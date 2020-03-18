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 Політика України, Київські новини
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Все про:карантин (311) маршрутки (184) Метрополітен (438) транспорт (433) Криклій (99)

 Влада Києва, Харкова і Дніпра зобов'язана забезпечити достатню кількість маршрутних таксі, - Криклій

Адміністрації Києва, Харкова і Дніпра, де припинив функціонувати метрополітен у зв'язку з карантином, мають забезпечити міста достатньою кількістю маршрутних таксі, сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Всім відомо, що вчора припинив функціонувати метрополітен у трьох містах - Київ, Харків і Дніпро. Тепер завдання міської влади - забезпечити маршрутні таксі, але з обмеженнями до 10 осіб, щоб можна було за тими ж напрямками здійснювати перевезення", - сказав він під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також додав, що, згідно з європейським досвідом, обмеження мобільності населення - найбільш ефективний спосіб боротьби з коронавірусом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю киян за можливості залишатися вдома", - Кличко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182424
 
 
 Топ коментарі
 
обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси..

Хоть один умный есть в раде??? Родить маршрутки за одну ночь???
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Заявление в духе "поезд стой - раз два"
Откуда у властей возьмутся столько маршруток одномоментно?
Более того очень часто их у властей вообще нету. Этим частники занимаются.
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если бы там было достаточное кол-во маршруток, там бы метро не строили...таварисчь Криклий....
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_Сколько времени пройдёт, прежде чем частники вообще закроют свои ставшие убыточными (10чел.) автопредприятия? Мм?..
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если бы там было достаточное кол-во маршруток, там бы метро не строили...таварисчь Криклий....
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по европейскому опыту-деньги дали на это, а не забрали
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Заявление в духе "поезд стой - раз два"
Откуда у властей возьмутся столько маршруток одномоментно?
Более того очень часто их у властей вообще нету. Этим частники занимаются.
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Люди работали, и нашли таки лекарство, а сколько мы теперь с нашими мудаками ждать будем. Нет, они все развитием карантина заняты.
https://www.msn.com/ru-ru/news/coronavirus/fujifilm-представляет-японская-таблетка-оказалась-эффективной-в-борьбе-с-covid-19/ar-BB11mgL3?ocid=spartanntp
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уроды! В маршрутках расстояние между пассажирами плотнее
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Они вам ничем не обязаны Думать надо "до", а не выть на луну "после".
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обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси..

Хоть один умный есть в раде??? Родить маршрутки за одну ночь???
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на принтере Д-3 печатать будут ....
Раз-два и маршруток сколько хош...
Зе-идиоты....
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-ограничение мобильности населения -наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом

-ограничение дибильности населения -наиболее эффективный способ борьбы с зевирусом
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идиоты...он вам настроит инфраструктуры.
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ой дурак...
водители маршруток с Фастова ( и проч.) не могут приехать, электрички не ходят
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а как будете компенсировать перевозчикам (по 10 чел)))) заправку и амортизацию, зарплаты водителям и диспетчерам, медику и механику???? экономически совсем не выгодно везти 10 чел а если еще и 2 льготника, то 8...!!! об этом кто-то подумал????
хотя...кто о чем там думал??? о людях?))) решали те, кто никогда не пользуется общественным транспортом!
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на одного платного менше будуть возити - бо десятим має бути мент, котрий рахує пасажирів і не впускає лишніх
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і відбивається від бажаючих влізти на слідуючих зупинках)))
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А на какие шиши власти закупят эти автобусы и подготовят для них водителей? Хотя ему лиш бы прокукарекать...
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Не подумай, что "прокукарекать" сплагиатил - сначала написал комментарий, а потом полез читать чужие...
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Криклий :
- В связи с введением карантинных мероприятий власти Киева, Харькова и Днепра обязаны обеспечить достаточное количество маршрутных такси...
Власти:
- А где мы их возьмём?...
- Не знаю... "Моё дело - "прокукарекать"... А там хоть светай, хоть не рассветай!...".
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Криклій явно порохобот - "Богдан" тепер підніметься на виробництві маршруток
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Во первых закрывать метро в работающем городе - дурость, тупость и глупость. Во вторых откуда взять столько дополнительных машин и водителей по щелчку пальца, чтоб заменить метро и еще перевозя при этом по 20 человек? Ну я могу себе представит 10-20% резерва машин, а водители к ним откуда. Даже 20% будет кaпля в море по сравнению с забитым по утрам метро. Я знал что Зеленский дебил, но то что он дебил активно-******** удивило меня.
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закрывать нужно все, кроме статегических предприятий, список нужно делать правительству и направлять спецрейсы для работников по расписанию!!! закрытие метро и маразм с оставшимся наземным траспортом это преступление власти!
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Нада закупать ЕШАКОВ для осуществления перевозок населения городов!
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Сегодня утром шёл на работу, трамваи еле двигались, людей набито под завязку, и зачем было закрывать метро, один фиг кирдык😁😁😁😁😁😁
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Фамилии мэров, которым предписано это распоряжения выполнять, должны быть не Кличко, Филатов или Кернес, а Гудини...
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У местных властей есть волшебные палки? Или лампы Алладдина, товаришь Криклий?
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В каждом городе,имеющем метрополитен,количество наземного транспорта сформировано с учётом спроса при нормально работающей подземке! Спрашивается,откуда взяться массе автобусов,компенсирующей простой метро?!
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крекс, фекс, пекс - маршрутки летите ко мне!!!
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