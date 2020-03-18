 Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.
У пресслужбі Ради додають, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування.
"На цей момент народний депутат перебуває в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
и Пес- компанию и рыгов также. шоб не хворали-не мучились
-видаліть з браузера закладку Шарій та Дубинський
«Можуть створити некеровану ситуацію». Уманський виступає проти звільнення керівництва держбанків в період карантину
Такое впечатление, что у них день начинается с заседания только по двум вопросам:
1. Как быстрее и еще ниже опустить экономику и
2. Чтобы еще такое сделать, чтобы скорее отдать Украину х.уйлу и наказать всех патриотов. Не.... про патриотов - отдельный, третий вопрос...
Вот бы так скорая к рядовым гражданам приезжала.
- Отсутствием табу!
- Да.
батальйонидєпутани просят огня!
Бог почему то жалеет украинцев...
если бы не вирус в ВР представляю что бы они попринимали под эту эпидемию...
...
Трясця ім. Босха
@UkrPereiro 31 мин
Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.
Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.
Напоминаю.
Это в больнице которая дрлжна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
По итогу там оказался Шахов (сейчас его связывают с Аваковым), Ефимов (его связывают с "семьей" Януковича, тесные контакты которой с Зе-командой установились ещё с тех времён, когда штаб Зеленского
Авось поможет!