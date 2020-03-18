 В Італії поліцейські оштрафували українку, яка продавала маски на вулиці

Про це пише видання Milano Today, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що жінку викрили 15 березня в Мілані. Про незаконний продаж масок правоохоронцям повідомив місцевий житель. За його словами, українка кілька днів продавала маски біля місцевого супермаркету.
"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.
Потім українка зізналася, що намагалася продати маски. Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях і невиконання указу уряду залишатися вдома. На яку суму оштрафували жінку, не вказується.
доктор Комаровский
Отмечается, что женщину уличили 15 марта в Милане. О незаконной продаже масок правоохранителям сообщил местный житель. По его словам, украинка несколько дней продавала маски у местного супермаркета. Источник: https://censor.net.ua/n3182480
bamr
@bamr69
·3 ч
******** есть везде
Пан Буддист
@sranysovok
·4 ч
Клапан 11 кусков стоит, чуваки напечатали на 3д принтере
https://www.theverge.com/2020/3/17/21184308/coronavirus-italy-medical-company-threatens-sue-3d-print-valves-treatments
Они не оценили её благородных действий.)
Игорь 9e5432d2
Я не удивлюсь а другая снимала маски как только чел падал без сознательно. Всё в продажу, конченные...