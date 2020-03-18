 У воїнів на передовій немає ані масок, ані дезінфекторів, держава зобов'язана забезпечити їх, - Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Олексій Гончаренко.

"На засіданні уряду я порушив питання забезпечення нашого війська всім необхідним для епідемії. В нас є інформація від наших військових, що вони не забезпечені ані масками, ані дезінфекторами, ані іншими засобами. Ми розуміємо, що це армія, і військові точно не підуть шукати аптеку. Тому ці люди мають бути на сто відсотків забезпечені всім необхідним державою", – сказав нардеп.

Також він нагадав, що свого часу під час Української революції війську завдала більшу шкоду епідемія тифу, ніж дії агресора, і ми маємо пам’ятати про такі уроки історії.

"Сто років тому був випадок, коли військо Петлюри насправді набагато більше постраждало від епідемії тифу, ніж від ворога. Фактично епідемія тифу знищила українське військо. Сподіваюсь, що ми живемо в 21 столітті, і сподіваюсь, що таких обсягів біди не буде. Але це справа держави – забезпечити наше військо", – підкреслив Гончаренко.

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