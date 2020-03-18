 Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб

Про це він сказав на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль доручив МВС забезпечити правопорядок і проконтролювати перевезення громадян відповідно до встановленого регламентом - не більш ніж 10 осіб в одному транспортному засобі.

Також він доручив облдержадміністраціям забезпечити вивезення людей з авто- і залізничних вокзалів.

"Прошу голів ОДА спільно з Нацполіцією, сьогодні і завтра, в ці два дні, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити порядок і спокійний доїзд громадян додому, в тому числі нерегулярними рейсами в разі необхідності", - заявив Шмигаль.

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

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