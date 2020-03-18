 Страшна тиснява в київському транспорті під час епідемії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Щоб зрозуміти, до чого привели необдумані дії влади, достатньо поглянути на опубліковані нижче фото.





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