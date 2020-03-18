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 Економіка, Суспільство
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Все про:спирт (157) Укрспирт (52) COVID-19 (1125)

 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт

ДП "Укрспирт" запустив у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби держпідприємства.

"Загалом у виробничому плані на березень була передбачена робота 10 заводів. Сьогодні ми вирішили запустити в роботу ще чотири заводи", - цитується в повідомленні в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блеськун.

За його словами, підприємство збільшує виробництво спирту насамперед для забезпечення потреб медичної системи.

"Ми швидко відреагували на зростання запиту. З нинішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати обсяги виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина", - зазначив Блеськун.

Водночас на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників закуплено маски. Частина апарату управління переведена на дистанційну роботу.

Зараз підприємство готують до передачі у Фонд державного майна на приватизацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182478
 
   
 Топ коментарі
 
Не успели приватизировать сейчас в минус загонит убыточное предприятие страну ахахахахахк
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точняк - убыточное предприятие "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт - Цензор.НЕТ 4456
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О, а зараз і скляне виробництво повинне підтягутись з гранчаками.

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Не успели приватизировать сейчас в минус загонит убыточное предприятие страну ахахахахахк
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Нічьо. Візьмуть кредит МВФ і продотіруют.
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А потом обязательно надо продать ахмемойскому
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Нужно много лекарства -- профилактика НАШЕ ВСЕ "Укрспирт" запустил в работу еще 4 завода - из-за повышенного спроса на медицинский спирт - Цензор.НЕТ 8300
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Ну, ще на електричний, для протирання контактів.
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О, а зараз і скляне виробництво повинне підтягутись з гранчаками.

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Наряду с этим на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим, даже и тени сомнения в этом нет.
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Давай закон о самогоне, а то жизни не дают. В самоизоляции не хр..н делать.
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Приравнять изготовление и употребление самогона к самообороне от вируса. Но главное тут - не превышать меры необходимой самообороны.
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А какой вам нужен закон про самогон? Изготовление, вроде, уже давно разрешено. Если продавать, то будут проблемы. А для себя - пожалуйста.
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Если болен сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб. Каждой бабе по мужику каждому мужику по бутылке спирта и ни какой вирус нас не одолеет.
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В мене за пару років зібралося літрів 20 первака. Зараз його активно використовую на протирання вкупі з гліцерином. Ну і родині зі знайомими підкинув. Так шо переходьте на власне виробництво. Зараз якраз дуже актуально
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Не было бы монополии - не было такой пафосной новости
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Пить или не пить. Кроме снижения иммунитета и убийства сосудов, и ухода от реальности ... Приблизиться к смерти только получится 😉. Все остальное бред и мифы
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У духи вина не адна зараза не живет, не свисти. "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 3781 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 2814 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 2814
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Непонятен опус. Переведи те . Хотя , если голосовал за зе , то не надо 😁там нет Масловой нагрузки .
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Масловая нагрузка магёт тока быть у рашенасасущих ******** с карлымурлы хвабрики гуано. "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 9080 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 9080 "Укрспирт" запустив у роботу ще 4 заводи - через підвищений попит на медичний спирт - Цензор.НЕТ 9080
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А зевлада хоче їх приватизувати бо збиткові!... У Швеції дороги, безкоштовна медицина, харчування учнів у школах за рахунок цієї галузі, а в нас збиткові!...
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На заводе шведском заводе "Абсолют" работает всего 200 человек...
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Так швэды свой не пьют, там добавляют хрень от алкоголизма.
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