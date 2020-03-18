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Все про:залізниця (373) Нацполіція (9179) Фастів (14)

 Поліція провела роз'яснювальну роботу з жителями Фастова, які перекрили залізницю через скасування електричок

У Київській області поліція провела роз'яснювальну роботу з мітингувальниками, які заблокували рух залізничного транспорту і вимагали відновити рух електропоїздів.

Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів. Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поліцейські провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, оскільки такі обмежувальні заходи введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні і збереженню життя та здоров’я громадян.

Після профілактичної бесіди за рішенням міськради людей доставили в пункт призначення автотранспортом.

Поліція закликала громадян віднестися з порозумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епід-режиму і не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Як повідомлялося, жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182494
 
 
 Топ коментарі
 
Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Класний заголовок... Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек - Цензор.НЕТ 5017
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Дело не в деградации общества а в абсолютной непоследовательности властей.
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Одно радует , что зебилов будет меньше в Украине из за вируса .
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Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек

Класний заголовок... Полиция провела разъяснительную работу с желямы Фастова, которые перекрыли железную дорогу из-за отмены электричек - Цензор.НЕТ 5017
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Ну не придирайтесь вы так строго . Может там были инопланетные мыслящие желе...
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Думал там и вправду "Вставай страна огромная", а там всего 50 человек. Дать по морде и простить...
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В отпуск на днях. Надо тоже идти на вокзал на пути ставать, перекрывать чтобы меня отвезли в ,,пункт назначения,, на дачу за 50 км от города ? Машины нет, на такси теряюсь во что обойдется...
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Жители Санжар вообще бесплатно получили вакцин от Авакова
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от имел ввиду не медицинскую...а пендельную ))))
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Одно радует , что зебилов будет меньше в Украине из за вируса .
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Т.е. думаешь, что других вирус не тронет? И кто теперь дебил?
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Дело не в деградации общества а в абсолютной непоследовательности властей.
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И жители Фастова поняли свою неправоту?
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Два варіанти:

Або писали постанови(як того вимагає Закон)...

Або клепали ногами(бо не вміють писать постанови)...
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аваківці проводять "роз'яснювальну роботу"
Поліція провела роз'яснювальну роботу з жителями Фастова, які перекрили залізницю через скасування електричок - Цензор.НЕТ 3519
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а еще кричали банду - геть, и зеля наш виродок
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хто їм поверне вартість місячного проїзного електричкою?
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