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 Політика України
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 SkyUp почала продаж авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з європейських міст, - Кулеба. СПИСОК

За пільговою ціною можна вилетіти з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюріх, Стамбул, Барселона, Лондон.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з таких міст: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллінн, Цюріх, Стамбул, Барселона, Лондон. Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Йдіть на сайт авіакомпанії і беріть квитки. Також поширюйте цю інформацію. Ми ж працюємо далі для вирішення решти проблем наших людей, які застрягли по всьому світі" , - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Austrian Airlines доставить українців до Києва з Відня, - Криклій

SkyUp почала продаж авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси з європейських міст, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182420
 
   
 Топ коментарі
 
из франкфурта нет рейсов!!!снова зе брехня!!!
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чего? Вам бы историю 33летней умершей почитать. Да и заболевшего блогера тоже. Есть ли здесь хоть один человек сделавший тест или хотя бы видевший его? Кстати-экспресс врут
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Якщо перед смертю хворий чихнув, або кашлянув то все зрозуміло. Це коронавірус.
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1000euro это уже доступно? эпоха бЭдности закончилась?
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наверное сюда входит и гарантированное лечение если сумеют диагностировать, или погребение что бы не мучались.
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З Парижу 220 евро, а на регулярні рейси коштували 90, я розумію що мусимо оплатити квиток у дві сторони, але нащо в новинах писати що ціни пільгові
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из франкфурта нет рейсов!!!снова зе брехня!!!
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Для возвращения наших граждан из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезда, ждите.
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Квитки ми взяли, але про пільгову ціну краще б не писали 🙄
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