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 Економіка, За кордоном
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Все про:вірус (442) криза (195) нафта (149) Пєсков (687)

 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель

Росія спостерігає за ситуацією на міжнародних нафтових ринках і намагається вибудувати прогноз на найближче майбутнє і середньострокову перспективу.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у середу журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Коментуючи падіння цін на нафту Brent нижче позначки в $28 за барель, Пєсков заявив, що "безумовно, це низька ціна".

"Хотілося б вище", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння "дерев'яного": росіяни вишикувалися у величезні черги за валютою, експерти радять "затягувати" пояси. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, нафта продовжує дешевшати. 18 березня ціна Brent опустилася нижче $ 28 за барель вперше з січня 2016 року, вартість WTI впала до мінімуму майже за 17 років

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182458
 
 
 Топ коментарі
 
Продавай автомобиль, запрягай Лаврова.
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Писков -- вам и 10 будет много вонючая бензоколонка "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель - Цензор.НЕТ 9674
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Новые показатели мировых цен на нефть в эту минуту:
-----------------------------
79,60 рубля за доллар
86,60 рубля за евро
26,67 долларов за баррель нефти марки Брент
21,52 доллара за баррель российской нефти марки Юралс
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Проезжал сегодня мимо заправки. Падения не видел. "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель - Цензор.НЕТ 9226
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я ужо давно убедилси шо таки лучче иметь много нефти, но ишо лучче иметь дальних родственников на Ближнем Востоке, чем близких - на Дальнем...и иметь всех "Хотелось бы выше", - Песков о падении цены на нефть до 28 долл. за баррель - Цензор.НЕТ 1012
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Как говорится "хочется-перехочется".А вот мне,хочется цены еще меньше,и подольше.Годков так на пять.Ну хотя бы на три.
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Да-а, писюн Письков - "хотеть-не вредно".Вредно на цену дрочить...Плохо кончится...
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Вживай "Еростамін" або "Віагру" тоді може бути вище, а якщо не допоможе - попробуй привязати ложку.
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восток дело тонкое, нехрен было их посылать, это наших "вождей" можно, они ещё и с извинениями придут, а тут лови фашист гранату...
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Ничего страшного, это все мелочи, главное "Крым наш".
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Iздохни вже рососiя: "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 1913 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 1913 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 1913

Виявляється що в Китаї також є бандерівці "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 4815 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 4815

"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 5049


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Главное, что саудиты выдавливают русских из Европы. Даже если нефть восстановится, то без русских
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теперя обосРаха- это православный Иран в снегах и в болоте, только гораздо более примитивный и мерзопакостней для жизни.))
Нигерия в снегах, ёпта.
Верхняя Вольта с ракетами, либо с анимационными, либо с ржавыми.)




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Скоро на экранах РФ: «Мы нашли то
место и требуем реабилитации невинно закатанных бульдозером 13.08.2015 г. в
полигон ТБО- замёрзших венгерских гусей,
в количестве 3 штук, весом 3,6 кг каждый гусь. Экзекуция была проведена путинскими
деспотами с задействованием десятка работников контролирующих органов, понятых и водителя спецтехники, а также с зачитыванием
постановления & приговора!
 Виновных - требуем заморить голодом!»
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $27 впервые за 17 лет. Согласно данным торговой площадки, цена чёрного золота рухнула на 6,9% - до $26,75 за баррель.В последний раз фьючерсы нефти Brent торговались на этом уровне в сентябре 2003 года.
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Пєсков заявив, що "безумовно, це низька ціна".
"Хотілося б вище", - сказав він.
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Мені теж
Хотілося би.
Нижче.
Але така вона
СУВОРА ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 5578
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ПУТЕН ВСЕХ ОБИГРАЛ !

Сечин объявил о полном отказе «Роснефти» торговать за доллары

«Роснефть» полностью отказалась от использования доллара во внешнеторговых сделках - все экспортные контракты переведены в евро, сообщил в четверг глава крупнейшей добывающей компании Игорь Сечин.
По его словам, пока это вынужденная мера, связанная с угрозой расширения санкций США.
«Потенциал использования европейской валюты очень большой», - заявил Сечин, добавив, что в будущем большие шансы стать резервной валютой также имеет юань. "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 3543
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Комментарии компании к отчету по МСФО за первое полугодие показали прямо противоположное: «Роснефть» практически полностью избавилась от евро на счетах и довела долю доллара в своей «валютной подушке» до 90%.
Так, если на 31 декабря у компании было 5,9 млрд евро и 9,3 млрд долларов в виде ликвидных финансовых активов (наличные и депозиты), то к 30 июня осталось 0,7 млрд евро и 7,2 млрд долларов.
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фу ты ну ты, нильский крокодил отказывается.))
вопрос не так стоит. вопрос в том, что придурку сечину придется еще уговаривать хоть за что-то купить у него нефть. ******** из банды Озеро под санкциями.)

было


"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 2647





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Назад в 1990е: фубль отправился в последний путь вслед за нефтью

"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 8828
"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 611
рЖубль продолжает стремительно катиться вниз на масквабадской бирже вслед за валютами развивающихся стран и рынком нефти, которому так и не удается нащупать «дно», несмотря на отчаянные попытки ФРС США влить в систему 5,5 триллиона долларов ликвидности и решение Дональда Трампа запустить программу «вертолетных денег», раздавая наличность американцам для поддержки экономики.
На торгах в среду курс доллара впервые с января 2016 года превышал 79 рублей, а евро поднялся выше 86 рублей.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/nazad-v-1990e-rubl-otpravilsya-v-posledniy-put-vsled-za-neftyu-1029008087

********* придется вспомнить голодное начало 90-х, но тогда, после совка, это было не так страшно, а теперь, после годов вЯличия и вставания с кАлен, будет сильно больнее.
да и как в середине 90-х дарагим масквичам продукты дешевые с Украины, которая их кормила все 90-ты, никто не привезет. достаточно вспомнить огромный базар от Киевского вокзала до Дорогомиловского рынка с украинскими в основном продуктами, многие, очень многие из мАсквичей благодаря этому и выживали в 90- ые. а теперь пущай жрут лопухи, репу и вяличие.
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...даже маленькому и вонючему туалетному Йоршику теперь стало понятно, что его дырявая расшатанная Параша, где он столько лет стоял в почётном дальнем углу - скоро РУХНЕТ...
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Китай начал отказываться от российской нефти вслед за Европой

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/kitay-nachal-otkazyvatsya-ot-rossiyskoy-nefti-vsled-za-evropoy-1029004273

"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 7762
"Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель - Цензор.НЕТ 5401
Беда на нефтяном рынке Европы, куда хлынула саудовская нефть со скидкой в 10 долларов к Brent, пришла к рассеянским нефтяникам не одна.
Государственная нефтехимическая компания Китая - Sinochem - приняла решение отказаться от закупок у «роснефти» в связи с санкциями США, сообщили Reuters два источника на рынке.
Китай является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году в КНР ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. В сумме это 2-2,5 млн баррелей в сутки, или каждая пятая бочка, извлеченная из российских недр.
Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу на юго-востоке страны. Однако в материалах тендера отдельным пунктом прописала, что поставщиком не может быть «роснефть» или ее дочерние структуры, говорят источники Reuters.
С марта две трейдинговые дочки крупнейшей нефтяной компании эрэфии - rosneft Trading и TNK Trading - находятся в санкционном списке США. При этом Sinochem опасается работать и с самой «роснефтью», полагая, что санкции США могут быть резко ужесточены, объясняют источники.
кацапо-ордынскую нефть китайские покупатели могут заменить саудовской на выгодных условиях. Государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо объявила о снижении цен на сорт Arab Light для азиатских клиентов на 6 долларов.
Еще резче цены упали для Европы, где традиционно «хозяйничала» обосРаха.
Апрельские партии Эр-Рияд предлагает по цене на 10,25 доллара ниже Brent, что с учетом текущих рыночных котировок (29,33 доллара за баррель) означает цены ниже 20 долларов.
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московия ответит за убийства , аннексии , войны , за сбитые самолёты и тотальное враньё десятилетиями, мир решил удавить московию -это видно невооружённым глазом
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Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля. По его мнению, ситуацию, когда трейдеры начнут приплачивать покупателям, спровоцирует чрезмерный избыток сырья на рынке и переполненность хранилищ, пишет портал ZeroHedge.
В 2018 году, отмечает он, похожая ситуация складывалась в Техасе на газовом рынке. Там добыча сланцевой нефти приводила к значительным объемам попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В итоге компании готовы были платить покупателям, лишь бы не сжигать газ.
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Пісец росії... Хай росіяни швидко купують долари, гривні, євро... Так хоть щось збережуть...
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ХЙ ТЕБЕ В ДЫШЛО !!! НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ 20$ БЫЛО !!!
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Фу-бль на бирже 80 -88 к доллару США , " Не смеются " Искандеры " и не скачут " Тополя" и со смехом обвалился курс касапского фу- ***
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