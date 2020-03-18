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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) маршрутки (184) Нацполіція (9179) транспорт (433) Денис Шмигаль (105)

 Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Нацполіції проконтролювати дотримання регламенту перевезень під час карантину.

Про це він сказав на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль доручив МВС забезпечити правопорядок і проконтролювати перевезення громадян відповідно до встановленого регламентом - не більш ніж 10 осіб в одному транспортному засобі.

Також він доручив облдержадміністраціям забезпечити вивезення людей з авто- і залізничних вокзалів.

"Прошу голів ОДА спільно з Нацполіцією, сьогодні і завтра, в ці два дні, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити порядок і спокійний доїзд громадян додому, в тому числі нерегулярними рейсами в разі необхідності", - заявив Шмигаль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ без метро: черги на зупинках, переповнений транспорт і люди без масок. ФОТОрепортаж

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкривайте метро. Що показує перший день карантину і зупинки метро в Києві?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182425
 
 
 Топ коментарі
 
таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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таке враження, що вони в Україну заслані і не знають місцевих обставин
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Эти профнепригодные вообще ничего не знают.
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Напевно читав підручник- як управляти Вселенною,щоб не викликати підозру у санітарів. Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 6276
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Ездить нужно на личном автотранспорте .Это самый безопасный сейчас вариант .
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...на авториа и в автосалонах очереди Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 1002
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Надо авто вместе с масками выдавать за счет бюджета ОП, ВР и кабмина.
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Щас медсестры и санитарки из больниц возьмут свои тачки и поедут на работу. У кого нет машины - на такси.
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А наши "высокооплачиваемые" санитарки и медсестры только так всегда и ездили - исключительно на своих машинах и такси.
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не верится, что все это происходит.. может еще один штаб создать?
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с автобусов будут снимать и сразу в нацгвардию!
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Ще невідомо хто кого буде знімати... Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 5951
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Одного нуля не хватает - это не опечатка??
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Міліціанти могли би підвозити киян до роботи на своїх бобарях і буханках.
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Похоже премьер-неадекват. Наверное живёт где-то в паралельной реальности.
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
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Не похоже, а так и есть. Зе других в кабмин и не назначает. Каков поп - таков и приход.
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а средства на это есть? или сказать и этого достаточно..
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шмигаль ти сам їздиш в маршрутках..подонок..
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Мне так кажется что наш народ не будет следовать этим правилам, потому что транпорт тоже можно понять, маршруткам, автобусам, троллейбусам, и трамваям тоже же хочется заработать, иначе будет беда с экономикой для людей, я не водитель транспорта общественного но заработать тоже хочу, хорошо что казино риобет не закрыли во время карантина https://riobetcasino.org/ Кто сидит без работы и денег, советую общатится к старым способам подработки, скупаем антисептики, моем руки, носим маски и заботимся о наших бабушках и дедушках) А я пошла играть в риобет, там нет короновируса))
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Сколько нужно маршруток, чтобы развезти всех желающих по 10 чел./шт.?

Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 8415
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проблема этой власти в том, что они плохо учились в школе и не умеют считать. Буквально. Научились только пыль в глаза пускать и пальцы веером ставить на камеру, блоггеры туевы.
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Нет, не только пыль. Они хорошо научились, вернее были обучены их кукловодами, доверчивых лохов разводить.
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Що ти ідіот робиш--підставляєш пацанов із патрульної поліції. Що поліція може зробити коли на всіх зупинках по сотні людей. ? Перевізникі зовсім відмовляться виїзжати при таких ситуаціях. Йолопи навіть тут обкакались.
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а шо там нам расскажет Разумков про рейтинги? Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 3808
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Одного зебила на другого поменяли, ну вы плесень даете! АУ 73% шо кушать скоро будете?
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у них мозгов не хватит, чтобы связать факт голосования с фактом опустошения холодильника. Будут все на коронавирус валить и на порошенка по привычке.
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Опять поезд стой раз два.

Ну тупыыыые Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек - Цензор.НЕТ 9719
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Это или откровенное презрение к людям, или полный идиотизм. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (с).
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Есть патрульные-камикадзе?

Кажется скоро полыхнет. У власти полные неадекватны.
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Шмыгаль поручил полиции проконтролировать, чтобы в маршрутках ездили не больше 10 человек

цей шмиг дебіл ?
чи за дебілів тримає маршруточників ?
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Ехал на велике на работу. На остановках треш. Рекомендую. Автономность .
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Маршрутчики просто не выйдут на маршрут. В Одессе уже половина не работают.
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А якщо на зупинці буде 200 людей стоять, то що на них вірус не подіє
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Не посмеет, вирус распространяется только в метро, потому что так бубочка приказал.
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я б на месте парашенки так и сделал
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А чи не краще що б працював метрополітен ,хай буде підвищено міри безпеки( вхід в масках ,профілактичні заходи) але це краще чим те що дієтся зараз, до того нехвактка наземного транспорту, а інколи космічні ціни приватних перевізників.
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козльонокронавірус умєйєт щітать токмо до дісяті
Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 3372
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Что ещё полиция должна делать? Картошку копать, дороги латать? Они со своими прямыми обязанностями не справляются, а тут...
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Как там у классика марксизма-ленинизма было? «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа."
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Просто офигеть! Шпиндели мендели, зеленмано-****** сраные разные когда вас уже погонят топорами?! Что вы **** творите ублюдищи тупорылые?!. Как так можно?? Ну тупое ты..клоунское чмо сраное, ну не справляешься..Ну это же не игра в песочнице ! Это человеческие жизни и судьбы. Выйди паскуда жалкая обосранная, скажи людям прямо что ты не можешь, пусть быстро консолидируется общество,найдёт хоть временно нормального грамотного лидера удержать ситуацию от краха..неужели это ***** так стыдно и страшно?? Или хочется что бы башку отрезали по концовке да выставили на Крещатике? Что за скоты конченные?!
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інопланєтянє захопили шмигаля та пользуют його тєло для маскіровкі
Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб - Цензор.НЕТ 9770
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А вы когда ГОЛОсовать ходили думали власть народная ?
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Зомбированный телеящиком лохторат ходит на выборы исключительно за лозунгами о "счастливом" грядущем с молочными реками и кисельнымми берегами.
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Чекаю наказу шмигаля з вимогою до вірусів припинити їх протиправну діяльність.
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Поліцаї так можуть доконтролюватися, що і піздюліну можуть получити.
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*****, я хренею с этих зебильных дегенератов - сначала закрыть метро, а потом бороться с переполненными маршрутками и трамваями, где угроза заражения наверняка еще больше. Если вы ограничиваете работу общественного транспорта, то тогда уже и предприятия закрывайте с компенсацией работникам, потому что иначе людям все равно как-то придется добираться на работу (большинство работающих в Украине семей не имеет финансовых накоплений и живет от зарплаты до зарплаты).
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