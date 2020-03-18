EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  835  1
Матеріали за темою:
Все про:евакуація (317) Мінінфраструктури (377) Криклій (99) COVID-19 (1125)

 Для повернення наших громадян із Чехії, Німеччини та Польщі будуть запущені спецпотяги, - Криклій

Україна запустить спеціальні потяги для повернення своїх громадян із Чехії, Німеччини та Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У нас будуть спеціальні поїзди, які вирушать з Чехії, Німеччини та Польщі для того, щоб ми могли повернути громадян з цих країн ... В'їхати в Україну можна без обмежень", - сказав він під час брифінгу в середу.

При цьому міністр зазначив, що тим громадянам, які перебувають у більш віддалених локаціях, необхідно дістатися до хабів, звідки є спеціальні рейси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 470 українців "застрягли" в Австрії, посольство створює кризовий штаб, - посол Щерба

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що SkyUp почала продаж авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з європейських міст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182423
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тоді, коли увесь світ накриває "поїзда", то в Україні починається "спецпоїзда"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору