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 Події, Суспільство
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Все про:медицина (898) моніторинг (99) Нацполіція (9179) ціни (257) Цуцкірідзе Максим (7)

 Поліція моніторитиме публічні закупівлі та ціни на ринку медичної продукції, - Цуцкірідзе

В умовах введення карантину Національна поліція посилила заходи з моніторингу державних закупівель у медичній сфері. Зокрема, це стосується ринку лікарських засобів і медичного обладнання. А також співробітники територіальних підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції разом із митниками і прикордонниками проводять превентивні заходи щодо недопущення вивезення медичних товарів через державний кордон України.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

"Ми змогли проводити такі спільні заходи тільки після того, як Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення щодо тимчасового обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення, до цього моменту у нас не було таких повноважень. - Зараз, як ви знаєте, законом спрощено порядок закупівлі таких товарів, тому пояснюємо виробникам: "Будь ласка, торгуйте всередині країни". Крім того, Департамент стратегічних розслідувань у співпраці з Антимонопольним комітетом України вживають заходів, спрямованих на те, щоб не допустити необґрунтованого завищення цін на медичні товари".

Як пояснили журналістові "Цензор.НЕТ" у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, у разі виявлення ознак порушень з боку учасників торгів, наприклад, необґрунтоване завищення цін на цю продукцію, для оперативного і швидкого реагування матеріали відразу направлятимуться в Державну аудиторську службу України та Антимонопольний комітет України.

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Що стосується спільної роботи на кордоні, то на рахунку правоохоронців вже є низка успішних операцій. Так нещодавно вони перешкодили експорту медичних масок і респіраторів, які заборонені для вивезення з України. Так, 14 березня у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль "Renault", в якому перебувало 50 000 респіраторних масок на суму близько 50 000 доларів США). А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21000 респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 000 доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Зараз 35 коробок із товаром тимчасово вилучено.

"У Борисполі вилучили 1,5 тонни медичних масок, ще партію на харківському ринку "Барабашово", - продовжує Максим Цуцкірідзе. - Нам відомі всі ці постачальники. Проводимо превентивні заходи, орієнтуємо їх на внутрішнього споживача. Щоб нікому не приходило в голову вивозити контрабандою з країни товари, які допоможуть людям зберегти здоров'я. Зрозуміло, що всі хочуть прибутку, але не в цей час".

Також читайте: Зеленський домовився з президентом Червоного Хреста Маурером про постачання медобладнання в Україну, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182502
 
 
 Топ коментарі
 
Это рынок, паря, кто успел, тот и съел.
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Ах, как крУжится голова! Как голова кружИтся! Еще же и точки видеофиксации нужно будет обслуживать Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 1105
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РuŦyƛA-С@PrytSLU





Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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РuŦyƛA-С@PrytSLU





Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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А тайные распродажи медицинской продукции кто будет мониторить?
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где списки преступников, вывезжих повязки тоннами за границу????????? где задержания?? где конфискации???????
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повышение идет по всем магазинам по любым товарам , день ,два и минимум гривна плюс , барыг надо наказывать а не только аптечную мафию
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это сговор и за это надо бить миллионными штрафами
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штрафами будут обкладывать маршрутчиков более 10 чел при неработающих метро и автобусах межгорода
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ну не ори тогда что врачи учителя менты судьи чиновники взяточники ,кто как умеет так и зарабатывают
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Ах, как крУжится голова! Как голова кружИтся! Еще же и точки видеофиксации нужно будет обслуживать Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 1105
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Найбільше хочу, щоб скасували дєнь пабєдабєсія через коронавірус.
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зачем?хай празднуют...с ваеным парадом,в тесных праздничных коробках.
и шоб на могиле иллича яблоку негде было упасть.
нормальные люди уже давно отказались от участия Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 7765
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Kavkaz Center
@newkc14
3 ч
#Канада. Полиция охраняет стелажи с туалетной бумагой в супермаркетах. Продажа строго лимитирована #коронавирус
Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3116
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Предприниматели решили помочь народу Украины.
Шьют в огромных количествах маски по 2 грн. за штуку.
Расход материала - бинт 3-и слоя, 2-а отрезка резинки для трусов и нитки.
Себестоимость - копеек 50...
Спасибо, заботливые!
Особая благодарность реализаторам, которые берут за свои услуги еще 1 грн.
Дешево и сердито. Полиция будет мониторить публичные закупки и цены на рынке медицинской продукции, - Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 9961
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