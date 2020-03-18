 Вулицями Львова запустили машини з гучномовцями, з яких закликають пенсіонерів залишатися вдома

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Від сьогодні такі інформаційні машини будуть їздити по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб люди похилого віку залишалися вдома. Подбайте про ваших батьків і бабусь/дідусів" - написав Садовий. Також мер опублікував відео з такою машиною.

Всього містом буде їздити шість таких автомобілів.

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