 Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Щоб зрозуміти, до чого привели необдумані дії влади, достатньо поглянути на опубліковані нижче фото.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Щоб зрозуміти, до чого привели необдумані дії влади, достатньо поглянути на опубліковані нижче фото.
Цель: Расширить эпидемию, что бы люди сами дома сидели и не выходили на протесты.
Итог: Эпидемия будет и протесты будут -- не майданные, а спонтанные и неуправляемые.
Рецепт: Срочно подниматься Национальным Силам и брать власть в свои руки!
...но я сомневаюсь, почему-то... -- в Национальных Силах -- они бессильны, судя по всему...
Так что узбагойтесь. При Порошенко явно было хуже.
а завтра обязали наказать перевозчика если он будет везти одиннадцатого человека))) а копчики будут за этим следить... и наверное шумовыми гранатами отганять остальных от маршрутки))))
ой...а коронавирус на остановках и в переполненной маршрутке - то оказалось не главное (про него никто не вспомнил, все матюкали того, кто устроил этот коллапс...)
інакше піпець.
Або відкрийте метро,, збільшити кількість маршрутного транспорту і пускать в метро або салон автобусу тільки в масках на сидячі місця.
Идёт самоликвидация , зебилы на это заслужили . Людей в этих давках нет . Люди не могут так поступать
Поэтому им поможет закрытие магазинов, кинотеатров и кафе.
У нас же - никуда не деться от маршруток, которые станут основным средством передачи вирусов. Это было заранее понятно.
Что же делать? Как вариант - пустить наоборот намного больше транспорта, и компенсировать перевозчикам убытки дотациями.
Потому как из кремля наказ дестабилизации ситуации!
ЕС обвиняет Россию в попытке усугубить кризис с коронавирусом на Западе.
Одна радость:
Нет Гонтаревой помогать брацкой паРаше поддерживать курс рубля за счёт гривны - но есть Рожкова, которая этим тоже занималась...
Для понимания рекомендую к просмотру - Евгений Плинский. Правда про Италию. Смерть в одиночестве, 250 Евро за ночь с больным, выход из ЕС и отмена налогов.
У людей же много неотложных дел!!!
Карантин же для того обїявили, шоб поделать то, что во время работі сделать не получалось.
В украинском варианте
Влада Зе не пройшла тест на ДЕБІЛІЗМ, Віталік з ними за компанію теж
Це ж треба було додуматись - люди на роботу їздять, а влада транспорт у них забрала