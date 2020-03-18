 СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про COVID-19 і пропагував сепаратизм в інтересах країни-агресора. Також у взаємодії з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб у Чернівецькій і Луганській областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що громадянин України отримував завдання не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.110 КК України.

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Під час санкціонованих слідчих дій, що відбулися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.



У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Планується обрати запобіжний захід – домашній арешт.



Також Служба безпеки України налагодила системну взаємодію з органами Національної поліції щодо ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб, які поширюють фейкові дані про коронавірус. Наразі спільно з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб в Чернівецькій та Луганській областях.

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Служба безпеки України в черговий раз закликає не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її. Всі актуальні дані відносно ситуації з розповсюдженням коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.



