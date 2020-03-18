 Військовий пенсіонер госпіталізований у Києві з підозрою на коронавірус: один з проведених експрес-тестів дав позитивний результат

Про це повідомляє командування Медичних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
"17 березня 2020 року у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта було виявлено, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном України", - сказано в повідомленні.
Так, медпрацівники провели пенсіонеру два експрес-тести з перевірки на можливе захворювання коронавірусом Covid-19, один з яких дав позитивний результат.
Зазначена інформація була передана до Київського міського лабораторного центру для встановлення кола можливих контактних осіб.
"На цей час хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взято біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом COVID-19, які відправлено до Київського міського лабораторного центру", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що результати досліджень надійдуть у військовий госпіталь протягом трьох робочих днів.
Зараз стан здоров'я пацієнта задовільний, він перебуває під контролем медиків з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.
нужно больше ограничений
Проехал по Киеву сейчас, городу похер, все как до карантина, не масок на мордах, дети тусуются кучками на площадках, мамаши пьют пиво пачками.
Акуенный карантин!