 Вулиці Чернівців почали обробляти дезінфікційними засобами, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство 18 березня на виконання рішення міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочинає миття вулиць із застосуванням спеціального деззасобу, який містить хлор", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засіб є нешкідливим для людей та домашніх тварин.
З 14:00 почнуть мити проспект Незалежності, вулиці Головну, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Буковинську, Руську, Винниченка, Січових Стрільців. Миття вулиць мають намір проводити тричі на день.
Что трудно написать название препарата, что бы я могла купить и поливать свою квартиру и дачу!!!
Автор статьи - ИДИОТ !!!
Есть средства государственные и частные. ВСЕ! Третьего не бывает.
Я когда сходил в магазин вступил в зону заражения многократно:
1) нажимал кнопку вызова лифта и потом нос зачесался и я по привычки неосознанно его почесал!!!
2) потом нажал на кнопку внутри лифта...
3) потом открывал за ручку дверь подъезда и еще дверь калитки ограждения двора дома
4) в магазине брался за ручку двери
5) взял в руки купюры и монеты сдачи кассира
6) брал уже возможно зараженными руками кулек и купленный мной товар
7) придя домой руками снимал верхнюю одежду и обувь (вирус возможно перебрался на них!!)
И только сняв верхнюю одежду я пошел и помыл руки с мылом.
А вирус уже теоретически попал мне в нос(на лицо) + на товар (еду) + на одежду и обувь + на ручку моей двери + на ключи от двери....