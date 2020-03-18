 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у середу журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Коментуючи падіння цін на нафту Brent нижче позначки в $28 за барель, Пєсков заявив, що "безумовно, це низька ціна".
"Хотілося б вище", - сказав він.
Нагадаємо, нафта продовжує дешевшати. 18 березня ціна Brent опустилася нижче $ 28 за барель вперше з січня 2016 року, вартість WTI впала до мінімуму майже за 17 років
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79,60 рубля за доллар
86,60 рубля за евро
26,67 долларов за баррель нефти марки Брент
21,52 доллара за баррель российской нефти марки Юралс
на 17:07
Виявляється що в Китаї також є бандерівці
Нигерия в снегах, ёпта.
Верхняя Вольта с ракетами, либо с анимационными, либо с ржавыми.)
место и требуем реабилитации невинно закатанных бульдозером 13.08.2015 г. в
полигон ТБО- замёрзших венгерских гусей,
в количестве 3 штук, весом 3,6 кг каждый гусь. Экзекуция была проведена путинскими
деспотами с задействованием десятка работников контролирующих органов, понятых и водителя спецтехники, а также с зачитыванием
постановления & приговора!
Виновных - требуем заморить голодом!»
"Хотілося б вище", - сказав він.
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Мені теж
Хотілося би.
Нижче.
Але така вона
СУВОРА ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ
Сечин объявил о полном отказе «Роснефти» торговать за доллары
«Роснефть» полностью отказалась от использования доллара во внешнеторговых сделках - все экспортные контракты переведены в евро, сообщил в четверг глава крупнейшей добывающей компании Игорь Сечин.
По его словам, пока это вынужденная мера, связанная с угрозой расширения санкций США.
«Потенциал использования европейской валюты очень большой», - заявил Сечин, добавив, что в будущем большие шансы стать резервной валютой также имеет юань.
Так, если на 31 декабря у компании было 5,9 млрд евро и 9,3 млрд долларов в виде ликвидных финансовых активов (наличные и депозиты), то к 30 июня осталось 0,7 млрд евро и 7,2 млрд долларов.
вопрос не так стоит. вопрос в том, что придурку сечину придется еще уговаривать хоть за что-то купить у него нефть. ******** из банды Озеро под санкциями.)
было
рЖубль продолжает стремительно катиться вниз на масквабадской бирже вслед за валютами развивающихся стран и рынком нефти, которому так и не удается нащупать «дно», несмотря на отчаянные попытки ФРС США влить в систему 5,5 триллиона долларов ликвидности и решение Дональда Трампа запустить программу «вертолетных денег», раздавая наличность американцам для поддержки экономики.
На торгах в среду курс доллара впервые с января 2016 года превышал 79 рублей, а евро поднялся выше 86 рублей.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/nazad-v-1990e-rubl-otpravilsya-v-posledniy-put-vsled-za-neftyu-1029008087
********* придется вспомнить голодное начало 90-х, но тогда, после совка, это было не так страшно, а теперь, после годов вЯличия и вставания с кАлен, будет сильно больнее.
да и как в середине 90-х дарагим масквичам продукты дешевые с Украины, которая их кормила все 90-ты, никто не привезет. достаточно вспомнить огромный базар от Киевского вокзала до Дорогомиловского рынка с украинскими в основном продуктами, многие, очень многие из мАсквичей благодаря этому и выживали в 90- ые. а теперь пущай жрут лопухи, репу и вяличие.
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitay-nachal-otkazyvatsya-ot-rossiyskoy-nefti-vsled-za-evropoy-1029004273
Беда на нефтяном рынке Европы, куда хлынула саудовская нефть со скидкой в 10 долларов к Brent, пришла к рассеянским нефтяникам не одна.
Государственная нефтехимическая компания Китая - Sinochem - приняла решение отказаться от закупок у «роснефти» в связи с санкциями США, сообщили Reuters два источника на рынке.
Китай является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году в КНР ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. В сумме это 2-2,5 млн баррелей в сутки, или каждая пятая бочка, извлеченная из российских недр.
Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу на юго-востоке страны. Однако в материалах тендера отдельным пунктом прописала, что поставщиком не может быть «роснефть» или ее дочерние структуры, говорят источники Reuters.
С марта две трейдинговые дочки крупнейшей нефтяной компании эрэфии - rosneft Trading и TNK Trading - находятся в санкционном списке США. При этом Sinochem опасается работать и с самой «роснефтью», полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены, объясняют источники.
кацапо-ордынскую нефть китайские покупатели могут заменить саудовской на выгодных условиях. Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо объявила о снижении цен на сорт Arab Light для азиатских клиентов на 6 долларов.
Еще резче цены упали для Европы, где традиционно «хозяйничала» обосРаха.
Апрельские партии Эр-Рияд предлагает по цене на 10,25 доллара ниже Brent, что с учетом текущих рыночных котировок (29,33 доллара за баррель) означает цены ниже 20 долларов.
В 2018 году, отмечает он, похожая ситуация складывалась в Техасе на газовом рынке. Там добыча сланцевой нефти приводила к значительным объемам попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.