 Кабмін призначив Ірину Микичак першою заступницею очільника МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв низку кадрових рішень, зокрема призначив Першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак.



Ірина Микичак - Заслужений лікар України. Народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я, на різних її ланках (від медсестри, дільничного педіатра, до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту). З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.



Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках. Він – доктор медичних наук, професор кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії академії імені Шупика, заслужений лікар України, член Європейської асоціації хірургії вроджених вад серця".

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