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 Політика України
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 Іноземці зможуть урегулювати перебування в Україні після карантину, - Аваков

Іноземці у зв'язку із ситуацією з коронавірусом в Україні зможуть врегулювати питання свого перебування протягом місяця після скасування карантину.

Про це на засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, іноземцям дадуть можливість врегулювати всі питання після скасування карантину.

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"Проєкт постанови Кабінету міністрів пропонує надати іноземцям та особам без громадянства можливість у 30-денний строк з дня скасування карантину звернутися для вирішення питання врегулювання законного статусу перебування в Україні. У цьому разі до них не застосовуватимуться заходи адміністративного впливу", - заявив Аваков.

Постанову ухвалено, щоб запобігти порушенню законодавства України у сфері міграції на період карантину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182410
 
 
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а расценкі огласіть... на урєгулірованіє?..
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Там і до цього було "весело" це робити, а в той місяць буде ще "веселіше"... Иностранцы смогут урегулировать пребывание в Украине после карантина, - Аваков - Цензор.НЕТ 4206
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Міністром ОЗ уже був,тепер міністром ЗС став,а реально міністр просраних справ.
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