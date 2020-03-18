 Комітет ВР відклав розгляд "мовного" законопроєкту авторства "слуги народу" Бужанського

Відповідне рішення члени комітету ухвалили під час засідання 18 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пропозиція – відкласти ухвалення цього рішення для додаткових консультацій, перенести на наступне засідання комітету… До речі, щодо наступного засідання, буду пропонувати наступного тижня зібратися", – зазначив голова комітету Олександр Ткаченко.

Цю пропозицію підтримала більшість присутніх на засіданні членів профільного комітету.

Автор законопроєкту – член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський – пропонував рекомендувати парламенту ухвалити його в першому читанні. Члени комітету пропонували зняти це питання з розгляду, а Микола Княжицький (фракція "Європейська Солідарність") вніс пропозицію взагалі відхилити цей законопроєкт.

Під час дискусії голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун (фракція "Голос") поінформувала, що "освітній" комітет попередньо рекомендував профільному комітету визначитися стосовно відповідного проєкту закону шляхом голосування.

Законопроєкт №2362 авторства Бужанського зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5−11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітянська спільнота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени комітету Ради йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в нардепа Шахова