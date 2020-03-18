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 Київські новини
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Все про:карантин (386) КМДА (803) Київ (7456) сміття (313) Пантелеєв (47)

 "Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

КМДА ухвалила рішення в умовах пандемії коронавірусу закрити сміттєпроводи в багатоповерхівках, оскільки вони є джерелами антисанітарії.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції мають бути закриті. Це непотрібний рудимент, який є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - написав Пантелєєв.

За його словами, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про закриття сміттєпроводів.

"Думаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, ніж ризикувати своїм здоров'ям!" - додав Пантелєєв.

Джерело антисанітарії: у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182495
 
   
 Топ коментарі
 
винахід совка..
розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
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Хоч один позитивний момент буде... "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 3535
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давно пора эти хостелы крыс ликвидировать ,живут и не платят паразиты "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 7684
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винахід совка..
розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
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А ще у нас регулярно його доводиться гасити, бо якісь дебіли туди недопалки не погашені кидають!
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Я жила на квартирі, то в домі були такі мусоропроводи. Так чого туди тільки не кидали..
І гілляки, і меблі порубані, і мішки з будівельним сміттям.
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От тому, в нормальних країнах, нормальні люди живуть в нормальних будинках, а ненормальні в фавелах.
Почитайте історію американського району Гарлема.
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Як сказати.
Зараз у багатоповерхівках, почнуть насолоджуватись ароматом виставлених на площадки клумаків з сміттям, та й під вікнами на газонах (розберись з якого воверху викинуто)
Ну й насолоджуватись, у ліфті, ароматами транспорту гімна...
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Дивно..В нас давно такого немає. І нічого.
А мусорка реально смерділа. Поки не заварили.
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У меня в доме площадки перд мусоропроводом чистые и не вонючие, сам мусоропровод тоже исправен и аккуратно покрашен. И это не первая попытка уничтожить мусоропроводы, сейчас только подводят под это коронавирус, котрый не имеет к мусоропроводам никакого отношения. Просто прихватившие власть не хотят платить дворникам за их обслуживание.
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Ну ці прості речі не для всіх зрозумілі.
Тут ще от що.
Свого часу ці багатоповерхівки заселялися бидлом.
А навіть 3% бидла можуть засрати все що завгодно.
А от у інших, «кооперативи». Звідти і різниця.
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Странно, а у меня мусоропровод не смердит. Может там вентиляцию у вас надо было както прочистить или убирать хоть раз в два дня?

В лифте ещё ни у кого пакет не рвался? Может и не тёк даже?
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Або зарплату за двірника одержував не заступник жилкомсервіса, а таки двірник?
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Это все от жильцов зависит. У нас чистенько.
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Забавно читать )))...вы, что, не приучены мусор выносить???? или это такой флешмоб - закроют мусопроводы...и мы, как начнем весь мусор у себя в подьезд выносить...животные!
У меня в городе эти помойки закрыли лет 25 назад!
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давно пора эти хостелы крыс ликвидировать ,живут и не платят паразиты "Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы - Цензор.НЕТ 7684
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Без вируса не додумались позакрывать этот трэш?

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Ты не поверишь - многие упоротые совкоголовые против!
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Навпаки.
Це люди, які знають психологію совкоголових, і вже насолоджуються пакетами чужого сміття, перед своїми дверями.
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Я против!

А что до совка, то там так было: в определённое время едет мусоровоз и звонит в колокольчик. Граждане выбегают из квартир кто в чём с вёдрами и высыпают их прямо туды.

Бутте последовательны: скажите нет и мусорным контейнерам источникам мух и тараканов с крысами и голубями.
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это в совсем древнем совке)..а потом стали в многоэтажках делать мусоропроводы, типа цивилизация... в Москве были дома с мусоропроводами прямо в кухне)
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Несколько неудобно было выбегать с ведром с девятого этажа, причём всем вместе, вот и пришлось както решать.

Дома с мксоропроводами в кухне много где были, в типичных совковых девятиэтажных общагах ещё. ИЧСХ ничо там не воняло. Зогадко!
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В совдепии было грамотно управляемое ЖКХ, и не дураки придумали мусоропроводы. Просто нынешнее, захватившее города, провинциальное быдло не понимает, что это такое и как этим пользоваться..
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я их переучивал на собственном примере с 2000 года - выносил демонстративно мусор в пакете в контейнер во дворе на виду всего дома.. прошли года и потянулись люди делать так же
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аа, заварюйте вже й вхід у під'їзди...
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НАКОНЕЦ-ТО! А то у моей тещи в кооперативном (ОСББ) доме, высотке, уже который год не могут заварить. Некоторые упоротые пенсы кричат, что они против, ведь это "великое достижение советской эпохи и комфорт для простых людей".
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Може хоч це змусить хоч деяких київських люмпенів сортувати сміття...

У нас давно вже стоять окремі баки для пластику, але бидло досі кидає все разом і сміттєпроводи!
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Вот тут я наконец скажу прямо: вообще ******!
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Почему? В Мариуполе уже нет мусоропроводов, поставили у подъездов новые контейнеры и нормально.
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Некоторые всю жизнь срать на улицу ходят и нормально.

А насчёт почему - а потому, что у нас ОСББ и в теории это наше дело с мусоропроводами или без.

Поднимал председатель этот вопрос пару лет назад типа дворникам тяжыло и давайте как у всех - не прокатило.
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Не знаю кто там на улицу срать ходит, но в цивилизованных странах нет мусоропроводов. И оторвать жопу от дивана и вынести мусор в закрытый и чистый контейнер может любая обезьяна. А здравый человек так и сделает без проблем.
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А туалети в кожній квартирі?..Хіба вони не істочнік антисанітаріі?Негайно закрити і нехай бігають у двір...Як казав мені один вуйко,що тільки но отримав квартиру у Львові - я тепер пан,бо серу в хаті...Тому нефіг плодити панів...
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Теж разумно.
Посрав в одну тару, посцяв в іншу.
Потім з 14-го поверху приїхав з цим добром на ліфті вниз, і кожний отход в свій контейнер.
Доречі, чомусь більше всього схвалюють заварювання сміттєпроводів, жителі пятиповерхівок.
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Потому, что там сосредоточены завезенные в города из сел "рабочие руки".
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Антисанітарія перекочує тепер в квартири.
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ничего что они уже давно заварены в основном лет так 10?))
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В нашем подъезде в Киеве уже давно заварили этот гадюшник
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Гадюшник только там, где в доме сами жители гады, а не там, где есть мусоропроводы для цивилизованных людей.
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Китайці довели, що вірус розповсюджується через каналізацію. Терміново заварюйте унітази! Серіти - на двір!
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В Мариуполе уже пару лет как их позаваривали и у подъездов поставили евроконтейнеры.
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Джерела антисанітаріїї успішно знищено!
Сміттепроводи закрили, заварили і опломбували!


"Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи - Цензор.НЕТ 2979
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И шо ты хотел этим сказать? Или по твоему, мусор после мусоропроводов, сразу аннигилируется в туманность Андромеды?!
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У тебе в дворі є вакуумна система? І мешканці обов'язково сортують сміття? Ні?

"Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи - Цензор.НЕТ 6745
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так уже год как закрыли и что? в головах у вас антисанитария
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эту гавняную трубу давно пора было вырезать в домах, тем более с учетом как быдло туда сыпет мусор (половина мимо на площадку), но денег нет.. руки не доходили... и таке инше
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Предсказуемо произошло разделение на тех, у кого в подъезде в основном проживает быдло, срущее прямо под себя, и тех, у кого в основном соседи умеют засыпать мусор туда куда нужно.
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одно быдло на этаж попалось и все завоняло.. а еще и отдыхающая молодежь по ночам может там насрать около трубы
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а я давно уже просто не хочу руки пачкать о ручку трубы мусоропровода, когда выходу из квартиры
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Надо и каналазацию заварить, так как быдло туда тоже мусор и объедки кидает. И сделать общественные туалеты во дворах.
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«Ну и что? Зато мусоропровод заварілі !!!»
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Шановні кияни! Закриття сміттєпроводів в умовах пандемії є неприпустимим. Це підвищує ризик зараження громадян короновірусом внаслідок збільшення контактів з хворими. Прошу не бути байдужими та підтримати мою петицію на сайті Президента України https://petition.president.gov.ua/petition/89140. Зміст петиції: Відновити роботу сміттєпроводів у багатоповерхових будинках. За останні роки були виведені з ладу сміттєпроводи у багатоповерхових будинках. Зважаючи на санітарно-епідеміологічну обстановку, що склалася в Україні та Світі, зобов'язати органи виконавчої влади негайно відновити роботу сміттєпроводів у житлових будинках.
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Почему заварили мусоропроводы? Разве Карл Маркс запрещал ими пользоваться? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что мусоропроводы следует забить досками и вывозить мусор в лифте и выносить по парадной лестнице, при этом поливая их фекалиями? Кому это нужно?
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На ці питання, міг би дати розлогу відповідь Профессор Преображенський.
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В ведро вставляете мусорный пакет(специальный). Потом пакет завязывается и бросается в мусоропровод(можно два пакета).
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Сміттєпроводи давно тре було ліквідувати - розсадник пацюків та тарганів...
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Мусоропровод в цивилизованной стране (США)
"Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи - Цензор.НЕТ 8622

У нас такое невозможно... "Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи - Цензор.НЕТ 124
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