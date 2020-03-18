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 Політика України
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Все про:ВР (7278) українська мова (362) Слуга народу (733) Бужанський (25)

 Комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту авторства "слуги народу" Бужанського

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив відкласти розгляд законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державною мовою в навчальних закладах" на наступне засідання. Ініціатор цього законопроєкту - нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили під час засідання 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пропозиція – відкласти ухвалення цього рішення для додаткових консультацій, перенести на наступне засідання комітету… До речі, щодо наступного засідання, буду пропонувати наступного тижня зібратися", – зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

Цю пропозицію підтримала більшість присутніх на засіданні членів профільного комітету.

Автор законопроєкту – член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський – пропонував рекомендувати парламенту ухвалити його в першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький (фракція "Європейська Солідарність") вніс пропозицію взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун (фракція "Голос") поінформувала, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися стосовно відповідного проєкту закону шляхом голосування.

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени комітету Ради йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в нардепа Шахова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182427
 
   
 Топ коментарі
 
Таких Бужанских нужно гнать из Украины. языка. За границей почему-то никто не требует руцкого, все как мыши по норам сидят и учат местный язык , только в Украине им мешает украинский
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Бужанский, засунь свой язык в... подальше! Вирус кругом!
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И из одежды у него только жена, да и то не на все тело!
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Бужанский, засунь свой язык в... подальше! Вирус кругом!
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...поддерживают, или в основном поддерживают деятельность президента Украины Владимира Зеленского - 16,8 (Социс) и 19,1 (Разумков) % респондентов соответственно. Опрос проводился в период с 9 по 16 марта 2020 года. Какой процент и что думали про зеленского сегодня, опросы умалчивают.
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Я о нём очень хорошо думаю. Все действия по просвещению зебилов целиком и полностью одобряю.
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Пусть Бужанский продискутирует с Шаховым. Узнает ,что хотят шахтеры.
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Бужанский п...обол. И язык у него п...обольский.
Не подпускайте его к закону о "языке".
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..маланцы подогревают ситуацию, память видать отшибло.. ..
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Таких Бужанских нужно гнать из Украины. языка. За границей почему-то никто не требует руцкого, все как мыши по норам сидят и учат местный язык , только в Украине им мешает украинский
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Слава Вятровичу! Пока отложили... Так просто они не уймутся.
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етого бужанского надо вывалять в смоле,обвалять в перьях и выставить как чучело возле ВР,чтоб другим неповадно было знущатись над Украiной
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"розгляд "мовного" законопроєкту авторства "слуги народу" Бужанського" краще відкласти НАЗАВЖДИ, хоча б з гуманітарних міркувань, а саме - для безпеки самого бужанського-холопа Москви..
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Цю падлу бужанську ніяк не дочекається Бузина!
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а навіщо взагалі якісь "мовні закони" Давайте для початку виконаємо вічний Закон Державотворення і всі разом пройдемо через процедуру Надання Громадянства по міжнародним правилам і законам ! В нашій Країні цієї процедури не було ! Тому і "громадяни" в нас не легальні , гібридні ! Бо по перше для отримання Громадянства треба вивчити , знати і використовувати Держану Українську Мову ! Не знаєш - бай- бай ... По - друге кожен особисто повинен підписати Договір "Про права і Обов'язки Громадянина "! Хто підписував? Та ніхто ... І тільки після цього маєш право отримати Виборче Право ! І навіщо тоді "мовний закон" це злочин і афера в масштабі Держави !
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