 Влада Києва, Харкова і Дніпра зобов'язана забезпечити достатню кількість маршрутних таксі, - Криклій

"Всім відомо, що вчора припинив функціонувати метрополітен у трьох містах - Київ, Харків і Дніпро. Тепер завдання міської влади - забезпечити маршрутні таксі, але з обмеженнями до 10 осіб, щоб можна було за тими ж напрямками здійснювати перевезення", - сказав він під час брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також додав, що, згідно з європейським досвідом, обмеження мобільності населення - найбільш ефективний спосіб боротьби з коронавірусом.

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