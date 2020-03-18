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 У Чернівецькій області в самоізоляції перебувають 15 поліцейських, які контактували із зараженими коронавірусом, - заступник міністра МВС Геращенко

У Чернівецькій області 15 поліцейських перебувають на самоізоляції через контакти з людьми, у яких був діагностований коронавірус.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"У нас вже є випадок, коли один поліцейський контактував у Чернівецькій області з особою, точно зараженою коронавірусом, а потім з групою своїх колег. У нас 15 поліцейських вже 5-й день перебувають на самокарантині, щоб не передавати можливу заразу іншим", - розповів Геращенко.

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Чиновник нагадав, що на маски, рукавички та костюми біологічного захисту для поліцейських з Резервного фонду виділять 70 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182486
 
 
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