 Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб

Про це він сказав на засіданні Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль доручив МВС забезпечити правопорядок і проконтролювати перевезення громадян відповідно до встановленого регламентом - не більш ніж 10 осіб в одному транспортному засобі.
Також він доручив облдержадміністраціям забезпечити вивезення людей з авто- і залізничних вокзалів.
"Прошу голів ОДА спільно з Нацполіцією, сьогодні і завтра, в ці два дні, коли ми фактично проводимо евакуацію громадян, які прибули на вокзали, забезпечити порядок і спокійний доїзд громадян додому, в тому числі нерегулярними рейсами в разі необхідності", - заявив Шмигаль.
16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.
Шморкаль
Шмигаль доручив розробити закон на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан
Зеленському хочуть дозволити вводити надзвичайний стан одноосібно
Это ж надо маршруток в разы больше. Откуда они возьмутся?
Пусть тогда метро открывают. Потому как толпы в сотни рыл на остановках и штурмующие маршрутки это на порядок хуже с точки зрения карантина
Ну тупыыыые
Кажется скоро полыхнет. У власти полные неадекватны.
цей шмиг дебіл ?
чи за дебілів тримає маршруточників ?
зльонокронавірус умєйєт щітать токмо до дісяті