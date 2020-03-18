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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2481) карантин (311) Крим (8907)

 У Крим та з Криму пропустять за наявності гуманітарних потреб

КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом закриті, але потрапити на півострів і виїхати з нього можна за наявності гуманітарних потреб.

Кабінет Міністрів України надав Державній прикордонній службі право пропускати українців на в'їзд до Криму і виїзд з Криму під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ за наявності гуманітарних потреб. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь і в'їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - йдеться в розпорядженні.

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Передбачається, що прикордонники, які перебувають на КПВВ, інформуватимуть керівництво ДПСУ про обставини, в силу яких окремим громадянам необхідно перетнути адмінмежу.

КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом припинили роботу 17 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182411
 
 
 Топ коментарі
 
У "крымнаша" потребность одна - передохнуть от камней с неба.
передохнУть.., а-а, какая разница.
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Гуманитарная потребность только одна и то только от туда. Беженец с оккупированной врагом территории.
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а какие там у них такие гуманитарные потребности? по-маленькому и по-большому?
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Гуманитарная потребность только одна и то только от туда. Беженец с оккупированной врагом территории.
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а Бимбас?Бимбас,как всегда свободно за продуктами,пенсиями?
вода,газ,электрика-же есть.
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У "крымнаша" потребность одна - передохнуть от камней с неба.
передохнУть.., а-а, какая разница.
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Пустять, це тільки білорусів не пускають.
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Белорусов на перешейке и раньше не пускали.
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Там да, просто Лукашенко жалівся що росія закрила кордон і не пускає білорусів, це він Крим мав на увазі?
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Коли був українським вас там повно було))
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...закрыть границу нужно, какого хрена шастать туда сюда через нее сейчас?.. В Крым и из Крыма пропустят при наличии гуманитарных потребностей - Цензор.НЕТ 4022
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а какие там у них такие гуманитарные потребности? по-маленькому и по-большому?
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Прі любой гуманітарной потрєбності вони можуть бловджобити мощі святих і будєт ім счазтьє У Крим та з Криму пропустять за наявності гуманітарних потреб - Цензор.НЕТ 7144
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Скловатой під#расу земля. А Мольфарам - подяка!


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заметил…как поразительно похожи и мыслями и друг на друга эти
неонацисты Дзержинский, Троцкий, Жириновский, Милонов, Лимонов … земля им -
стеклобетоном!
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В чомусь схожі, але Дзержинський і Троцький ненавиділи руських, а ******* нацики на словах за них.
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Щас, ТАМ, ему Кобзон "Ах лимончики, мои лимончики !.." распевает.
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Сегодня 18 марта ровно 6 лет, как Крым вошел в состав России.
А радости большой нет. Или эта радость со слезами на глазах?
Правда, в Крыму ещё нет ни одного случая заражения коронавирусом.
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