 Путін прибув в окупований Севастополь

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на кримські і російські ЗМІ.
Зазначається, що у Путіна запланована церемонія нагородження будівельників Керченського моста, зустріч із підконтрольними Москві главами Криму і Севастополя, а також із громадськістю.
Всі заходи за участю президента Росії відбудуться в музейно-виставковому комплексі "Костянтинівська батарея".
Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2″ , комментируя ситуацию вокруг «молчания» Путина.
«В настоящий момент президент Путин нейтрализован, он жив, находится под контролем силовиков, которые осуществляют государственный переворот», - в частности заявил он. Он подчеркнул, что все фотографии и доказательства с Путиным - это всего лишь способ потянуть время.
Колонни русского народа поползли к Украинской границе моля о прощении. »
Вброс про так называемый "средний класс" не случаен. Скоро тех, кто получает больше 18 тыс руб в месяц, начнут доить.
Но верится с трудом.
запасной аєродром..?
РuŦyƛA-С@PrytSLU
Джерело від слуг роялю:
"У найближчі 24 години в Україні можливе запровадження надзвичайного стану, на цей час народним депутатам сказали залишатися в Києві."
цікаво, проб'є сьогодні вісімдесятку?
рятуй свою фашистську недоімперію
не дякуй
)(уйла в каждую мокшанскую хату 😉😉😉
Доллар при этом торгуется на отметке 80 рублей.
Ну, типа обнулить свои акваныряния.....
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Alex Smith3 минуты назад
газпром за 10 дней не смог продать за рубеж ни одного кубометра
Сергей Иванов4 минуты назад
брехня...
Alex Smith2 минуты назад
так пишет таймс
Отже, по панові Єрмаку є два блоки питань.
Перший - це його імовірний зв'язок із Ротенбергом. Пан Єрмак стверджує, що "задовго до початку війни не мав жодних стосунків з ТОВ "Сарич", і це є пряма брехня. Станом на осінь 2019 року Андрій Борисович Єрмак і ТОВ "Сарич" є співзасновниками компанії "Інтерпромфінанс-безепека"
Таким чином в Андрія Єрмака просто зараз є "стосунки" з ТОВ "Сарич", вони - бізнес-партнери.
ТОВ "Сарич" має ділянку в Криму,
Дивно, але та ж сама ділянка існує і в російському кадастрі.
Це рівно та сама ділянка, просто подивіться на мапи і на площу в довідках про право власності.
Як так вийшло? А виявляється, що ТОВ "Сарич" ще у 2016 році перереєструвалося в Росії , і, як видно із довідки з російського реєстру юридичних осіб, - продовжує існування в РФ, а з 2018 року у нього нові власники
Хто такий Ігор Валерійович Чернишов, і як він пов'язаний з Ротенбергом, можете погуглити самі, якщо цікаво. І от, що саме тут поганого - з точки зору росіян, із 2018 року люди Ротенберга де-факто увійшли в український бізнес Єрмака, як партнери.
Коментар пана Єрмака був показаний у програмі повністю, . Він зводиться до твердження, що помічник Президента не може закрити ТОВ "Інтерпромфінанс-безпека", бо не має зв'язку з його співзасновниками. Вибачте, сьогодні 2019 рік, і історія "я-не-можу-взяти-телефон-і-подзвонити" - це казка. У нас на телебаченні, ми знаходимо будь-які контакти в Україні за пару годин, якщо випадок складний, то щонайбільше - протягом тижня. Звертайтеся, Андрію Борисовичу, допоможемо. Номер маєте.
До речі, стосовно "відкритих дверей для журналістів". Запит на інтерв'ю із паном Єрмаком я відправив до Офісу Президента 31.10.2019, лист був отриманий його прес-секретаркою, однак ми не отримали ані текстової відповіді, ані згоди на інтерв'ю. Подальше спілкування вже велося в останні дні перед ефіром у вигляді спілкування у Telegram і WhatsApp, - його ми у програмі і показали.
Другий блок питань - по причетності до імпічменту Трампа. Цитати і факти, наведені в програмі були взяті зі свідчень американських дипломатів у Конгресі. Усі вони опубліковані на офіційному сайті Комітету з іноземних справ Палати представників, Зауважте, що свідчення, подані під присягою, то - офіційний документ у юридичному значенні цього слова. А будь-чиї заяви для преси - ні. Там тисячі сторінок, і якщо у вас немає часу їх всі читати, можете ознайомитися із моєю, власноруч складеною, хронологією подій навколо імпічменту То не є захопливе чтиво, вибачте, то просто робочий документ, який я склав для себе, щоб краще орієнтуватися у хронології подій, про які розповідають дипломати. Звідти зрозуміло головне: це пан Єрмак попросив Волкера, щоб той зв'язав його з Джуліані; це пан Єрмак зустрівся з Джуліані в Мадриді, і про що вони там говорили не знали ані наш МЗС, ані Держдеп США; це пан Єрмак обіцяв Джуліані допомогти з "розслідуваннями"; це пан Єрмак надіслав американцям проект заяви Зеленського "про розслідування", і вніс до неї правки, яких вимагав Джуліані. Розумієте? Він дав особистому адвокату Трампа поредагувати заяву Президента України! Ну, і чим це все завершилося? Грандіозний міжнародний скандал, Україна стала токсичною для американців, а Зеленський так і не отримав бажаної зустрічі у Білому Домі, лише коротенькі посиденьки в Нью-Йорку. І пан Єрмак за це відповідає - переговорник від Бога, нє?
что как здорово что за доляр дают 80 деревянных
А постарается и все сто будет