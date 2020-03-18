 Вулицями Львова запустили машини з гучномовцями, з яких закликають пенсіонерів залишатися вдома

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Від сьогодні такі інформаційні машини будуть їздити по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб люди похилого віку залишалися вдома. Подбайте про ваших батьків і бабусь/дідусів" - написав Садовий. Також мер опублікував відео з такою машиною.
Всього містом буде їздити шість таких автомобілів.
русскоговорящих пенсионеров-ну где-то так...
Margo
Малята, не забудьте купити корм для тваринок - вся Європа на карантині, поставок скоріш за все не буде.
может и мой котяра собьет немного спесь...(привык жрать с супермаркета в красивых упаковках)..
А якими машинами потрібно втирати в мізки юним корононосцям, щоб вони з дому не виоазили і не товклися у чергах, тусовках та в громадському транспорті?
Коли за прикладом італійців про це почнуть з балконів та вікон виспівувать гімн, буде вже пізно.