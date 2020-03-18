 Члени комітету Ради йдуть на самоізоляцію через виявлення коронавірусу в нардепа Шахова

Про це LB.ua розповів глава комітету, нардеп від "Слуги народу" Олег Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Члени комітету йдуть на самоізоляцію. Ми як відповідальні народні депутати йдемо в самоізоляцію для запобігання можливому поширенню інфекції", - сказав Бондаренко.
За його словами, поки всі депутати здорові. Їм рекомендували в разі виникнення ознак інфекції звернутися до лікаря. Поки що тести ніхто не робитиме.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Так як ти пріколовся 21.04.2019 у тебе луччє вже не получіться.
100 %..граматика -генетика .
Бо якщо Порошенка закриють, то Саакашвілі, з Тимошенко вам про це не скажуть.
Весь захвачен ЗЕленью, абсолютно весь,
Офис президента в Украине есть...
Офис президента в Украине есть...
Весь захвачен ЗЕленью, абсолютно весь!
Там у них работают пресс-секретари,
На лицо смазливые, подлые внутри...
На лицо смазливые, подлые внутри...
Там у них работают пресс-секретари!
Что их през ни делает, не идут дела,
Неудачно Бубочку мама родила.
Неудачно Бубочку мама родила,.
Что их през ни делает, не идут дела!
МВФ не доится, не растет бюждет,
Тысячи инвесторов им сказали "нет"
Тысячи инвесторов им сказали "нет",
МВФ не доится, не растет бюждет!
Как назло в том офисе нет инвентаря,
Мощные компьютеры там искали зря.
Мощные компьютеры там искали зря,
Как назло в том офисе нет инвентаря!
По такому случаю с ночи до зари
просит бедный Бубочка: "Беня, памаги!"
И рыдает, бедный, и клянет беду
Но на отдых носится по семь раз в году...
Сам Шахов опроверг данную информацию: «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», - заявил депутат.
ну а кому охота ездить в енти камитеты каждый божийдень??
лучше дома перед телевизиром
вот шахова и подговорили
кароче
опоблок постарался, чтоб законы затормозить