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Все про:ICTV (6) Зеленський (4839) курйоз (499) помилки (16) COVID-19 (1125)

 "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського

Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку, яка трапилася 17 березня під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського о 22:30.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві телеканалу.

У тексті підкреслюється: "Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію".

У заяві йдеться: "Перепрошуючи, ми просимо усіх глядачів та журналістів звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення. У ньому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, що зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, та закликав реєструватися у системі МЗС "Друг" або звертатися до посольства України у різних країнах".

Також дивіться: "Це я вбила Еріку": канал ICTV випадково запустив не ті титри під час звернення президента Зеленського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Телеканал ICTV звертається до усіх громадян України та просить бути пильними щодо ситуації, дотримуватись усіх важливих порад, зберігати карантин".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182483
 
 
 Топ коментарі
 
Досадная ошибка это то что вы вообще это чучело в эфир пустили.
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Перед кем извиняться и за что? А Г+Г и Мосейчучка лично извинились перед Порошенко за убитого и съеденного брата, за ежедневную борщевую тарелку и тонны остального дерьма которое выливали на Президента??!!
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Так он убил Эрику или нет? тема не раскрыта!!!
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пожалуйста, другие телеканалы внедряйте передовой опыт ICTV, дайош такой дублёж на каждое Зелино выступление. И не так будет горько, что президент у нас дебил
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В моем детстве было нечто похожее: во время какого-то фильма по роману Горького в сцене с попом вдруг зазвучал за кадром голос Брежнева что-то типа "Неплохой будет подарочек к Новому Году..". Мои родители и бабка с дедом онемели от неожиданности и дед тогда сказал:"Кому-то будут "лапти". Через много лет эту же ситуацию вспоминал какой-то режиссер на ТВ - тогда действительно полетели много голов на ТВ за этот "технический ляп": Брежнев был злопамятный дядька и не простил никого. "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського - Цензор.НЕТ 5325
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Так а шо це за пацан, шо Еріку вбив?
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..наоборот - те зебилы, кто всё-таки умеет читать и думать одновременно, должны сказать спасибо за одну минуту "случайных откровений" от своего случайного Вошьдя-катастрофы..
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