 У воїнів на передовій немає ані масок, ані дезінфекторів, держава зобов'язана забезпечити їх, - Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.
"На засіданні уряду я порушив питання забезпечення нашого війська всім необхідним для епідемії. В нас є інформація від наших військових, що вони не забезпечені ані масками, ані дезінфекторами, ані іншими засобами. Ми розуміємо, що це армія, і військові точно не підуть шукати аптеку. Тому ці люди мають бути на сто відсотків забезпечені всім необхідним державою", – сказав нардеп.
Також він нагадав, що свого часу під час Української революції війську завдала більшу шкоду епідемія тифу, ніж дії агресора, і ми маємо пам’ятати про такі уроки історії.
"Сто років тому був випадок, коли військо Петлюри насправді набагато більше постраждало від епідемії тифу, ніж від ворога. Фактично епідемія тифу знищила українське військо. Сподіваюсь, що ми живемо в 21 столітті, і сподіваюсь, що таких обсягів біди не буде. Але це справа держави – забезпечити наше військо", – підкреслив Гончаренко.
Більше і не треба.
Но зебильные подонки - они откровенные враги Украины!
Зебилы и ОтПиЗЖенные - кровавые враги украинцев...
Такое уже было в 20х годах, когда украинские гниды продали Украину кацапсам, а потом, жрали своих детей!
ЧП | СР, 2020-03-18 08:26
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Президент в выступлении заявил, что "опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса". Поставить в один ряд мягкотелость и либеральность, когда речь идет об эффективном реагировании на пандемию - уникальная технология, которую решила взять на вооружение действующая власть.
Мягкотелость - это когда ты зовешь олигархов советоваться по каждому важному вопросу и боишься делать что-либо без их согласия.
Мягкотелость - это когда ты боишься делать реальные изменения в судебной и правоохранительных системах, и не замечаешь политически мотивированные дела против ветеранов и волонтеров.
Мягкотелость - это когда ты видишь в глазах Путина желание мира.
Открытость и честность в отношении угрозы коронавируса и готовности к реагированию, откровенный разговор с гражданами и советы, а не приказы - это не мягкотелость или либеральность. Это здравый смысл.
Китай - не самое успешное государство в противодействии коронавирусу. Там, где действуют гораздо эффективнее (Южная Корея, Германия, Таиланд) действуют демократично и либерально, и не играют в диктатуру для борьбы с коронавирусом. Они не закрывают всех дома и не останавливают всю страну, а максимально сосредотачиваются на диагностике и отслеживании всех контактных лиц.
Уголовная ответственность, штрафы и запугивание - это к чему привыкли прибегать совки и русские в любой непонятной ситуации. Это не спасает от коронавируса.
В мероприятиях, которые в последние дни принимают правительство и парламент, становится все меньше рационального и все больше проявляется желание максимально использовать ситуацию в политических целях. Все это происходит с громкими обещаниями, которые не являются подкрепленнимі реальными действиями. В сети все чаще появляются истории людей, которые не могут добиться нормального диагностирования, медики в растерянности и не достаточно осведомлены, управленцы на местах узнают о мерах национального масштаба із новостей и фейсбука.
Берегите здоровье, здравый смысл и друг друга. Кроме преодоления коронавируса - еще очень много работы.
Закрывая множество бизнесов на карантин, нужно иметь план
На прошлой неделе в США произошел самый большой обвал на фондовом рынке за последние 30 лет. 9 марта в стране уже назвали «черным понедельником». Резкое падение случилось на следующий день после объявления Дональдом Трампом о закрытии границ с Европой для предотвращения распространения коронавируса.
Сегодня Украина находится на грани чрезвычайного положения. На карантин пойдут не только школы и садики, но и все кафе, рестораны, магазины (кроме продуктовых) и развлекательные заведения. Множество малых бизнесов вынуждены будут приостановить свою деятельность в настоящее время.
Речь идет не о том, что на этих выходных мы не сможем развлечься в кино, поесть в кафе или купить новые джинсы. Речь идет о масштабном вызове для экономики всей страны. Давайте смотреть правде в глаза: в Украине большинство небольших бизнесов работает day by day или month by month. После закрытия кафе или магазина на месяц они рискуют не открыться вообще.
Ограничительные меры - это адекватное решение, которое поможет снизить распространение коронавируса на территории страны. Предотвратить заболевание легче, чем лечить его, в том числе для бюджета как здравоохранения, так и персонального бюджета человека. Впрочем, закрывая множество бизнесов на карантин, нужно иметь план.
Например, в Нью-Йорке, город будет предоставлять беспроцентные кредиты для предприятий, у которых меньше 100 работников, у которых продажи уменьшились минимум на 25%. Кроме того, город предлагает малому бизнесу, у которого меньше пяти работников, грант на покрытие 40% расходов на оплату труда в течение двух месяцев. Это поможет удержать сотрудников.
Коронавирус - серьезный вызов для всего мира
Австралия также представила свой экономический ответ на COVID-19. Правительство выделило $402 млн дополнительных средств, чтобы заморозить повышение цен на коммунальные услуги (электричество, вода, транспорт и т.д.) для всех граждан. Малому бизнесу, подвергшемуся воздействию коронавируса, разрешается отсрочить уплату налогов на оплату труда до июля. Также для них предусмотрена разовая дотация в размере $17 500.
В Британии вводят смягчения для самих работников. Прежде всего, упростили процедуру получения больничного. Средства будут выплачивать с первого дня, а не четвертого, и не только заболевшим коронавирусом, но и тем, кто самоизолировался дома по требованию правительства. В разработке находится онлайн-справка от NHS, чтобы граждане могли предоставить работодателям доказательства пребывания на больничном.
Украинцам для получения больничного нужно минимум два раза посетить врача. Поэтому это нужно изменить и очень быстро. Надо дать возможность людям решить этот вопрос, например, по телефону - без хождения по улицам и амбулаториями лишний раз.
Еще одна категория граждан, которые нуждаются в дополнительном внимании и помощи - пенсионеры и люди старшего возраста. Они имеют наибольший риск заболеть коронавирусом, а еще большинство из них очень сложно убедить оставаться дома и не идти на рынок, дачу, почту или побаловать внуков. Поэтому нужно запастись терпением и убедительными аргументами.
Самая сложная, конечно, ситуация с получением пенсий. Во-первых, человек должен добраться до почты. Во-вторых, выстоять очередь. В-третьих, касаться денег. Эту процедуру надо упростить. В Ирландии, например, позволили получать пенсию не лично - при наличии разрешения и необходимых документов. Условно говоря, дочь может получить пенсию своего отца и уже самостоятельно передать ему. Для тех пенсионеров, кому это удобно, нужно сделать выплаты на карточку. Помогите им с этим, если возникают трудности.
Также важно обеспечить пожилых людей продуктами. Позаботьтесь о своих родных и близких, а также спросите, не нужна ли помощь соседям, которые не имеют рядом семьи.
А еще - убедите всех своих знакомых верующих: пропустить богослужения во время пандемии коронавируса не грех. Церкви на время карантина должны ограничить свою работу так же, как и другие учреждения, ведь большие скопления людей сейчас очень опасны. Позаботиться о людях и не рисковать их здоровьем и есть любовь к ближнему.
Как опция - можно организовать трансляции литургий по телевидению или онлайн. Священники могут помочь общинам создать план, как действовать в случае, если подтвердится случай заболевания. Чтобы люди знали, кому звонить и как себя вести. Это будет гораздо конструктивнее.
В Южной Корее женщина, которая посещала церковь, стала мощным источником распространения коронавируса в стране. Ее назвали Patient 31. Она несколько раз была на службе, уже имея симптомы вируса. В эти дни в церкви насчитали 9300 посетителей. Более тысячи позже жаловались на «симптомы гриппа». В конце концов, корейский центр общественного здоровья сообщил, что 63,5% всех заболевших в стране так или иначе получили вирус от Patient 31.
Сохранять спокойствие, помогать друг другу и распространять здравый смысл - основные советы, которыми надо пользоваться сегодня как отдельным гражданам, так и украинскому правительству в целом. Коронавирус - серьезный вызов для всего мира, но то, как мы будем реагировать сегодня, будет определять, в каком состоянии мы будем завтра. Времени мало - реагировать нужно уже.
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Ульяна Супрун, опубликовано в издании Новое время
Дальше можно не читать...
@OLGA34783989
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12m
Це в Пальчевського бізнес на крові (5 долларов (135 грн) - столько стоит экспресс-тест на коронавирус при закупке напрямую из Китая, но ехать он будет две недели) - майбутній кандидат в мери Києва - не забудьте, ті хто виживе!!!
Мол, идет переворот: Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
Мда... Было бы любопытно, если это было бы правдой