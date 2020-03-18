 СБУ виявила 6 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, який поширював фейки про COVID-19 і пропагував сепаратизм в інтересах країни-агресора. Також у взаємодії з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб у Чернівецькій і Луганській областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що громадянин України отримував завдання не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.110 КК України.
Під час санкціонованих слідчих дій, що відбулися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Планується обрати запобіжний захід – домашній арешт.
Також Служба безпеки України налагодила системну взаємодію з органами Національної поліції щодо ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб, які поширюють фейкові дані про коронавірус. Наразі спільно з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб в Чернівецькій та Луганській областях.
Служба безпеки України в черговий раз закликає не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її. Всі актуальні дані відносно ситуації з розповсюдженням коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.
Соевый вирус - он такой, поражает мозги и хуже всех остальных вирусов.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Milano Today.
Українку викрили в неділю 15 березня після того, як поліція отримала телефонний дзвінок від місцевого жителя. Той помітив жінку, яка вже не перший день продавала маски біля місцевого супермаркету.
"Поліцейські дісталися до цього місця і відразу ж помітили 53-річну жінку, яка намагалася втекти, сховавши товар під курткою", - пише видання.
Після прибуття поліції українка зізналася, що намагалася продати маски.
Її оштрафували за відсутність дозволу на торгівлю в громадських місцях та невиконання указу уряду залишатися вдома, щоб стримати поширення коронавірусу. Сума штрафу у повідомленні видання не зазначена.
Но итальянцы не оценили её помощь.
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