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 Політика України, Здоров'я
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 Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ

Уряд призначив Ірину Микичак першою заступницею Міністра охорони здоров'я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв низку кадрових рішень, зокрема призначив Першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.

Ірина Микичак - Заслужений лікар України. Народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я, на різних її ланках (від медсестри, дільничного педіатра, до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту). З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.

Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках. Він – доктор медичних наук, професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії академії імені Шупика, заслужений лікар України, член Європейської асоціації хірургії вроджених вад серця".

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Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182491
 
 
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"Новые" лица "нового" КабМина.Кабмин назначил Ирину Микичак первым заместителем главы Минздрава - Цензор.НЕТ 9162
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Молодец! Настоящий министр экономики! "- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!"
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Сейчас их время: время подонков и негодяев.
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В минздраве давно не медики, а околомедики.
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Да, мне это знакомо из собственного опыта. Специалисты по распилу бюджета. И за 30 лет ничего не поменялось. Только втянулись еще и частные компании типа "Бориса".
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Не только по распилу, но и коррумпированные решалы.
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Опять очередная грантоедка активно сотрудничающая с западными фондами?
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Когда врач отоларинголог становится гинекологом.
НО, ОН ЖЕ ДОКТОР!
Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ - Цензор.НЕТ 1350
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