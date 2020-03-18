 Вулиці Чернівців почали обробляти дезінфікційними засобами, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство 18 березня на виконання рішення міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочинає миття вулиць із застосуванням спеціального деззасобу, який містить хлор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засіб є нешкідливим для людей та домашніх тварин.

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З 14:00 почнуть мити проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченка, Січових Стрільців. Миття вулиць мають намір проводити тричі на день.