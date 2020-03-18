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Все про:карантин (311) МВС (1650) релігія (266) церква (413) Гогілашвілі (5)

 МВС закликає представників релігійних організацій проводити богослужіння онлайн

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі звернувся до представників різних релігійних організацій у зв'язку з проблемою поширення і протидії коронавірус.

Про це пресслужба МВС повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза, з якою сьогодні зіштовхнулись люди, що проживають на території України, досить серйозна, але має низький рівень поширення. На цьому етапі, дотримуючись правил та ставлячись відповідально до своїх обов’язків можна зупинити розповсюдження вірусу. На нас лежить велика відповідальність за життя та здоров’я людей, тому ми повинні діяти рішуче та з розумінням", - зазначив Гогілашвілі.

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Зазначається, що представники релігійних організацій та церков запевнили, що богослужіння може проходити онлайн, за допомогою різних технічних пристроїв або вдома кожною віруючою особою, а також обов’язково без порушень законодавства, оскільки такі заходи зумовлені теперішніми подіями та протистоянню поширенню коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182448
 
 
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Рпц считает это нескрепным, несвоевременным и небогоугодным так сказать. Нужно жиж увместе собираться, иконы намолненные нацеловать . Кронштадского мокшу особливо ...☝️☝️☝️
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Але ж тоді церкви не отримують гроші від своїх мирян.
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мало яка церква збирає одночасно стільки людей, як при голосуванні у ВР....
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то есть транспорт закрыли по приказу, торгашей разогнали по приказу а церковь просим. сказали бы чесно, ходите дорогие прихожане на службу. так как вы пенсионеры а платить нечем то вы нах... правительству не нужны, подыхайте быстрее
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