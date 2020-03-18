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 Політика України
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Все про:Зеленський (4839) медицина (898) Червоний Хрест (163) Маурер Пітер (2)

 Зеленський домовився з президентом Червоного Хреста Маурером про постачання медобладнання в Україну, - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Пітером Маурером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського.

Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що представники Червоного Хреста отримають доступ до українців, яких незаконно утримують терористи в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську домовилися, що Червоний Хрест отримає доступ до українських полонених, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182438
 
 
 Топ коментарі
 
Ти навіщо Еріку вбив, чудовисько? Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП - Цензор.НЕТ 9830
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Скажите, фаны писюаниста и любителя шаурмы, а сколько выведеных из Украины в кипрский офшор, потратил на борьбу с короновирусом ваш любимец Янелох. И если ни копейки, то почему?
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странное сообщение-так какое оборудование будет доставлено и куда. Ведь пока они только Лугадон и обеспечивают. Странно, что тесты еще не предоставили. Короче инфа ни о чем.
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странное сообщение-так какое оборудование будет доставлено и куда. Ведь пока они только Лугадон и обеспечивают. Странно, что тесты еще не предоставили. Короче инфа ни о чем.
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Скорее всего президент Красного Креста даже не дагадывается, что членограй с ним договорился.
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Скажите, фаны писюаниста и любителя шаурмы, а сколько выведеных из Украины в кипрский офшор, потратил на борьбу с короновирусом ваш любимец Янелох. И если ни копейки, то почему?
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Молодець, хороший хлопчик, тепер самий багатий моня країни за версією Форбс/Ісраель 2013 може доставити обладнання в Даунецьк пацанам. Ну наче і добре хлопець робить, а вже наперед знаєш, що все опаганять
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КК не выделит помощь для украинских военных - это политика БФ... Они помогают только украинским полицаям и рашистским террористам в ДЫРЕ...
У меня вопрос к зебильной власти - КАК ТАМ ПОМОЩЬ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ?! Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о поставках медоборудования в Украину, - ОП - Цензор.НЕТ 667
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так это он про поставки в ОРДЛО договорился.....
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Власть Зеленского похожа на актрису немецких порнофильмов , готова принять в любом количестве и с любой стороны .)
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Петя закупал снайперские винтовки, а этот договоряющийся обо всем и со всеми мог бы ВСУ обеспечить теми же тестами или деньги на новый сезон Сватов ушли
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То добре, що руку не тис. Бо то б розклад зовсім інший був би. Тоді б хрест би був на кресті.
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Презервативи сорок два роки тому були не в тренді, ото *****....
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Моніка еріки домовилась "..прінімать са всех старон.." Це шо зевіслюки?
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Крістіане! Принеси Беллі Ос(ма)ловській драбину, мотузку та мило!

Зеленський домовився з президентом Червоного Хреста Маурером про постачання медобладнання в Україну, - ОП - Цензор.НЕТ 957
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Очень стал похож откормленным и лживым фейсом на гройсмана.
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зебіли, ви досі не роздуплилися, що Ваша Моніка-разведьонка - тупа дурепа, яка ні на що не здібна, окрім виманювання грошей у своїх папиків та лохів..?
а да, вона ще може зателефонувати Бакланову з приводу якихось чортів, але це те саме що було сказане вище..
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Вислюк оманский ,а что вы делали 3 месяца? Почему в стране ничего нет? Почему опять надежда на добрую волю мира?Кто из вас зеленых в этом виноват?
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Все это начиналось с педро и сени, зе только бесталанный продолжатель.
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Ты лучше с Беней поговори ,а то все как то скидываются ,помогают ,Бил Гейтс !0 млн долларов ,Пинчук ,Ахметов ,Ярославский ,а Беня нехороший человек наоборот ( как истинный еврей ) решил заработать на чужом горе- МАУ подняло цены на авиабилеты до небес.Ну что сказать ? П" дор !!!!!!!!!!!1
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А зачем вам медоборудование, у вас же все есть и вы готовы к вирусу?
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хоть чтото выклянчил, сам же не способен поднять экономику и дать в бютжет денег. и все президенты включая мвф послали нах.....
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потому что чинарик убил Ерику или потому что любит "..прінімать са всех старон.."?
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не пропускай приём пилюлек, чи-нарик.
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Вместо стимуляции собственного производства опять, по привычке, побирается. Он всегда зависел от подачек олигархов на корпоративах, как и славик.
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Чінарік, ті за за що сестру Еріку вбив, а розбійник метровий?
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