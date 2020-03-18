 Іноземці зможуть урегулювати перебування в Україні після карантину, - Аваков

Про це на засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, іноземцям дадуть можливість врегулювати всі питання після скасування карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До України продовжать пускати іноземців, які мають посвідку на проживання, і співробітників дипустанов. ДОКУМЕНТ

"Проєкт постанови Кабінету міністрів пропонує надати іноземцям та особам без громадянства можливість у 30-денний строк з дня скасування карантину звернутися для вирішення питання врегулювання законного статусу перебування в Україні. У цьому разі до них не застосовуватимуться заходи адміністративного впливу", - заявив Аваков.

Постанову ухвалено, щоб запобігти порушенню законодавства України у сфері міграції на період карантину.