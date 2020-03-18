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 Київські новини, Суспільство
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Все про:пенсіонери (265) ЗСУ (467) COVID-19 (1125)

 Військовий пенсіонер госпіталізований у Києві з підозрою на коронавірус: один з проведених експрес-тестів дав позитивний результат

У Київському військовому госпіталі перевіряють на наявність захворювання коронавірусом Covid-19 пенсіонера Міністерства оборони України.

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"17 березня 2020 року у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України", - сказано в повідомленні.

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Так, медпрацівники провели пенсіонеру два експрес-тести з перевірки на можливе захворювання коронавірусом Covid-19, один з яких дав позитивний результат.

Зазначена інформація була передана до Київського міського лабораторного центру для встановлення кола можливих контактних осіб.

"На цей час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом COVID-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати досліджень надійдуть у військовий госпіталь протягом трьох робочих днів.

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Зараз стан здоров'я пацієнта задовільний, він перебуває під контролем медиків з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.

Військовий пенсіонер госпіталізований у Києві з підозрою на коронавірус: один з проведених експрес-тестів дав позитивний результат 01
Військовий пенсіонер госпіталізований у Києві з підозрою на коронавірус: один з проведених експрес-тестів дав позитивний результат 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182437
 
 
 Топ коментарі
 
Пообщался...
Проехал по Киеву сейчас, городу похер, все как до карантина, не масок на мордах, дети тусуются кучками на площадках, мамаши пьют пиво пачками.
Акуенный карантин!
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Приехали дети, заразили родителей, а те родственников, друзей и случайных прохожих...Безответственность убивает! Военный пенсионер госпитализирован в Киеве с подозрением на коронавирус: один из проведенных экспресс-тестов дал положительный результат - Цензор.НЕТ 3550
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ну им жешь на работу надо, полудурки блядь, другие вот уже перекрывают жд в фастове, мрази
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Приехали дети, заразили родителей, а те родственников, друзей и случайных прохожих...Безответственность убивает! Военный пенсионер госпитализирован в Киеве с подозрением на коронавирус: один из проведенных экспресс-тестов дал положительный результат - Цензор.НЕТ 3550
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ну им жешь на работу надо, полудурки *****, другие вот уже перекрывают жд в фастове, мрази
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Это меня больше всего бусит - в мире пандемия , а этим полудуркам нужно срочно приехать и принести в СВОЙ ДОМ беду . Какого хрена вы сейчас претесь к своим родителям ? - это-же смертный приговор .
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Так, медработники провели пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат, тесты что как холостые патроны?
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Пообщался...
Проехал по Киеву сейчас, городу похер, все как до карантина, не масок на мордах, дети тусуются кучками на площадках, мамаши пьют пиво пачками.
Акуенный карантин!
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З тими масками незрозуміло, одні кажуть що їх треба носити тільки хворим, інші кажуть що вони не допомагають.
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Вірус може потрапити в організм і через слизові оболонки очей. Тому здоровій людині потрібно одягати ще і захисні окуляри. Мити руки, переодягати верхній одяг після вулиці потрібно також. А хворому щоб не заражати інших людей достатньо лише захисної ватно-марлевої пов'язки (респіратора). Ну і решта гігієнічних процедур вдома (мити руки, обличчя, окремий рушник, провітрювання і вологе прибирання приміщення). Тобто здоровій людині однієї лише пов'язки замало, але краще, ніж нічого.
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А можна запросити цього пенсіонера на засідання СН?
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а еще, почему не пишут где проживает пенсионер. всё у нас засекречено, всё тайное. пенсионе мог работать или просто общаться со знакомыми.
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Началось(((. А у обычных пенсионеров шансы ...
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а те и не признаются - бо в больничку не отвезут, а добрые соседи подпалят
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Сколько лет пенсионеру? Военному может быть и 45 и 65. Какая группа крови у человека? Китайцы сделали выборку историй заражения коронавирусом и обнаружили, что больные со ВТОРОЙ ГРУППОЙ КРОВИ встречаются гораздо чаще, чем с иными группами. А больные, независимо от группы крови, пусть непременно выздоравливают!!! ВСЕ- и молодые, и старички, а иначе, кто будет нашим детям рассказывать добрые сказки и учить хорошим манерам?
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