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Все про:окупація (2194) Путін (16449) Севастополь (218)

 Путін прибув в окупований Севастополь

Президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Севастополь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на кримські і російські ЗМІ.

Зазначається, що у Путіна запланована церемонія нагородження будівельників Керченського моста, зустріч із підконтрольними Москві главами Криму і Севастополя, а також із громадськістю.

Всі заходи за участю президента Росії відбудуться в музейно-виставковому комплексі "Костянтинівська батарея".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182501
 
 
 Топ коментарі
 
Туда настоящий не поедет.
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Искандеры больше не смеютсяПутин прибыл в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6513
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заразите короновирусом этого врага рода людского
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BRENT на минимуме была 25.90. Все предпосылки для $10 за бочку.
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Та пофик! Чем больше сдадим - тем лучше!
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До цієї зарази з десятком двійників нічого не липне
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Президент России Владимир Путин в несколько дней заблокирован силовиками. Об єтом сообщил российский общественный и политический деятель Гейдар Джемаль, ссылаясь на свои данные.
Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2″ , комментируя ситуацию вокруг «молчания» Путина.
«В настоящий момент президент Путин нейтрализован, он жив, находится под контролем силовиков, которые осуществляют государственный переворот», - в частности заявил он. Он подчеркнул, что все фотографии и доказательства с Путиным - это всего лишь способ потянуть время.
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Такой бред может написать только шизофреник.
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Кадырова жалается что ему запретили покидать Чечню.
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Вчера поймал эту информацию. Действительно было бы весело, что б это было правдой. Во всяком случае, если и не так, то всё к этому идёт.
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он выдает свои мечты за действительность.
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лживые грузинские сми...
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Путин прибыл в оккупированный Севастополь...Уточните, который из них.
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«Из Крьіма круглосуточно евакуируются русскиє войска !
Колонни русского народа поползли к Украинской границе моля о прощении. »
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Без гуманитарки каранин до 1 мая паРаша хла не протянет голод ...Не спасает резерв..
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Путин: Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья ...
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Путин объявил средним классом россиян с доходом в 18.2 тыс руб. Это $235. В США безработные в 5 раз больше получают.

Вброс про так называемый "средний класс" не случаен. Скоро тех, кто получает больше 18 тыс руб в месяц, начнут доить.
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Это фейк дурилка тушить пожар народа
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понимаю долго не решался это выдать проверял много совпадает ..
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запасной аєродром..?

РuŦyƛA-С@PrytSLU





Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
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а рубєль, між тим, підбирається до 80 за долар (79,95)
цікаво, проб'є сьогодні вісімдесятку?
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за нас не бзди, гебнявий
рятуй свою фашистську недоімперію
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Та в нас теж не апогей ревальвації, на жаль.
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Строителей уже наградили и героев дали это цирк
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решил в новом замке пересидеть ботоксный
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Севастополь, вы там держитесь, хорошего настроения вам, камней с неба. И бюст
)(уйла в каждую мокшанскую хату 😉😉😉
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $27 впервые за 17 лет. Согласно данным торговой площадки, цена чёрного золота рухнула на 6,9% - до $26,75 за баррель.В последний раз фьючерсы нефти Brent торговались на этом уровне в сентябре 2003 года.
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На цей момент нафта вже по 26 доларів. Чудовий момент гарненько притопити московію. Слуги ж Бєні, замість того, щоб встромити ножа в спину путіну, виводять його з під санкцій.
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В ходе торгов на Московской бирже евро увеличился на 4 рубля 66 копеек - до отметки 88,17. Это пока рекорд.
Доллар при этом торгуется на отметке 80 рублей.
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Віруса нет но ви уж патирпите маленько !
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Курс рубля падает, нефть дешевеет. Как теперь сохранить сбережения, купить машину и квартиру.
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Может решится с этой "константиновской батареей" понырять в море!?
Ну, типа обнулить свои акваныряния..... Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 9839
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Одно только радует в эти тяжелые дни, нефть уже ниже 26$
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Преступника так и тянет на место преступления.
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Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 5727
Alex Smith3 минуты назад


газпром за 10 дней не смог продать за рубеж ни одного кубометра Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 4373
Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 5727
Сергей Иванов4 минуты назад

брехня... Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 771

Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 5727
Alex Smith2 минуты назад

так пишет таймс Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 4373
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Пусть нырнет в батискафе за росиюшкой
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Бізнес партнер Єрмака Ротенберг отримав зірку героя праці.Початок прямих перемовин з вбивцями пішов йому на користь. На жаль всі бенефіціари цього дійства знаходяться за поребриком. Залишилися лише формальності 25 березня.
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Виявляється у Єрмака спільний бізнес з групою Аркадія Ротенберга. Єрмак та ТОВ "САРИЧ", яке з 2015 року перереєстровано в анексованому Криму в російському реєстрі являються співзасновниками ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека". Наразі директором ТОВ "Сарич" в російському реєстріПутін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 5130
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являється Чернишов Ігор Валерійович, який входить до групи АО "СМП Банк", який належить Ротенбергам.Путін прибув в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 5309
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Помічник Президента пан Андрей Ермак розпереживався на фб, що став жертвою "інформаційної атаки" зі сторони журналістів. Редакція програми "Watchdogs.Розлідування" і зокрема я, як автор основного блоку розслідування по цій темі, відповідальні за цю "атаку", тому його заяву ми вирішили прокоментувати теж на фб.
Отже, по панові Єрмаку є два блоки питань.
Перший - це його імовірний зв'язок із Ротенбергом. Пан Єрмак стверджує, що "задовго до початку війни не мав жодних стосунків з ТОВ "Сарич", і це є пряма брехня. Станом на осінь 2019 року Андрій Борисович Єрмак і ТОВ "Сарич" є співзасновниками компанії "Інтерпромфінанс-безепека"
Таким чином в Андрія Єрмака просто зараз є "стосунки" з ТОВ "Сарич", вони - бізнес-партнери.
ТОВ "Сарич" має ділянку в Криму,
Дивно, але та ж сама ділянка існує і в російському кадастрі.
Це рівно та сама ділянка, просто подивіться на мапи і на площу в довідках про право власності.
Як так вийшло? А виявляється, що ТОВ "Сарич" ще у 2016 році перереєструвалося в Росії , і, як видно із довідки з російського реєстру юридичних осіб, - продовжує існування в РФ, а з 2018 року у нього нові власники
Хто такий Ігор Валерійович Чернишов, і як він пов'язаний з Ротенбергом, можете погуглити самі, якщо цікаво. І от, що саме тут поганого - з точки зору росіян, із 2018 року люди Ротенберга де-факто увійшли в український бізнес Єрмака, як партнери.
Коментар пана Єрмака був показаний у програмі повністю, . Він зводиться до твердження, що помічник Президента не може закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", бо не має зв'язку з його співзасновниками. Вибачте, сьогодні 2019 рік, і історія "я-не-можу-взяти-телефон-і-подзвонити" - це казка. У нас на телебаченні, ми знаходимо будь-які контакти в Україні за пару годин, якщо випадок складний, то щонайбільше - протягом тижня. Звертайтеся, Андрію Борисовичу, допоможемо. Номер маєте.
До речі, стосовно "відкритих дверей для журналістів". Запит на інтерв'ю із паном Єрмаком я відправив до Офісу Президента 31.10.2019, лист був отриманий його прес-секретаркою, однак ми не отримали ані текстової відповіді, ані згоди на інтерв'ю. Подальше спілкування вже велося в останні дні перед ефіром у вигляді спілкування у Telegram і WhatsApp, - його ми у програмі і показали.
Другий блок питань - по причетності до імпічменту Трампа. Цитати і факти, наведені в програмі були взяті зі свідчень американських дипломатів у Конгресі. Усі вони опубліковані на офіційному сайті Комітету з іноземних справ Палати представників, Зауважте, що свідчення, подані під присягою, то - офіційний документ у юридичному значенні цього слова. А будь-чиї заяви для преси - ні. Там тисячі сторінок, і якщо у вас немає часу їх всі читати, можете ознайомитися із моєю, власноруч складеною, хронологією подій навколо імпічменту То не є захопливе чтиво, вибачте, то просто робочий документ, який я склав для себе, щоб краще орієнтуватися у хронології подій, про які розповідають дипломати. Звідти зрозуміло головне: це пан Єрмак попросив Волкера, щоб той зв'язав його з Джуліані; це пан Єрмак зустрівся з Джуліані в Мадриді, і про що вони там говорили не знали ані наш МЗС, ані Держдеп США; це пан Єрмак обіцяв Джуліані допомогти з "розслідуваннями"; це пан Єрмак надіслав американцям проект заяви Зеленського "про розслідування", і вніс до неї правки, яких вимагав Джуліані. Розумієте? Він дав особистому адвокату Трампа поредагувати заяву Президента України! Ну, і чим це все завершилося? Грандіозний міжнародний скандал, Україна стала токсичною для американців, а Зеленський так і не отримав бажаної зустрічі у Білому Домі, лише коротенькі посиденьки в Нью-Йорку. І пан Єрмак за це відповідає - переговорник від Бога, нє?
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самое время подымать турецкие дроны воинам ВСУ и епашить эту кремлевскую мразь пока есть шанс.
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поехал рассказывать
что как здорово что за доляр дают 80 деревянных
А постарается и все сто будет
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