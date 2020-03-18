 "Джерело антисанітарії": у Києві через коронавірус закриють сміттєпроводи

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сміттєпроводи в умовах поширення коронавірусної інфекції мають бути закриті. Це непотрібний рудимент, який є джерелом антисанітарії і несе загрозу для кожного жителя багатоповерхівки", - написав Пантелєєв.
За його словами, комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА ухвалила рішення про закриття сміттєпроводів.
"Думаю, краще зробити кілька кроків і донести сміття до контейнерів, ніж ризикувати своїм здоров'ям!" - додав Пантелєєв.
розплідник для щурів та тарканів.
сморід на весь дім.
І гілляки, і меблі порубані, і мішки з будівельним сміттям.
Почитайте історію американського району Гарлема.
Зараз у багатоповерхівках, почнуть насолоджуватись ароматом виставлених на площадки клумаків з сміттям, та й під вікнами на газонах (розберись з якого воверху викинуто)
Ну й насолоджуватись, у ліфті, ароматами транспорту гімна...
А мусорка реально смерділа. Поки не заварили.
Тут ще от що.
Свого часу ці багатоповерхівки заселялися бидлом.
А навіть 3% бидла можуть засрати все що завгодно.
А от у інших, «кооперативи». Звідти і різниця.
В лифте ещё ни у кого пакет не рвался? Может и не тёк даже?
У меня в городе эти помойки закрыли лет 25 назад!
Це люди, які знають психологію совкоголових, і вже насолоджуються пакетами чужого сміття, перед своїми дверями.
А что до совка, то там так было: в определённое время едет мусоровоз и звонит в колокольчик. Граждане выбегают из квартир кто в чём с вёдрами и высыпают их прямо туды.
Бутте последовательны: скажите нет и мусорным контейнерам источникам мух и тараканов с крысами и голубями.
Дома с мксоропроводами в кухне много где были, в типичных совковых девятиэтажных общагах ещё. ИЧСХ ничо там не воняло. Зогадко!
У нас давно вже стоять окремі баки для пластику, але бидло досі кидає все разом і сміттєпроводи!
А насчёт почему - а потому, что у нас ОСББ и в теории это наше дело с мусоропроводами или без.
Поднимал председатель этот вопрос пару лет назад типа дворникам тяжыло и давайте как у всех - не прокатило.
Посрав в одну тару, посцяв в іншу.
Потім з 14-го поверху приїхав з цим добром на ліфті вниз, і кожний отход в свій контейнер.
Доречі, чомусь більше всього схвалюють заварювання сміттєпроводів, жителі пятиповерхівок.
Сміттепроводи закрили, заварили і опломбували!
У нас такое невозможно...