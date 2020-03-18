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 Політика України
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Все про:СБУ (5406) фейк (233) COVID-19 (1125)

 СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

За кілька днів СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус.

Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про COVID-19 і пропагував сепаратизм в інтересах країни-агресора. Також у взаємодії з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб у Чернівецькій і Луганській областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що громадянин України отримував завдання не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.110 КК України.

Читайте: СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

Під час санкціонованих слідчих дій, що відбулися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Планується обрати запобіжний захід – домашній арешт.

Також Служба безпеки України налагодила системну взаємодію з органами Національної поліції щодо ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб, які поширюють фейкові дані про коронавірус. Наразі спільно з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб в Чернівецькій та Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що дітям не можна перебувати на вулиці, - фейк: поліція просить українців не вірити чуткам про карантин

Служба безпеки України в черговий раз закликає не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її. Всі актуальні дані відносно ситуації з розповсюдженням коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.

СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус 01
СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182450
 
   
 Топ коментарі
 
Усика пусть арестуют. Тоже какую-то х2рню несёт.
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та там ВСЮ зебильную власть нужно арестовывать - от слуг урода с богуцкой до вислюка.. за распространение фейков о короновирусе
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то шо там було в Омані?
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Усика пусть арестуют. Тоже какую-то х2рню несёт.
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та там ВСЮ зебильную власть нужно арестовывать - от слуг урода с богуцкой до вислюка.. за распространение фейков о короновирусе
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Траба іншого боксера арештувати,зосталося тупе теля з часів режиму парашенко
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Набутылочник, шото ты с транслейтом намудрил СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус - Цензор.НЕТ 2982
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В КАЦАПИИ ЗА ЭТО ВЛЕПИЛИ БЫ ЛЕТ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕС ВАЛИТЬ,А ТУТ ПУКНУЛИ В ВОДУ -ДОМАШНИЙ АРЕСТ !!! ОН ЗАВТРА ВАМ ВЗРЫВ УСТРОИТ---ТАК ЦЕЛУЙТЕ ЕГО В ЖОПУ !!!!!
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Твою ублюдочную кацапию как раз и обвинили в Европе в распространении фейков про короновирус.

Соевый вирус - он такой, поражает мозги и хуже всех остальных вирусов.
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У Мілані оштрафували 53-річну громадянку України, яка незаконно продавала медичні маски на вулиці попри урядовий указ залишатися вдома у зв'язку зі спалахом коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Milano Today.
Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.
"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.
Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.
Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.
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Она активно включилась в борьбу с короновирусом и помогала итальянцам бороться с пандемией...
Но итальянцы не оценили её помощь.
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теперь цензура у нас - кто будет сильно умничать, с тем новый, НЕ карманный, плокурол зебильный разберется! СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9420
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Так 'то они наверное этот фейк придумали что зелень 980 тонн масок из страны вывезла....И словака подговорили оболгать честнейших...
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Усиков бьют по голове часто и сильно. Неудивительно его заявление о церкви...
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Хана уже бежит к зеле обниматься) ну и такие как ты под раздачу попадают всегда...
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Журнашлюги Чернивецька область..черновицы херові
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що вважається фейками ?
будьласка, оголосіть список.
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Канал Кривой постоянно продуцирует фейки из руссоСМИ
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