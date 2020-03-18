 У Крим та з Криму пропустять за наявності гуманітарних потреб

Кабінет Міністрів України надав Державній прикордонній службі право пропускати українців на в'їзд до Криму і виїзд з Криму під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ за наявності гуманітарних потреб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь і в'їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться в розпорядженні.
Передбачається, що прикордонники, які перебувають на КПВВ, інформуватимуть керівництво ДПСУ про обставини, в силу яких окремим громадянам необхідно перетнути адмінмежу.
КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом припинили роботу 17 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу.
вода,газ,электрика-же есть.
передохнУть.., а-а, какая разница.
неонацисты Дзержинский, Троцкий, Жириновский, Милонов, Лимонов … земля им -
стеклобетоном!
А радости большой нет. Или эта радость со слезами на глазах?
Правда, в Крыму ещё нет ни одного случая заражения коронавирусом.