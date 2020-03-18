 "Хотілося б вище", - Пєсков про падіння ціни на нафту до 28 дол. за барель

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав у середу журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Коментуючи падіння цін на нафту Brent нижче позначки в $28 за барель, Пєсков заявив, що "безумовно, це низька ціна".

"Хотілося б вище", - сказав він.

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Нагадаємо, нафта продовжує дешевшати. 18 березня ціна Brent опустилася нижче $ 28 за барель вперше з січня 2016 року, вартість WTI впала до мінімуму майже за 17 років