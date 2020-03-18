 Зеленський домовився з президентом Червоного Хреста Маурером про постачання медобладнання в Україну, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського.

Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого – за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що представники Червоного Хреста отримають доступ до українців, яких незаконно утримують терористи в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мінську домовилися, що Червоний Хрест отримає доступ до українських полонених, - Єрмак