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Все про:Денісова (435) Донбас (15577) COVID-19 (1125)

 В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова

За минулий тиждень на окупованому Донбасі близько 600 осіб звернулися до лікарів із симптомами ГРВІ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Крім того, з підозрою на пневмонію - 91 людина. На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня. Через те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії" , - підкреслила вона.

Український омбудсмен звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до вказаних територій Донбасу, максимально сприяти забезпеченню тестами на коронавірус, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовики РФ 16 марта задержали крымского татарина Ибраимова в оккупированном Крыму, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182403
 
   
 Топ коментарі
 
Сивоха.....
пора...пора нести свет мира и добра твоим браттям в луганде.....
обнимашки - обязательны!!!!
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Все вопросы к оккупанту
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Це питання вирішується в момент але нашими ЗЕманкуртами сівошними
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Текст пісні

Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
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Сивоха.....
пора...пора нести свет мира и добра твоим браттям в луганде.....
обнимашки - обязательны!!!!
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ну это да..... если пи*ть слабо, то не поползет, а если сильно, то ползти перестанет.....
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Нет и хрен с ними!! Чем больше их уйдёт , тем лучше!! Все вопросы к пуйлу!!
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Сивоха, как лакмусова гумажка, протестирует
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І шо? В Україні їх "дофігіща"? Всім вистачить? Так отож. Кацапи окупували територію і несуть відповідальність за її "населєніє"
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да идут они на .. ягель терриконный в помощь...
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а ми причому? хай проведуть референндум
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Якщо тестів немає, то звідки Аваков (здається саме він) нещодавно сказав, що в Горлівці 12 хворих на цю заразу? Знов хтось бреше!
Як же ви вже дістали своєю брехнею!
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Может хтось и бреше. Но ты сомневаешься что в этой клоаке есть зараженные?
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Можливо є, можливо навіть більше, ніж Аваков сказав... Але я дуже не люблю коли з мене намагаються зробити дурня...
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Пусть привезут Гундяя из Москвы. Он там святой водицей побрызгает, и все выздоровеют.
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Вы кони в яблоках. Линию с ОРДЛО и оккупированным Крымом нужно наглухо перекрывать для прохода и проезда сроком минимум на пол года. ( внешние границы мы там не контролируем) какой вам еще повод нужен.
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Пусть вспомнят как бегали на прогон наших пленных солдат и радовались, плевали в них, кидали камни, подохните хоть все ордловцы, Украине только легче дышать без вас будет.
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Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

Курица, у нас этого всего ни хера нет, а она обращается... Там есть кому обращаться, пусть сами думают. У самой наверно уже парочка аппаратов ИВЛ в кладовке, приобретенные на "честно" заработанные.
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Коллективное самосожжение в храме рпц - лучшее средство от коронавируса.
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Хмм...Самосожжение.....
Интересно,есть ли на вооружении ЗСУ огнеметы? В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова - Цензор.НЕТ 1667
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странно танки в шахтах есть ,а тестов нет, глубже рыйте ,глубже В ОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, - Денисова - Цензор.НЕТ 3871
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а омбудсменка Украины в курсе сколько граждан в Украине, за прошедшую неделю с симптомами ОРВИ обращались к врачам ???
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Дозвольте приєднатися до вашої стурбованності зі своєю стубованністю,тільки вже крайнього ступіню. В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова - Цензор.НЕТ 1009
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Ласкаво просимо. Можна ще й присмачити її глибоким занепокоєнням В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова - Цензор.НЕТ 3981
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А неокуповані території вже всі забезпечені тестами і ліками????? Не має слів. Зеленський і його команда більше дбають про російських окупантів чим про власне населення ))
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??? а что у нас в Украине есть ТЕСТы? Возим анализы то в Лондон то в Киев? Блокада, только полная блокада вернёт нам оккупированые территории.
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А кто то к этому стремиться? Судя по комментариям на Цензоре, многим даже нравиться, что РФ оккупировала часть территории.
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Тю, а Аваков казав що там вже є зареєстровані випадки. Збрехав? Схоже ЗЄбрехня заразніша за коронавірус.
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Треба їм ще і системи вентиляції легень подарувати.
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Дивлячись які системи. Якщо отакі, то можна:

В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова - Цензор.НЕТ 9877
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P.S.: і взагалі, тут є лайфхак для кацапів та ордлятини. Системи вентиляції легень можна без проблем робити зі скріпних расєйських гармошок та баянів, якщо до єнстрУмєнта присобачити шлангу. А далі усе просто: лежить ванька з коронавірусом на укушеткє, в легені запхано шлангу, а поруч сидить фома або фрол і грає на гармошці, розтягуючи міхи, і таким чином вентилює легені ваньки Дезінфекція - боярою та скломиєм.
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Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения.

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Просто сльози на очі навертаються читаючи як Денисова перживає за ОРДЛО. То що в нас нехватає тестів на вірус та необхідного обладнання навіть для депутатів її не обходить. За ОРДЛО нехай відповідає РОсія.
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Ех,піхвець дірляндії! Чим тепер буде займатися сциввухо?
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Эту резервацию для умалишённых нужно изолировать полностью. Там кроме коронавируса всякой другой заразы хватает.
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Зато "Правозащитные организации просят СНБО и Министерство по вопросам реинтеграции "не изолировать" временно оккупированные районы Донецкой, Луганской областей и Крым, поскольку это будет угрожать жизни и здоровью их жителей.Источник: заявление ряда правозащитных организаций..Детали: Правозащитники отмечают, что, согласно принятым решениям, разрешение или запрет пересекать линию разграничения или админграницу предоставляется в соответствии с пропиской. То есть, вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию имеют возможность только те, кто может подтвердить регистрацию места жительства на контролируемой территории.Они считают, что в зоне риска жители оккупированных территорий, которым требуется лечение, лекарства, граждане Украины без места регистрации и те, кто не имеет места жительства вообще, в том числе большое количество молодежи, которая получала ID-карту после начала конфликта.Дословно: "Мы считаем, что введенные ограничения относительно пересечения границы временно оккупированных территорий будут иметь значительные негативные последствия для людей, проживающих в оккупации. Они еще вчера не были информированы о том, что сегодня ограничения будут введены, и, следовательно, не успели покинуть оккупированные территории до введения ограничений"." в новостной ленте "Украинской правды" от 17.03.2020 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/17/7244023/
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Шо, знов за ражунок України? Чим більше там здохне тим краще,Менше буде в Україну шастать. Хай шастають в парашу
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ДЕНИСОВА, спросите у АВАКОВА, он и без тестов знает, сколько ТАМ корононосцев. В частности, с его слов, в Горловке под оккупантами, 12 случаев. Ему бы во Внешней разведке служить, а не митингующих гонять.
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