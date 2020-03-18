 Поліція моніторитиме публічні закупівлі та ціни на ринку медичної продукції, - Цуцкірідзе

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"Ми змогли проводити такі спільні заходи тільки після того, як Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення щодо тимчасового обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до цього моменту у нас не було таких повноважень. - Зараз, як ви знаєте, законом спрощено порядок закупівлі таких товарів, тому пояснюємо виробникам: "Будь ласка, торгуйте всередині країни". Крім того, Департамент стратегічних розслідувань у співпраці з Антимонопольним комітетом України вживають заходів, спрямованих на те, щоб не допустити необґрунтованого завищення цін на медичні товари".

Як пояснили журналістові "Цензор.НЕТ" у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, у разі виявлення ознак порушень з боку учасників торгів, наприклад, необґрунтоване завищення цін на цю продукцію, для оперативного і швидкого реагування матеріали відразу направлятимуться в Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України.

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Що стосується спільної роботи на кордоні, то на рахунку правоохоронців вже є низка успішних операцій. Так нещодавно вони перешкодили експорту медичних масок і респіраторів, які заборонені для вивезення з України. Так, 14 березня у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль "Renault", в якому перебувало 50 000 респіраторних масок на суму близько 50 000 доларів США). А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21000 респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 000 доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Зараз 35 коробок із товаром тимчасово вилучено.

"У Борисполі вилучили 1,5 тонни медичних масок, ще партію на харківському ринку "Барабашово", - продовжує Максим Цуцкірідзе. - Нам відомі всі ці постачальники. Проводимо превентивні заходи, орієнтуємо їх на внутрішнього споживача. Щоб нікому не приходило в голову вивозити контрабандою з країни товари, які допоможуть людям зберегти здоров'я. Зрозуміло, що всі хочуть прибутку, але не в цей час".

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