. Так що на продуктивності праці карантин особливо не позначається", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з МВФ рухаються вперед, сподіваємося на позитивний результат, - Шмигаль

Нагадаємо, що чутки про відмову в кредиті на початку березня поширив один з депутатів від "Слуги народу", який вважається близьким до Ігоря Коломойського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182509
 
   
 Топ коментарі
 
мвф уже не настаивает на продаже земли...сказали,шо единственное условие-запрет передачи реприватизированных банков бывшим собственникам или иной им компенсации. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 2453
а это самое трудное.
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так никто і не казав що відмовили Україні...цє вислюку відмовили
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Есть вторая еще причина. Дикая эмиссия гривны в прошлом году. А договором предусмотрено было не печатать. На финстате даже статистику закрыли, теперь только по косвенной информации цифры можно увидеть.
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мвф уже не настаивает на продаже земли...сказали,шо единственное условие-запрет передачи реприватизированных банков бывшим собственникам или иной им компенсации. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 2453
а это самое трудное.
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Есть вторая еще причина. Дикая эмиссия гривны в прошлом году. А договором предусмотрено было не печатать. На финстате даже статистику закрыли, теперь только по косвенной информации цифры можно увидеть.
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И вот настало время очешуительных историй 😁😁😁. Зробымо их исчо раз 😉😉😉
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Не над новой программой работать надо было, а закончить предыдущую. Два транша по 1,3 млрд не дополучили после выборов в прошлом году. Хватит лапшу на уши вешать. Фигушки дадут, а не кредиты.
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так никто і не казав що відмовили Україні...цє вислюку відмовили
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Если мы сейчас не соберемся в гости к Бене - стране кизда.
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не свисти, толстый! )))) денег не будет ))))) (поговорка)
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судя по морде лица, пухлый и раньше бис паддершки МВФ ни аставался....
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Хватит побираться. Лучше проведите переговоры об отсрочке выплаты долга за этот год. В бюджете останется сумма гораздо больше выпрашиваемой.
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а хто піде з ними (з бубочкою! з бенею! з цею шоблою!) на такі переговори?
Я вже не кажу про результат переговорів...
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А почему переговариваются с этой же шоблой о кредитах и дают ей деньги?
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а хіба дають?
Говорити про кредитну лінію можна різне. Он, читай, як Рашкован говорить...
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Рашкован - хвамилия совсем безпаливная
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ну хіба що із правом вільного володіння і носіння вогнепальної зброї для громадян. ну щоб кожен, хто президент міг теж об'явити стан президенту ЗеленськомуНикто в МВФ не отказывал в кредите Украине. Работаем над программой в связи с новыми условиями, - представитель Фонда в Киеве Рашкован - Цензор.НЕТ 6711
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Зеленский чекає на новий транш і не посилає МВФ у дупу, як Голобородько.
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Мфв величайшая финансовая афера века....
Нехрен с ними вообще связываться.
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свинарчук від "міжнародної" шайки глистів ... звісно , від української землі ці шахраї ніколи не відступлять ...хіба що їх пошлють найух й то тільки відійдуть щоб "перегрупуватися" ...глисти необхідно 3,14здити завжди ...але щоб так вчинити потрабно мати яйця ...тут таких немає ...лише євнухи
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Я б не довіряв людині з призвищем "Рашкован"!
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заробітчани привозять в Україну за рік більше грошей ніж мвф за десять і при цьому не вимагають віддати землю "труПовий" кодекс та інші хотелки від ворюг світового маштабу ...але ж цих зелених глистів так і штовхають догробити Україну
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ох и рыло Рашкован откушал на кредитах МВФ там как посмотрят что это быдло уже не помещается в двери в военное время да при карантине сразу пошлют
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