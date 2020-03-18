 Поліція провела роз'яснювальну роботу з жителями Фастова, які перекрили залізницю через скасування електричок

Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 березня, близько 50 громадян блокували рух залізничного транспорту на станції Фастів. Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

Зазначається, що поліцейські провели роз’яснювальну бесіду щодо необхідності таких протиепідемічних заходів, оскільки такі обмежувальні заходи введені для запобігання поширенню коронавірусу в країні і збереженню життя та здоров’я громадян.

Після профілактичної бесіди за рішенням міськради людей доставили в пункт призначення автотранспортом.

Поліція закликала громадян віднестися з порозумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епід-режиму і не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Як повідомлялося, жителі Фастова перекрили залізницю через скасування електричок.