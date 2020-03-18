 Дружина інфікованого коронавірусом мешканця Чернівців вийшла з ізоляції

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту досі не було. Термін її ізоляції завершився", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на ранок 18 березня очікують результатів обстеження 11 осіб. За останню добу звернулися 7 осіб, з яких 5 госпіталізовано.
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Но ЕС может апеллировать к этой петиции в Зраде и в СМИ.