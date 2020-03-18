 Аж до звільнення, - "Київпастранс" обіцяє карати водіїв за велику кількість пасажирів

Про це директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко заявив під час брифінгу 18 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Вже є наказ по підприємству, це буде дисциплінарна відповідальність...Це буде позбавлення премії аж до звільнення", - сказав Левченко.
Він уточнив, що кількість пасажирів у міському транспорті мають контролювати водії спільно з кондукторами.
Нагадаємо, з учорашнього дня у зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинили роботу Київський і Харківський метропролітен.
16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.
Нет водителей - нет рейсов - нет лишних пассажиров в маршрутке
навіть гепа виявився розумнішим за короля-віслюка, але і його примусили закрити метро
Але вони "учатся", на ашипках і на зєЛОХах як на піддослідних кроликах.
Для того, что бы транспорт максимально разгрузить, что б меньше контактов между людьми было нужно:
- Запусить больше транспорта, и сделать его круглосуточным. Транспортт должен ходить все время с инттенсивностью часа пик
- Предприятиям которые могут людей перевести на удаленку, надо переводить на удаленку
- Если можно мувныть график и работать не с 9 до 6, а например с 11 до 8, то это надо делать.
Водилы тут при чем ? Попробуй отбей маршрутку
у людей едущих на работу, или с работы..
Их семьи вы что ли, зелепупые, кормить будете ?
Правда ЛОШари?