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 Київські новини, Суспільство
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 Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії. ФОТОрепортаж

Столична влада виявилася не готовою до проблеми браку наземного громадського транспорту, викликаної зупинкою метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб зрозуміти, до чого привели необдумані дії влади, достатньо поглянути на опубліковані нижче фото.

Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 01

Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 02
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аж до звільнення, - "Київпастранс" обіцяє карати водіїв за велику кількість пасажирів

Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 04Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 05
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 київських трамваїв стали в затор, оскільки водій одного з них відмовився перевозити більше десяти пасажирів. ФОТО

Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 07
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 08
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 09
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 10
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 11
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії 12 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182489
 
   
 Топ коментарі
 
Мера принятая зеленой властью для того, что бы намеренно заразить как можно больше людей коронавирусом.

Геноцид украинцев устроеный простым наpiдом
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Какой нарид,такая и власть. Пользуйтесь плодами своей глупости
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Государственная террористическая акция, с уклоном в геноцид!
Цель: Расширить эпидемию, что бы люди сами дома сидели и не выходили на протесты.
Итог: Эпидемия будет и протесты будут -- не майданные, а спонтанные и неуправляемые.
Рецепт: Срочно подниматься Национальным Силам и брать власть в свои руки!

...но я сомневаюсь, почему-то... -- в Национальных Силах -- они бессильны, судя по всему...
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Транспортная способность это математика. Её не обмануть.
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Да, полицейские должны уметь считать до 10 по версии украинского премьера-гения
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Тупые дебилы кто за них голосовал и те кого они выбрали.
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Так Порошенко же довел страну до крайнего зубожиння, практически уничтожил экономику, пенсионеры были на грани выживания! Каков был лозунг? ХУЖЕ НЕ БУДЕТ.
Так что узбагойтесь. При Порошенко явно было хуже.
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Ну как показывает практика,украинцы умудряются выбирать власть,которая всегда априори хуже предыдущей. Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 4679
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та пагадите! это еще нормально!
а завтра обязали наказать перевозчика если он будет везти одиннадцатого человека))) а копчики будут за этим следить... и наверное шумовыми гранатами отганять остальных от маршрутки))))
ой...а коронавирус на остановках и в переполненной маршрутке - то оказалось не главное (про него никто не вспомнил, все матюкали того, кто устроил этот коллапс...)
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Да зачем шумовыми?Можно и обычными!Мы же для них не люди!
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Якщо закрили метро то для безпеки треба закривати весь суспільний транспорт,
інакше піпець.
Або відкрийте метро,, збільшити кількість маршрутного транспорту і пускать в метро або салон автобусу тільки в масках на сидячі місця.
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Таких откровенно не дееспособных долбо..бов во власти, Украина еще не знала!
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Я не вижу на фото давки , типичный 69-ыйБДСМ маршрут.
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса . Одно радует , что зебилов будет меньше в Украине из за вируса .

Идёт самоликвидация , зебилы на это заслужили . Людей в этих давках нет . Люди не могут так поступать
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малороси винні також і в Геноциді 1918-1933 бо майже не підтримали УНР а потім їли своїх діточок, адже їм, як казав Зеленский "какая разница?". От і нема різниці, нікому, чи будуть жити малороси.
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Европейцы перемещаются в подавляющем большинстве на автомобилях.
Поэтому им поможет закрытие магазинов, кинотеатров и кафе.
У нас же - никуда не деться от маршруток, которые станут основным средством передачи вирусов. Это было заранее понятно.

Что же делать? Как вариант - пустить наоборот намного больше транспорта, и компенсировать перевозчикам убытки дотациями.
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Ты видел что Китай делал с 60 миллион жителей ? Почему ты об этом не думаешь?
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Если люди не хотят понимать , что это такое короновурус , то мне их не жаль .
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И это же зе-гниды специально сделали - твари.
Потому как из кремля наказ дестабилизации ситуации!

ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.

Одна радость:

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но, пля, нас тоже коснётся...
Нет Гонтаревой помогать брацкой паРаше поддерживать курс рубля за счёт гривны - но есть Рожкова, которая этим тоже занималась...
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Якщо народ тупий , то його ніяка влада не врятує . Результат роботи телевізора за останні 30 років .
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...виталька. город устал)..а кто то в 2013-14 мечтал стать Богом
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Как всегда. Власть сначала делает, а потом думает.
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Кто-то всегда мечтал, чтобы не было пробок...
Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 7638
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В этой стране все через жопу делается, не нужно останавливать транспорт, нужно останавливать предприятия. Работать должны только определенные сектора экономики, все остальные - в карантин, а это значит сидите дома и не рыпайтесь если вам дороги жизни ваших родных и близких.
Для понимания рекомендую к просмотру - Евгений Плинский. Правда про Италию. Смерть в одиночестве, 250 Евро за ночь с больным, выход из ЕС и отмена налогов.
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Вы це зробили разом! это цветочки, а будут еще и ягодки. 73% зеболики.
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Прочитал "страшная девка". Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 9662

У людей же много неотложных дел!!!
Карантин же для того обїявили, шоб поделать то, что во время работі сделать не получалось.
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придурки. Лучше бы рассмотрели вопрос оптимизации работы в метро.Например, пропускать по 1 человеку в 2 минуты. Рекомендовать рассредоточиться по вагону. Пропускать жизнеобразующие профессии. На этих фото каждый 2-ой - пенс!!
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Из серии "Хотели как лучше"
В украинском варианте
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сегодня рейтинг нелоха был прилично помят в забитом транспорте и магазинных очередях его же ядерным лохторатом.. и шо им вечно не нравится?)
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Зеленского и его слуг урода надо сажать за диверсию иначе и не скажешь Простите никакой наземный транспорт не заменит метро что не понятно для дебилов Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 7099
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А можно узнать, где та епанутая космонавтка которая кричала что мы еще в феврале были готовы? После смены власти, одних судить за гос измену, других за халатность и не выполение служебных полномочий. А масочника-барыгу я бы вообще к коням и на тополь с разгона.
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Столичные власти оказались не готовы к проблеме нехватки наземного общественного транспорта, вызванной остановкой метро. Источник: https://censor.net.ua/n3182489

Влада Зе не пройшла тест на ДЕБІЛІЗМ, Віталік з ними за компанію теж Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 3980
Це ж треба було додуматись - люди на роботу їздять, а влада транспорт у них забрала Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії - Цензор.НЕТ 3334
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