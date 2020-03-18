 Військовий пенсіонер госпіталізований у Києві з підозрою на коронавірус: один з проведених експрес-тестів дав позитивний результат

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня 2020 року у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України", - сказано в повідомленні.

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Так, медпрацівники провели пенсіонеру два експрес-тести з перевірки на можливе захворювання коронавірусом Covid-19, один з яких дав позитивний результат.

Зазначена інформація була передана до Київського міського лабораторного центру для встановлення кола можливих контактних осіб.

"На цей час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом COVID-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати досліджень надійдуть у військовий госпіталь протягом трьох робочих днів.

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Зараз стан здоров'я пацієнта задовільний, він перебуває під контролем медиків з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.



