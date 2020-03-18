EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1169  8
Матеріали за темою:
Все про:гривня (108) карантин (386) НБУ (628) COVID-19 (1125)

 НБУ видаватиме банкам готівку зі сховищ, а отримані гроші - відправлятиме на карантин

Національний банк України з метою зниження ризиків поширення коронавірусу видаватиме банкам готівку з власних сховищ.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк України розробив низку заходів для зниження ризиків поширення коронавірусної інфекції COVID-19 під час операцій із готівкою. Регулятор прийматиме від банків готівку національної валюти, що перебувала в обігу, й видаватиме замість неї банкам готівку зі своїх сховищ", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що перш за все будуть видаватися готівкові із запасів, сформованих в попередній період (до поширення коронавірусної інфекції на території України); пізніше - готівкові, які пройшли карантин.

Також дивіться: Курс НБУ на 18 березня: долар і євро продовжують зростати. ІНФОГРАФІКА

Запаси готівки Національного банку достатні для забезпечення потреб економіки країни. Готівкові в сховищах Національного банку - якісні, придатні для обігу, оброблені автоматизовано за допомогою спеціальних високошвидкісних машин.

Водночас отриману з обігу готівку Національний банк: спочатку зберігатиме окремо протягом не менше 14 днів, що значно перевищує період виживання коронавірусу на поверхнях (від декількох годин до декількох діб). Тільки після цього буде здійснюватися автоматизована обробка банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин.

Національний банк для профілактики поширення коронавірусу рекомендує населенню і бізнесу максимально перейти на безготівкові розрахунки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не панікуйте, зачекайте, готівкова валюта буде, - Рожкова. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182487
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
временно ещё начнуться и перебои с наличкой в банкоматах, пока привезут новые, пока то да сё...
 показати весь коментар
 
На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус все еще может быть обнаружен через три дня. На картоне вирус прожил не более суток. На меди вирус перестал быть активным через 4 часа. Источник: https://censor.net.ua/n3182385
 показати весь коментар
 
 
Вот там они и останутся, больше их народ не увидит.
 показати весь коментар
 
Ще навіть на молоці не обпеклись,а вже дують на воду...
 показати весь коментар
 
Можно отдавать мне. Я не боюсь заразиться от денег.
 показати весь коментар
 
Предоставлю свою дачу для такого карантина. Бесплатно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору