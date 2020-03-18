 США і Канада за обопільною згодою тимчасово закривають кордон, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"За обопільною згодою ми тимчасово закриваємо наш північний кордон з Канадою для другорядних пересувань. Торгівля не постраждає. Деталі пізніше!" - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість заражених у США збільшилася до 6496 (дані за вчорашній день - 4661), померло - 105.