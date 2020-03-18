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 Політика України
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Все про:ВР (7278) Шахов_Сергій (46) Голос партія (146) COVID-19 (1125)

 Нардепи з "Голосу", які контактували з Шаховим, переходять в самоізоляцію

Народні депутати фракції "Голос", які минулого тижня контактували зі своїм зараженим коронавірусом колегою з групи "Довіра" Сергієм Шаховим, пішли в самоізоляцію, заявили в пресслужбі партії.

"Депутати, які минулого тижня контактували з Сергієм Шаховим, перейдуть на самоізоляцію і будуть дотримуватися всіх правил. Про будь-які зміни стану здоров'я будуть повідомляти сімейного лікаря. Ми виконуємо всі вимоги МОЗ та апарату Верховної Ради України, а працівники партії цього тижня вже працюють віддалено", - заявили в пресслужбі політсили в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У повідомленні зазначено, що всі депутати фракції "Голос" максимально дотримуються заходів, передбачених карантином. Нардепи мінімізували всі соціальні контакти і з'являються тільки на необхідних публічних заходах, і будуть дотримуватися безпечної дистанції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182470
 
 
 Топ коментарі
 
По информации источников в окружении Шахова, несколько дней назад он вернулся на Украину после посещения французского горнолыжного курорта Куршевель.

когда в следующий раз этот борцун на телешоу будет орать, что

ШАХТЕРЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ.
спросите за какие бабки он катается в Куршавеле
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-- якшо всі депутати, міністри та преЗє!дєнт захворіють на коронавірус, то хто виживе?
-- Україна!
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перечислите кто эти "счастливчики" ???? мож кого пропустили, а он ее ))) обнимал)))
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По информации источников в окружении Шахова, несколько дней назад он вернулся на Украину после посещения французского горнолыжного курорта Куршевель.

когда в следующий раз этот борцун на телешоу будет орать, что

ШАХТЕРЫ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЗАРПЛАТУ.
спросите за какие бабки он катается в Куршавеле
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за те и катается, что якобы шахтерам выплатитли...мудило рыговское
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Та ладно там... и кнопкодавства не будет наверное))
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придется назначить доверенных лиц и утвердить в Раде временные меры по удаленному голосованию
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Так і з неінфікованим шаховим хто спілкується - той є законтаченим .
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Да баба Юля после отравления таллием только здоровее стала, а вы ее вирусом пугаете.
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теперь точно будем знать какая сволочь с какой контактировала.. не спрятаться Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 7482
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Сергей Шахов требует не допускать иностранцев к украинской землею Он их сколько контактёров Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 4433

Контактировавшие с Шаховым нардепы из "Голоса" переходят в самоизоляцию - Цензор.НЕТ 4988
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Члени екологічного комітету самоізолюються через виявлення коронавірусу в Шахова. 11 березня Шахов повернувся з поїздки до Франції і Швейцарії. 12 березня пішов на засідання комітету з екології. За словами Шахова, до сесійної зали парламенту він не заходив, - повідомляє LB.ua.
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Нашли с кем "контактировать"... Голос- Голос... , да с ним и без вируса запа--о ручкаться... Да уж.. Голос.. Голос... Не разочаровывайте меня окончательно...
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-- якшо всі депутати, міністри та преЗє!дєнт захворіють на коронавірус, то хто виживе?
-- Україна!
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Голос и так импотенты политические. А сейчас придумали отмаз что бы не только ничего не делать так ещё и не появляться в ВР.Главное зп капает
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Милый дедушка Сергей Шахов, Христом Богом тебя молю - зарази ты всю эту свору ОПА за ЖОПУ, КПУ, ПР таким коронным вирусом, что бы и головы с них послетали на хрен. Век за тебя молиться буду, но голос не отдам.
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а кто контактировал с Голосом ? А кто контактировал с Петриком ?
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Коли Шахов виступає з трибуни Ради,то його слина долітає аж до четвертого ряду зали...Ось тепер зелені пожаліють,що взяли місця поблизу президіі...
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Вот и проверим, насколько контагиозен коронавирус. Хороший эксперимент, а главное - ни одно животное не пострадает.
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Как же так он же в основном с предателями Родины из ОПЖЗ имени ***** общается?
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надо закрывать Раду. Если 1 фракция ушла на карантин, как могут быть легитимные голосования??
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Та вони всі самі за "Голосом" в самоізоляцію побіжать, привід є. Можливо хтось тихцем і "заоманиться".
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