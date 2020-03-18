 Путін прибув в окупований Севастополь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на кримські і російські ЗМІ.

Зазначається, що у Путіна запланована церемонія нагородження будівельників Керченського моста, зустріч із підконтрольними Москві главами Криму і Севастополя, а також із громадськістю.

Всі заходи за участю президента Росії відбудуться в музейно-виставковому комплексі "Костянтинівська батарея".

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