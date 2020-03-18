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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Львів (1220) пенсіонери (265) Садовий (293) COVID-19 (1125)

 Вулицями Львова запустили машини з гучномовцями, з яких закликають пенсіонерів залишатися вдома

З середи, 18 березня, вулицями Львова почали їздити машини з гучномовцями, які закликатимуть людей похилого віку не виходити з дому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Від сьогодні такі інформаційні машини будуть їздити по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб люди похилого віку залишалися вдома. Подбайте про ваших батьків і бабусь/дідусів" - написав Садовий. Також мер опублікував відео з такою машиною.

Всього містом буде їздити шість таких автомобілів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182469
 
   
 Топ коментарі
 
Как обычно, москальня будет верещать о фашистах во Львове...
По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 2715
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домашние животные уже проданы - чтобы за газ заплатить, а вот купить все таки стоит, самим пригодится
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Я представляю как это в макшанских недоСМИ преподнесут))) Там вон еще фурор со львовским метро не проходит)
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Я представляю как это в макшанских недоСМИ преподнесут))) Там вон еще фурор со львовским метро не проходит)
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Как обычно, москальня будет верещать о фашистах во Львове...
По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 2715
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Да как преподнесут?По Львову запустили машины с автоматчиками,которые расстреливают
русскоговорящих пенсионеров-ну где-то так...
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Margo



Малята, не забудьте купити корм для тваринок - вся Європа на карантині, поставок скоріш за все не буде.





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не только корм...но и препараты от блох и клещей!
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тваринки будут есть тоже что и при совке когда то.... - тоже что люди и отходы со стола..
может и мой котяра собьет немного спесь...(привык жрать с супермаркета в красивых упаковках)..
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Для перехода на подножно-подстолный корм надо пару дней не кормить...иначе никак.. По Львову запустили машины с громкоговорителями, с которых призывают пенсионеров оставаться дома - Цензор.НЕТ 6284
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домашние животные уже проданы - чтобы за газ заплатить, а вот купить все таки стоит, самим пригодится
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Призовите лучше депутатов оставаться дома! Уличные пенсы по Франциям-Швейцариям не ездят!
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ахтунґ, ахтунґ! кто бутєт хотіть по гороту - ми бутєм нємножко стрелять!
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Уявляю який там зараз переляк у народу...
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Больше трёх не собираться больше часу не стоять. Это же какой то Садовый мазахизм. Всем пенсионерам; срочно сдать анализы мочи - не позднее вчерашнего числа. У кого обнаружим сахар - раскулачим.
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Гроші на вітер . Достатньо було просто відмінити пєнсам пільги на проїзд 👍😁
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Наступними запустять машини по відлову пенсіонерів?
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Львов , вы должны выстоять . Ведь вы единственный патриотичный регион ...
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Та пенсіонери тут і так з дому майже не виходять...
А якими машинами потрібно втирати в мізки юним корононосцям, щоб вони з дому не виоазили і не товклися у чергах, тусовках та в громадському транспорті?
Коли за прикладом італійців про це почнуть з балконів та вікон виспівувать гімн, буде вже пізно.
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