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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (7278) Бутусов Юрій (1277) Шахов_Сергій (46) Денис Шмигаль (105) COVID-19 (1125)

 Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов

Нардеп Сергій Шахов зміг отримати результати тестування на коронавірус через 6 днів.

Про це нардеп Сергій Шахов ("Довіра") розповів у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я зателефонував народному депутату Сергію Шахову, у якого сьогодні встановлено діагноз коронавірус, і ось що він розповів:

"11 березня я повернувся з-за кордону, у мене була поїздка до Франції і Швейцарії. 12-го вранці я о 7 ранку був на програмі "Суспільного", "Доброго ранку, країно!", а потім заїхав до Верховної Ради в комітет з екології. У сесійній залі мене не було. Почувався не дуже добре. Поїхав додому. З'явилися ознаки захворювання, до мене приїхали лікарі клініки "Добробут". Звичайно, відразу я просив перевірити на коронавірус, але спочатку в лікарів не було тестів, результати тестування прийшли до мене лише сьогодні, через 6 днів. Мене лікували як від звичайного вірусного захворювання. 15 березня піднялася висока температура до 39 градусів, був сильний кашель, температуру збити не вдавалося. Температура вище 38 градусів трималася три дні поспіль. Тільки сьогодні мені стало краще, і зараз почуваюся нормально. Тепер обстеженню підлягають усі медики, хто зі мною контактував. Я не збираюся виїжджати в лікарню, вважаю за необхідне виконувати карантин і самоізоляцію, виконувати всі вимоги, які визначила держава. Якби наші лікарні були вчасно забезпечені тестами, звичайно, діагностувати все це можна було б і раніше, з цієї ситуації всім треба зробити належні висновки".

Також дивіться: Заражений COVID-19 Шахов спілкувався з прем'єром Шмигалем 4 березня. ФОТОФАКТ

Шахов записав відеозвернення, де розповів про хороше самопочуття в цей момент, і що він перебуває в самоізоляції у своєму будинку в Обухівському районі Київської області.

"У сесійній залі Шахов був до поїздки до Франції, де він, найімовірніше, і заразився. Спілкування з прем'єр-міністром Шмигалем у Шахова було 4 березня, тобто до поїздки і до захворювання. Однак депутат спілкувався з колегами на комітеті з екології, нехай і зовсім недовго, і тепер всі ці контактери - є потенційно активними або пасивними переносниками коронавірусу, і підлягають контролю, тестуванню та самоізоляції", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182409
 
   
 Топ коментарі
 
А шож ты сука в гос клинику не пошёл?
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Почему шастал по заграницам, а не в окрестностях родного Луганска ?!
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Кстати, а шо с собачкой "Эрики" ?..
Если Эрика его доставала, то собачка ж тут - нипричем..
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Не ну не дурень! Нет, что успокоить людей, языком мелит, что переболеют 75%. Он наивно полагает, что у него будет иммунитет? Неужели нет подхода адекватного, объяснить, что и как, мол давайте переживаем это время, ученые прилагают меры и т.д. совсем вирус плохо подействовал
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контактеры и сам Шахов "подлежат контролю, тестированию" и *********
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...да пусть хоть в нашу Раду сходит и со всеми слугами пообнимается! Хоть какая то польза будет....
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Почему шастал по заграницам, а не в окрестностях родного Луганска ?!
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родной ты наш.)))..надежна нации)))... мало ты пошастал...мало пообнимал...мало пообцеловал... не надо оправдываться (поздно!))) - работать надо было...лентяй!!!!
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Шахов это такая подлая и мутная личность, на порядок хуже дрочилы Кивы
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Зато сейчас мы увидим , кто тебе бабло давал за голосование.
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Хух, ну слава богу, инфа из праверинага иточнека Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 8442 дальше тока на заборе читать остаётся Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 5953
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не отмазывайся!, 8 лет с конфискацией!!!)
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падло сыпет соль на рану...
"В сессионном зале Шахов был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Общение с премьер-министром Шмыгалем у Шахова было 4 марта, то есть до поездки и до заболевания...", - резюмировал Бутусов.
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Факт в том что вот такие то и выживут... ( одна надежда на пословицу " Тому кому суждено быть повешенным тот не утонет")
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"Я не собираюсь выезжать в больницу, считаю необходимым выполнять карантин и самоизоляцию..." А чем тебе теперь не нравится украинская больница? Супрун вы выжили, теперь лечитесь на здоровье. Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов - Цензор.НЕТ 4097
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Отправить его в больницу в тот район от которого избирался в Раду.. Он все время добавляет "депутат мажоритарщик от луганщины".. Ну вот и вперед.. Флаг ему в ж... и попутного ветра.
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И пусть барабан не забудет козлна. Одного флага маловато.
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"депутат мажоритарщик от луганщины"
будет проходить обсервацию в своем доме в Обуховском районе Киевской области.
Знаем мы эти "домики" в Обуховском районе!
На Луганщину его на обсерацию, в родные пенаты!
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Сразу минус пятьсот тестов на вирус. Вся Рада сегодня побежит свои жопки спасать.
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Так казали, що їх взагалі 500 на всю Україну. А скільки вже використали. Не вистачить навіть на "слуг".
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передерутся за тест? или аукцион можно устроить !))))))
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Математика говорит, что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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Не оправдывайся! Сознательно всех заражал! В тюрьму!!!
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Не парься,Сирожа.Ты же с приличными людьми не общался,так что пихуй на тебя.
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Куда присылать венки "от благодарного народа Украины"?Покойся с миром. Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов - Цензор.НЕТ 973
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Ничего...надежда еще остается.... Говорят, и по второму разу болеют...
Ждем-с!!!
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Зарплаты не хватило купить тест?,заразу небось с куршавеля привез !
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у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней.Источник: https://censor.net.ua/n3182409

Минздраву (Израиля) отдано распоряжение увеличить количество проверок на коронавирус до 3000 ежедневно.Источник: https://censor.net.ua/n3182391

3000 (три тысячи) тестов. Ежедневно. Это все, что вам нужно знать о борьбе с коронавирусом. В Украине, а не в Израиле.
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шо там за справи такі надважливі, щоб не боячись пертися в епіцентр епідемії? стадо придурків..
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У країни зʼявився невеликий шанс швидко позбутися ЗЕбільного і *********** лайна мирним шляхом
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Не надо было тебе увлекаться агитацией за Монику, теперь ты вынужден говорить - и тот и тот плох, а ты, потому, опять умный. :D
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Агітація за Моніку ? Ніколи не був зебілом, як і вальцедротом
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У зелено-шиколядних тваринок підвищена живучість
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вот такие пида.... , ой выбачаюсь , геи , шарахаются тудой сюдой а потом от них другие люди болеют. что тебе дома не сиделось убогий? шо если бы ты в этот самый французкий куршавель не съездил, то наверное бы умер или на всю оставшуюся жизнь считался бы среди слуг каломыйского ЛОШАРОЙ??? ох у вас и нравы дебильные!
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Оце "слуга" було в Італіїї- Франціїї- та Швейцарії- за дердкошти у відряджені ....- і це не малі КОШТИ- от що воно ВИРІШИЛО для України ....- факти в студію...
Хавайте зЄбіли
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Цукру було достатньо,щоб підкупити виборців,а тепер хоче лікуватись за рахунок держави. То може краще було б .щоб більшу було часу лизати дупу клоуну і всіх сепарів. це було б справедливо.
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вот теперь , падлы, будете лечиться как и весь народ, той медициной, которой для народа создали
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а зеля врал что все беспрецедентно готово... патологическое брехло
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Якщо для шахова тестів не знайшлось то можна уявити як будуть лікувати нас простих українців.
По факту з такими лікарями офіційну статистику інфікування твердо множимо на 100.
Зелена шобла на масках прибарахлилась, а от тестів розуму купити не вистачило. Ну і покидьків ви ж вибрали зелоботи.
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.... А на ніхто лікувати і не збирається.... Невже Ви цього не зрозуміли з виступу Зепадалі?
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18.03.20

я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней Источник: https://censor.net.ua/n3182409

15.02.20
На сегодня Украина полностью готова к возможному появлению нового китайского коронавируса на территории страны. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

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Хі-хі.В тому комітеті,де Шахов сіяв вірус, сплошні "слуги"і риги.Є правда пару штук "замайбутніків",по одному з Голосу і від Юлі.Значить слуг і ригів можна всіх вважати заразними,знаючи їх схильність стадом то шаурму жерти,то цьомкатись,то на ничку збиратися.Ото там зараз кіпіш стоїть!
Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
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Нормально підготувались до коронавірусу, якщо навіть для депутатів не вистачає тестів, а вони ще й звозять людей з усього світу, можливо навіть заражених та й витратили на це коштів держави 115 мільйонів гривень.
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Надеюсь с ************** из опоблока успел тесно пообщаться
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Это он так спланировал? Или случайно вышло? Но все равно гениально вышло. Лучшей свиньи про готовность влады к вирусу не подложишь.
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невже з рижою мраззю не контактував за цей час?
Хреново...
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"сирота казанська"-будиночок під стріхою,на волах в швейцарію і т.д.
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Интересно, отправят ли верховную раду на карантин в таком случае или пархатые инородцы все равно постараются пропихнуть воспользовавшись моментом дерибан земли и капитуляцию?
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зебіли, все нормально, усе, як ви хотіли, обираючи ОЦЕ, що ви 73% обрали - захворювання насправді на порядок вище ніж у статистиці для Вашого Вошдя, аби не засмучувати Вашу смарагдову Бусінку..
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Доброго ранку, країна! *****, 12 МАРТА, из ФРАНЦИИ!!!, почему его не проверили сразу после возвращения?! Почему не поместили в самоизоляцию?!
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Короче, кущ ящура среди депутан. Аминь.
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Депутат - мажоритарщик от Луганщины,а живет в своем доме под Киевом. Как вам это нравиться.
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А теперь вспомним, кто развалил эпидемиологическую службу и ликвидировал должность санврача? Кто был президентом в 2017-м?
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