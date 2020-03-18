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Все про:карантин (311) Чернівці (164) ізоляція (32) COVID-19 (1125)

 Дружина інфікованого коронавірусом мешканця Чернівців вийшла з ізоляції

Медики отримали другий негативний результат обстеження дружини пацієнта з першим підтвердженим випадком інфікування коронавірусом у Чернівцях. Пацієнтка вийшла з ізоляції.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яких клінічних симптомів у жінки з дня останнього контакту досі не було. Термін її ізоляції завершився", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на ранок 18 березня очікують результатів обстеження 11 осіб. За останню добу звернулися 7 осіб, з яких 5 госпіталізовано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182413
 
 
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Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Оно - конечно не читает!
Но ЕС может апеллировать к этой петиции в Зраде и в СМИ.
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Оля, если 73% не способны апеллировать даже к остаткам своих мозгов, то чем Вам поможет ЕС? 73% должны выбранное ими говно хлебать по-полной и причмокивать от счастья. Дружина інфікованого коронавірусом мешканця Чернівців вийшла з ізоляції - Цензор.НЕТ 4409
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ну от! є ж позитивні та оптимістичні приклади.
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Как она теперь будет жить с соседями-быдлом, которые ее травили?
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