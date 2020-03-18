 Влада Києва, Харкова і Дніпра зобов'язана забезпечити достатню кількість маршрутних таксі, - Криклій

"Всім відомо, що вчора припинив функціонувати метрополітен у трьох містах - Київ, Харків і Дніпро. Тепер завдання міської влади - забезпечити маршрутні таксі, але з обмеженнями до 10 осіб, щоб можна було за тими ж напрямками здійснювати перевезення", - сказав він під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр також додав, що, згідно з європейським досвідом, обмеження мобільності населення - найбільш ефективний спосіб боротьби з коронавірусом.
Откуда у властей возьмутся столько маршруток одномоментно?
Более того очень часто их у властей вообще нету. Этим частники занимаются.
https://www.msn.com/ru-ru/news/coronavirus/fujifilm-представляет-японская-таблетка-оказалась-эффективной-в-борьбе-с-covid-19/ar-BB11mgL3?ocid=spartanntp
Хоть один умный есть в раде??? Родить маршрутки за одну ночь???
Раз-два и маршруток сколько хош...
Зе-идиоты....
-ограничение дибильности населения -наиболее эффективный способ борьбы с зевирусом
водители маршруток с Фастова ( и проч.) не могут приехать, электрички не ходят
хотя...кто о чем там думал??? о людях?))) решали те, кто никогда не пользуется общественным транспортом!
- В связи с введением карантинных мероприятий власти Киева, Харькова и Днепра обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси...
Власти:
- А где мы их возьмём?...
- Не знаю... "Моё дело - "прокукарекать"... А там хоть светай, хоть не рассветай!...".