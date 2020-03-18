 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби держпідприємства.

"Загалом у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів. Сьогодні ми вирішили запустити в роботу ще чотири заводи", - цитується в повідомленні в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блеськун.

За його словами, підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

"Ми швидко відреагували на зростання запиту. З нинішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати обсяги виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - зазначив Блеськун.

Водночас на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників закуплено маски. Частина апарату управління переведена на дистанційну роботу.

Зараз підприємство готують до передачі у Фонд державного майна на приватизацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну протягом 2 місяців почати приватизацію "Укрспирту", - ОП