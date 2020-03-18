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Все про:ОДА (774) Тернопільщина (228) Денис Шмигаль (105)

 Кабмін погодив призначення Труша головою Тернопільської ОДА

Кабінет міністрів погодив проєкт указу Президента України про звільнення голови Рогатинської районної держадміністрації Володимира Труша у зв'язку з переходом на іншу роботу і проєкт указу про його призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Труш Володимир Любомирович на цей момент перебуває в Офісі Президента. Він тут не з нами, але я мав із ним розмову, співбесіду. Буду просити членів Кабінету міністрів підтримати цю кандидатуру. Достойний кандидат. Нам треба повернути керованість областей", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182407
 
 
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А Гаранту все неймется. Репепепетирует квартал в жизни.
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