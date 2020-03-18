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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (7278) карантин (311) Шахов_Сергій (46) COVID-19 (1125)

 Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР

Апарат Верховної Ради в координації з Міністерством охорони здоров'я вживає необхідних заходів, пов'язаних з діагностуванням коронавірусної інфекції в народного депутата України.

Про це повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Міністерства охорони здоров’я вже прибули до Верховної Ради України для проведення необхідних дій. Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з вищезазначеним народним депутатом, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - йдеться в оприлюдненому в середу вдень повідомленні.

У пресслужбі Ради додають, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я України, медики проводять усі необхідні дослідження та епідемічне розслідування.

"На цей момент народний депутат перебуває в самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182416
 
 
 Топ коментарі
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Так я видел Шахова в ОПЗЖ он целовался с Бойко в засоссс.
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Включить Шахова в группу межпарламентского диалога ради мира Украина - Россия - Германия - Франция.
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Потрібно зібрати всіх, з ким цілувався і спілкувався, замурувати всі входи до ВР. Самоізоляція і карантин, значить самоізоляція і карантин.
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Хлорку привезли? Кожному дєпутану по півлітра в макітру!
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проще подвергнуть изоляции так годков на 8. При всех публикациях здесь, можно заметить одну черту-правды не пишут, только Супрун и была правдивой.
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"Слуг" обработать дустом, а ОПЗЖистов боярышником на метаноле
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...и палками!
и Пес- компанию и рыгов также. шоб не хворали-не мучились
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А ПЕСики как же? Помрут?
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-зітріть з налаштувань ТВ канал Г+Г
-видаліть з браузера закладку Шарій та Дубинський
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так не шутите, как меня в бан отправлять. Они святые
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Чтоб стать святыми, надо принять мученическую смерть... Таков обычай! (с)
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это какие дороги?чо их разглаживать-дунул,и порядок
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Я боюсь, что эти твари за период карантина нанесут такой вред Украине и украинцам, что мы даже не можем догадаться.
Такое впечатление, что у них день начинается с заседания только по двум вопросам:
1. Как быстрее и еще ниже опустить экономику и
2. Чтобы еще такое сделать, чтобы скорее отдать Украину х.уйлу и наказать всех патриотов. Не.... про патриотов - отдельный, третий вопрос...

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Кто там в Раде самый старый?Однако!.ЮВТ?Порошенко?Поселфились неробы?Галёрка -с пониженной социальной и политической ответственностью.
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Не успели пукнуть - уже нарисовались.
Вот бы так скорая к рядовым гражданам приезжала.
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Если-бы пукнуть. ЗЕбанутые слуги с перепугу засрали всю ВР.
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вообще-то туда должны были бы первыми прибыть сотрудники СБУ, а затем уже медики...., и желательно - психиатры.....
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Да ладно, там ветеринар нужен, больше ледей делать из этого зверинца..
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согласен....., значит - ветеринарная психиатрия......
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Шахов хочет голосование по земле сорвать, а МВФ сопротивляется...интересная интрига завязывается)))
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вся эта история с вирусом напоминает старые учения по гражданской обороне, где целью было самосохранение, здесь же сохранение слуг и олигархов....
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- Фильтрующийся вирус зебилизма особенно бурно развивается в организме ослабленном никотином, алкоголем и…
- Отсутствием табу!
- Да.
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А может их напалмом? ну... которые ЗЕ...
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Єти дебильі давно сидят по европам, а сюда ездят чисто на "заработки" и тащат за собой заразу.
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если завтра Тимашонка и Зеленский заболеют, то Зебилы скажут, что это была спецоперация Порошенко.. он же сказал, "через год, так через год" Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 4131
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Саме так, і до ворожки не ходи, все ніяк не змириться, з путчом не вийшло так за вірус взявся.
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Ну блин. Шахов и тут "отличился" и так везде без мыла пролезет.. С трибуны не слазит, "радетель" блин за народ.., гн--а брехливая. Судя по всему для него важно все время оставаться на передовицах СМИ.. ( тем паче местные выборы впереди) так что еще нужно проверить все ли там так... Кстати недавно была информация что Аваков ( наконец то..) заинтересовался избирательной компанией этого проходимца на луганщине где он массово скупал голоса за пакеты с сахаром ... Может у него и болезнь таким образом нарисовалась. Хотя ну а кто его тронет, он всегда голосует синхронно с властью и свою команду протянул в Раду, и голосовать будет за власть будь то Зеленский или будь то Янукович, Порошенко, да хоть сам Вова Пу.
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Шо вы все ржете ? Человеку награда полагается , и немалая !!
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Божественное проведение....
Бог почему то жалеет украинцев...
если бы не вирус в ВР представляю что бы они попринимали под эту эпидемию...
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Всіх депутатів розмістити на обсервацію в Нових Санжарах і треба читати лекції про середньовіччя!
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Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», - заявил депутат.
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Спочатку нехай пройде обсервацію і карантин, а потім щось говорить.😁
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да и так сойдет, можно не заморачиваться
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Клоуни не можуть жити без шоу, навіть трагічне дійство має своє визначення - трагікомедія, але все це розраховане на глядача, а піпл хаває..... Співробітники МОЗу прибули в Раду для проведення необхідних дій у зв'язку з виявленням коронавірусу у Шахова, - апарат ВР - Цензор.НЕТ 8452
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Трясця ім. Босха

@UkrPereiro 31 мин

Итак, новости.
200% повышение зарплаты, это только врачам реанимаций и приёмного отделения.
Хотя врачи всех отделений ходят в реанимацию и в приёмное отделение к профильным пациентам.
Вентилляция общая для всего корпуса.
Тестов нет.

Обеспечение.
Маски обычные, 3х слойные, соответственно бессмысленные для здорового человека.
И то если раздобудешь себе сам.
Целенаправленно персоналу не раздают.
Шапочек нет. Костюмов нет. Очков нет. Медицинских костюмов нет.
Сменной обуви или бахил для персонала нет.

Напоминаю.
Это в больнице которая дрлжна принять на себя удар.
В которую должны будут свозить пациентов с диагнозом COVID 19.
О - организация. У - уровень. П - пиз@ец.
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создания стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Он побудил олигарха Веревского оввести туда своих людей, плюс профинансировать стимулирование других кадров.

По итогу там оказался Шахов (сейчас его связывают с Аваковым), Ефимов (его связывают с "семьей" Януковича, тесные контакты которой с Зе-командой установились ещё с тех времён, когда штаб Зеленского
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...теплый солнечный и уже как оказалось приятный день).верховна рада на грани грандиозного шухера. айда шахов айда сукин сын.смог же). живи 100 лет. мог принимать и заказы. стартап на миллион......наши клиники лукьяновка балановка березань и т.д. ждут вас. ))
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Ну, теперь Лиза Богуцкая сможет лично опробовать свой рецепт от "коронаробесия": баня, водка, секс.
Авось поможет!
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от як депутати дбають за нас, то і така їм дяка. Одностайна
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Після цього провести в будівлі молебень за упокій.
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