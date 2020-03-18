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 Аж до звільнення, - "Київпастранс" обіцяє карати водіїв за велику кількість пасажирів

Комунальне підприємство "Київпастранс" каратиме водіїв, які не контролюватимуть кількість пасажирів у транспортному засобі.

Про це директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко заявив під час брифінгу 18 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність...Це буде позбавлення премії аж до звільнення", - сказав Левченко.

Він уточнив, що кількість пасажирів у міському транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.

Дивіться також: "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко. ВIДЕО

Нагадаємо, з учорашнього дня у зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелені" ведуть країну до колапсу, - Філатов про ухвалені Радою зміни до Податкового кодексу у зв'язку з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182464
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а кто работать будет, когда поувольняют всех?
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Очень хочу посмотреть на 20 человек в 114м автобусе на\с Троещины.
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Интересно, а кто работать будет, когда поувольняют всех?
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Ну так тогда вообще проблема исчезнет.
Нет водителей - нет рейсов - нет лишних пассажиров в маршрутке
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він лише виконує вимоги преЗєдента
навіть гепа виявився розумнішим за короля-віслюка, але і його примусили закрити метро
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Это не решение Кличко. Это тупое решение Зели. Киевскому, Харьковскому и Днепровскому мерам криворожский недоумок грозил намедни уголовными делами за незакрытое метро. Керенес продержался на 3 часа дольше всех.
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а втебе ,як бул гівн@ повна макітра, так і залишилась , що зтебе зебіла взяти Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 6726
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Очень хочу посмотреть на 20 человек в 114м автобусе на\с Троещины.
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Да, если честно пох...ру как то. Зебилы заслужили на такое отношение, такие маршрутки... Хуже ведь не будет. И коммуналку снизят. И учителя по четверке евро будут получать. И всех негодяев накажут. Да и вообще, чем вся эта ситуация вам, лохам зеленым, "не па приколу"? Поменяли страну на сериал, жрите теперь.
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Вот как раз общественным видом транспорта не пользуюсь. Так что в это ситуации как и написал, пох...р.
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ты там не только про транспорт пыхтел.. это и твоё счастье.. пользуйся на здоровье Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 9589
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Да... в этом и не справедливость. Д...лбаебы наголосуют, разгребать вот только будут нормальные люди.
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а зебилы еще и радоваться будут - вот вам, порохоботы, мы вас сделали, живите и вы в говне, как и мы
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Блазні.
Але вони "учатся", на ашипках і на зєЛОХах як на піддослідних кроликах.
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Кто и как будет контролировать? Один клоун ляпнул и все поддержали.
Для того, что бы транспорт максимально разгрузить, что б меньше контактов между людьми было нужно:
- Запусить больше транспорта, и сделать его круглосуточным. Транспортт должен ходить все время с инттенсивностью часа пик
- Предприятиям которые могут людей перевести на удаленку, надо переводить на удаленку
- Если можно мувныть график и работать не с 9 до 6, а например с 11 до 8, то это надо делать.
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Для этого нужно как во всех нормальных странах запустить метро и пустить поезда с максимально возможной частотой. Еще раз -- Как во всех нормальных странах, даже в том-же Китае.
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Ботам Кремля выгодна паника. Ботом Порохни выгодна паника. Ботам Бени выгодна паника. Паника не выгодна только украинцам, но нас в комментах всего 10%, поэтому популистские действия будут продолжаться.
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Так еще в понедельник утром паники у людей не было совсем. Просто абсолютно. Было беспокойство, но не паника. Смотрел и по сотрудникам и по ситуации в торговых центрах. Власти своими тупыми заявлениями и решениями за пол дня разогнали панику. Зеленые придурки во всей красе, твою дивизию.
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а кто такие "Боты Порохни"? никогда таких не встречал. Есть небольшой процент адекватных, разумных людей, которых остальная бестолочь называет "порохоботами", как раньше пролетарии презрительно называли "интэлигенцией"
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Не больше трех пассажиров и по горло в дезрастворе!
Вплоть до увольнения, - "Киевпастранс" обещает наказывать водителей за большое количество пассажиров - Цензор.НЕТ 9662
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Действуют, как средневековая инквизиция..
Водилы тут при чем ? Попробуй отбей маршрутку
у людей едущих на работу, или с работы..
Их семьи вы что ли, зелепупые, кормить будете ?
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Водитель в чем виноват, пассажир скажет не пустишь, обкашляю.
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