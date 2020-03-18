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Матеріали за темою:
Все про:дезінформація (92) пропаганда (1364) Росія (26713) Євросоюз (2852) фейк (233) Боррель (26) Стано (4) COVID-19 (1240)

 Євросоюз звинуватив Росію в поширенні фейків про коронавірус

Від початку появи в Європі вірусу Covid-19 спостерігався наростальний потік неправдивої інформації, який організований, зокрема, з Росії і містить повну брехню, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Відповідний підрозділ (East StratCom. - Ред.) Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС), яка відстежує і моніторить цю дезінформацію, цю пропаганду ззовні, відзначив зростання неправдивої інформації, що надходить із зовнішніх джерел, і Росія в цьому бере участь", - сказав прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, йдеться про "близькі до прокремлівських джерел організації, що базуються в Росії".

"Ми відстежуємо цей потік неправдивої інформації, ми боремося з ним в контексті ЄС. Ми готові стримувати цю інформацію", - продовжив представник Борреля.

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Він повідомив, що робота в комунікації ЄС ведеться в координації з Європейською комісією, з державами-членами, з іншими міжнародними партнерами, як, наприклад, НАТО, G7. Мета в тому, щоб не допустити "зловживань з боку недоброзичливих гравців".

Стано зазначив, що з початку кризи коронавірусу ЄВС інтенсифікувала відстеження та аналіз інформації як в соціальних мережах, так і в "класичних ЗМІ", ідентифікувала і враховувала джерела, які "проводили або розподіляли цю неправдиву інформацію". Він сказав, що результати такого аналізу публікуються на відповідному сайті ЄВС. І ці результати також повідомляються державам-членам із використанням системи швидкого оповіщення про дезінформацію.

Відповідаючи на питання, чи обговорювала сторона ЄС це питання з Росією, прессекретар заявив: "У нас є контакти з усіма партнерами з питань спільного характеру. Але російська офіційна відповідь відома. Росіяни кажуть:"Ні, ні. Це не ми".

Представник Борреля стверджував, що щодо дезінформації про Covid-19, в ЄВС підкреслювали, що джерело, чи зрозташоване воно в Росії, чи іншому місці, "пов'язане з організацією, яку в минулому ідентифікували як прокремлівську".

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При цьому, вважає Стано, важливо інформувати широкий загал про факти такої дезінформації, "тому що не тільки Росія займається цим, але не важливо, хто там в основі (такої діяльності. - Ред.), в будь-якому випадку, той, хто робить це, грає з життями людей, це треба брати до уваги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182457
 
 
 Топ коментарі
 
Они там ржут все над Европой из-за апокалипсиса с туалетной бумагой я раша тв смотрю и вижу что у них праздник а то что нефть по 25 и доллар по 75 им пофик
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ЕС допустили взрывной рост эпидемии. Теперь ищут оправдание. Типа Московия дезинформировала.
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и я тоже - но об кАцапии Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 5613
из мокшанского нета

К москве уже подкрадывается паника и пустые прилавки как в 1990г, границы закрыты, продуктов нет, все базы и склады пустые, валюта закончилась- жрать в москве стало нечего, заводы, фабрики, бизнес-центры «стоят»- всех работников поразогнали по домам- платить зарплаты нечем, банки лопаются как болотные пузыри, счета и вклады в банках обнулились, «обезжиренный» рубль практически сдох, доллар и евро взлетели до небес, изо всех щелей повылазили «валютчицы», «кидальщицы», «ломщицы», «лохотронщицы», москва кишит валютными проститутками- они в цене и свободно разгуливают по москве, на рынках, базарах, в темных подворотнях они «кидают» лохов, обменивают «черный нал» на «долларовые куклы», злобные Саудовская Аравия и США обвалили цены на нефть и "завалили" русского медведя, всё- крышка Путинской россии! Більше читайте тут: https://tsn.ua/groshi/privatbank-pripinyaye-gotivkoviy-obmin-valyut-i-perevodit-vse-v-onlayn-1509999.html
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Китайский короновирус лучший друг кремлевского короновируса!
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Китайский короновирус - это кремлевский короновирус в турпоездке.
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Они там ржут все над Европой из-за апокалипсиса с туалетной бумагой я раша тв смотрю и вижу что у них праздник а то что нефть по 25 и доллар по 75 им пофик
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ну це на телебаченні, вони завжди приховували реальність, а по факту мабуть там далеко не свято, он презик Бубольбастана сказав, що на раші коронавірус лютує, вони кордони закрили, але мовчать і приховують, жартують, типа бухають і їх не візьме, візьме, ще й як.
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Судячи з того, кому це усе вигідне, то Рашка тут в тренді на першому місті. Думаю, що вірус не без участі козломордих ординців.
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тоже думаю, что это они, я бы назвал вирус кацапским.
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Нардеп Олег Шахов находится на самоизоляции в Киевской области. Он не понимает, почему "поднялась такая паника"Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 4832Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 1741Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 2447
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таміфлюшніца може дотставати заначку і жерти пачками
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Убитая держава, убитая политика, убитые правители, убитая нефть + свой убитый народ. Всё убито.
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а шо сделает это Евр.Комисия ? а ничего .утрется .взохнет и сосанет у Муйла . все .
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Россия причастна к распространению коронавируса, - Мировая Общественность.
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И не просто россия,россия это спонсор и заказчик в кндр по разработке этой чумы 21 Столетия.и распостранения этой российской новой эболлы с испанкой северными корейцами через Китай.
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Копай глубже, пока до рептилоидов не докопаешься - незачет.
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Кац, а ты как сюда забрел, убогий? Водки нет и нищебродам тут не наливают. Звиздуй к своим, на русвесна.сру
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Гибридная война орды против Украины в украинских медиа неконтролируемо возрастает вместе с потоком лжи на Президента.На это обращает внимание еврокомиссия в своих медиа.Нет предела потоку лжи.
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Так Порох уже не при власти, а эту кучку ЗЕленой блевотины язык не поворачивается назвать президентом.
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Но российский официальный ответ известен. Русские говорят: "Нет, нет. Это не мы".Источник: https://censor.net.ua/n3182457

вариант - ихтамнет ...
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я так и ни понял нихрена, два раза перечитал статью и не понял про какую дезу там пишеться, про то что Швеция и Британия не занимаются хернёй с карантинами или про то что в Италии все умерли от ОРЗ?
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неважно, главное чтобы Раша и коронавирус были вместе в названии статьи, и упоротые писают кипятком от счастья.
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Uasya Pupkin, ты сможешь обьяснить,почему весь Мир считает ******** -агрессором, спонсором террористов и страной изгоем,а путина-******,и лишь один ты считаешь себя самым умным,а всех дураками?
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******** пробила дно и опускается все ниже и ниже!
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На расейке уже более 1600 умерших от коронавируса. Это данные на позавчерашний день. на крыме около 73 умерших только в одном севастополе, госпиталь переполнен.
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Гейросоюз, а-ну ка, все вместе, ришуче та потужно, выразите по этому поводу самую что ни на есть крайнюю обеспокоенность, нефтебл@ди дешевые.
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