 Я відразу просив перевірити на коронавірус, але у лікарів не було тестів: результати прийшли лише через 6 днів, - Шахов

Про це нардеп Сергій Шахов ("Довіра") розповів у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я зателефонував народному депутату Сергію Шахову, у якого сьогодні встановлено діагноз коронавірус, і ось що він розповів:

"11 березня я повернувся з-за кордону, у мене була поїздка до Франції і Швейцарії. 12-го вранці я о 7 ранку був на програмі "Суспільного", "Доброго ранку, країно!", а потім заїхав до Верховної Ради в комітет з екології. У сесійній залі мене не було. Почувався не дуже добре. Поїхав додому. З'явилися ознаки захворювання, до мене приїхали лікарі клініки "Добробут". Звичайно, відразу я просив перевірити на коронавірус, але спочатку в лікарів не було тестів, результати тестування прийшли до мене лише сьогодні, через 6 днів. Мене лікували як від звичайного вірусного захворювання. 15 березня піднялася висока температура до 39 градусів, був сильний кашель, температуру збити не вдавалося. Температура вище 38 градусів трималася три дні поспіль. Тільки сьогодні мені стало краще, і зараз почуваюся нормально. Тепер обстеженню підлягають усі медики, хто зі мною контактував. Я не збираюся виїжджати в лікарню, вважаю за необхідне виконувати карантин і самоізоляцію, виконувати всі вимоги, які визначила держава. Якби наші лікарні були вчасно забезпечені тестами, звичайно, діагностувати все це можна було б і раніше, з цієї ситуації всім треба зробити належні висновки".

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Шахов записав відеозвернення, де розповів про хороше самопочуття в цей момент, і що він перебуває в самоізоляції у своєму будинку в Обухівському районі Київської області.

"У сесійній залі Шахов був до поїздки до Франції, де він, найімовірніше, і заразився. Спілкування з прем'єр-міністром Шмигалем у Шахова було 4 березня, тобто до поїздки і до захворювання. Однак депутат спілкувався з колегами на комітеті з екології, нехай і зовсім недовго, і тепер всі ці контактери - є потенційно активними або пасивними переносниками коронавірусу, і підлягають контролю, тестуванню та самоізоляції", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджено коронавірус.