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 США і Канада за обопільною згодою тимчасово закривають кордон, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його країна домовилася про закриття кордону з Канадою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"За обопільною згодою ми тимчасово закриваємо наш північний кордон з Канадою для другорядних пересувань. Торгівля не постраждає. Деталі пізніше!" - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість заражених у США збільшилася до 6496 (дані за вчорашній день - 4661), померло - 105.

США і Канада за обопільною згодою тимчасово закривають кордон, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182472
 
 
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первое серьезное испытание показало - что глобальный Мир о котором нам втирали долгое время оказался блефом...
Каждая нация сама за себя....
Верните блин нам ЯО....
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Не правда - Китаю сразу помогли многие - сейчас - напротив - китайцы помогают другим, наладив производство средств защиты.
Торговля не прекращается - прекратили временно туризм.
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Да и нам надо двери в ВР заварить и пулемет поставить...
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отличная новость...
когда ОАЕ вступит в войну с РФ...?
в ВСУ этих стволов полно - я правильно понимаю...?
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Мотор Сич с прошлого года поставляет двигатели для новых Турецких тяжелых боевых беспилотников Akinci
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Донни, пара уже кидать клич:
- Вирусологи всех стран объединяйтесь.
А то мы все в смысле жизни "пролетариями" станем,
от слова "пролетаем"..
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