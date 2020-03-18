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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (311) ліки (343) Ляшко Віктор (71)

 Для літніх людей буде організовано доставку продуктів і ліків, - головний санлікар Ляшко

Для людей похилого віку буде організовано доставку продуктів і лікарських засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми вже працюємо з групами волонтерів", - сказав він.

Крім того, Ляшко зазначив, що за вівторок Центр громадського здоров'я отримав 41 підозру на коронавірус, у результаті досліджень зафіксовано сім нових випадків захворювання.

"Один з 14 випадків - у народного депутата (нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова. - Ред.). Проводиться вся робота, зокрема з контактними особами", - сказав заступник міністра.

Ляшко закликав українців обмежити пересування і дотримуватися рекомендацій МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі масового поширення захворюваності на коронавірус карантин може бути продовжений, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182412
 
 
 Топ коментарі
 
шо, кинулись навздогін..?

"ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты - http://v2020.org.ua/
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це коли батарейки з пульта телевізора переставляєш в тонометр
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шо организовать ? да вы,зебилы, маски для людей организовать не можете , йопт...
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шо, кинулись навздогін..?

"ЕС" запустила сайт для людей из "группы риска": смогут заказывать волонтерам необходимые лекарства и продукты - http://v2020.org.ua/
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а пожилой возраст - це коли таке наступає?
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це коли батарейки з пульта телевізора переставляєш в тонометр
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Так а если люди покупают дешёвые продукты, которые не продают в супермаркетах - как с этим? Что делать тем, кто не имеет возможность заплатить не за доставку, не за продукты? Куда обращаться за еженедельным продуктовым бесплатным набором?
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шо организовать ? да вы,зебилы, маски для людей организовать не можете , ****...
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Вони їм ще запропонують робити це через смартфони...
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Люди постарше могут вспомнить талонную систему при совке в конце 80-х - через ЖЭКи население получало талоны на сахар, сигареты и т.п. И даже водку! Все очень четко работало, уж в этом коммуняки хорошо преуспели )
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набери рейтинг, нульовка, може тоді комусь буде не начхати, що ти там чекаєш
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1 канал сейчас сообщает, что никакой паники нет, полки магазинов ломятся от товаров.

А это фото сегодня в Перекрёстке. Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3300
Крупы и макароны практически отсутствуют. Врут, как всегда.
Даже там, где можно проверить без труда. Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5845
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Пошла купить гороха. Супа захотелось с гренками) Ага, щас. Нету никакого ни гороха, ни гречки, ни вермишели, ни муки. Только сахар, консервы, соки...
От обогатятся хозяева супермаркетов! Для пожилых людей будет организована доставка продуктов и лекарств, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6723
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https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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Ви вже пенсії їм з 1 березня проіндексували,така тепер від вас ще поміч буде.
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Уявляю, на скільки збільшаться пограбунки людей похилого віку. Баньдюки моментом перетворяться в соцпрацівників і волонтерів.
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Новость фейк ,Цензор в Украине нет санэпидемстанций с 2015 года ..если что ...есть лабораторные центры ...Получаеться Ляшко и дэ факто и дэ юре
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