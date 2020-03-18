 "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві телеканалу.

У тексті підкреслюється: "Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію".

У заяві йдеться: "Перепрошуючи, ми просимо усіх глядачів та журналістів звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення. У ньому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, що зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, та закликав реєструватися у системі МЗС "Друг" або звертатися до посольства України у різних країнах".

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"Телеканал ICTV звертається до усіх громадян України та просить бути пильними щодо ситуації, дотримуватись усіх важливих порад, зберігати карантин".