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Все про:дороги (876) Голик (91)

 Координатор Нацпрограми "Велике Будівництво" Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва

Усі 1207 об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть побудовані, капітально відремонтовані і реконструйовані впродовж 2020 року в ході реалізації Національної програми "Велике Будівництво", тепер нанесені на онлайн-карту проєкту.

Також на карті "Великого Будівництва" представлені 6 500 км доріг, які будуть відремонтовані і побудовані в поточному році. Онлайн-карту на своїй сторінці у Facebook представив координатор Національної програми Юрій Голик.

"Національна програма, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Сотні шкіл, дитячих садків, стадіонів і спортивних комплексів. Тисячі кілометрів ідеальних доріг. Те, що будується, ремонтується і реконструюється в цьому році. Наочна карта нової інфраструктури України", - пише Голик.

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 01

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 02

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 03

На карті докладно представлений кожен об&#39;єкт, який бере участь у програмі. Обласні адміністрації в лютому представили докладні плани робіт з реалізації програми "Велике Будівництво", ініційованої торік президентом Володимиром Зеленським. На сьогодні, відповідно до карти "Великого Будівництва", в проекті задіяно 157 дитячих садків, 246 шкіл, 170
спортивних споруд, 422 амбулаторії та 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування. Вони будуть побудовані, капітально відремонтовані або реконструйовані.

Координатор Нацпрограми Велике Будівництво Юрій Голик показав онлайн-карту масштабного будівництва 04

Складовою частиною "Великого Будівництва" є також масштабне будівництво і ремонт дорожньої інфраструктури. В цілому в Україні в рамках програми в 2020 році буде відремонтовано 6 500 км доріг різного класу. На реалізацію дорожньої частини "Великого Будівництва" передбачено рекордне за всю історію незалежної України фінансування - 107 млрд гривень. Усі дорожні об'єкти також нанесені на карту.

Читайте також: На Львівщині повним ходом ремонтують дороги, - координатор "Великого будівництва" Юрій Голик

"Дуже наочно видно дороги, які ремонтує Уккравтодор - 4 000 кілометрів. І дороги О і С, які ремонтують Обласні Адміністрації - 2 500 км. По кліку на карті на кожен об'єкт спливає вікно з його описом", - пише Голик.

У "Великого Будівництва" не так давно з'явився свій Telegram-канал, в якому публікуються докладні звіти з об'єктів Національної програми. Канал зібрав вже понад 15 000 підписників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182492
 
   
 Топ коментарі
 
Задовбали вже своїм пустобріхством...Де гроші візьмете, якщо країна котиться у прірву....Бюджет вже за перших два місяці не виконаний на 30%, а ця прислуга продовжує усіх брехнею годувати.... Дійсно, як казав Філатов "На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!"...
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За 3 місяці велікой стройки намалювали карту стройкі. Координатор Нацпрограммы "Большая стройка" Голик показал онлайн-карту масштабного строительства - Цензор.НЕТ 8759
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Чувак фішечки на карті поставив і радіє як дурник. Координатор Нацпрограммы "Большая стройка" Голик показал онлайн-карту масштабного строительства - Цензор.НЕТ 7
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За 3 місяці велікой стройки намалювали карту стройкі.
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лугандон и даунбас, судя по карте, тоже участвуют
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Китай уже пытался заменить технологии и профессионалов "энтузиазистами и смекалкой" когда делал "Большой Скачек". закончилось трагично.
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Не переймайтесь, скачок буде на одній нозі і на одному місці.
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Задовбали вже своїм пустобріхством...Де гроші візьмете, якщо країна котиться у прірву....Бюджет вже за перших два місяці не виконаний на 30%, а ця прислуга продовжує усіх брехнею годувати.... Дійсно, як казав Філатов "На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!"...
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Чувак фішечки на карті поставив і радіє як дурник. Координатор Нацпрограммы "Большая стройка" Голик показал онлайн-карту масштабного строительства - Цензор.НЕТ 7
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Единственный способ побить достижения Пороха зеле это создать за 3 месяуа вот такую карту ведь Порошенко делал меньше но делал а зеля обещает больше но не делет
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Вибачте, не Порошенко а, при Порошенко. Це робота уряду а не президента.
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Нове тільки те, що Сам Президент буде будували/ремонтувати, раніше цим займався уряд.
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Дебилы, которых к власти привела Одичалая отара 73%,вы бы больницу хоть одну бы построили. За три месяца, которые бушует вирус, эти Ублюдки карту нарисовали.
На ваше
"Зробимо їх разом"
Моє - "Досить, Наробили вже!"
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а що це за "вишиванка" в окупованому Криму на всіх картах ?

Таки прийняли по тихому - що там живуть українці то воду їм і дамо ?
Без звільнення пів-острову від російської окупації ?
Ой добавитесь !!!
А пояснення - в студію !
І вже !
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