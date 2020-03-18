 В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"Крім того, з підозрою на пневмонію - 91 людина. На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня. Через те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії" , - підкреслила вона.

Український омбудсмен звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до вказаних територій Донбасу, максимально сприяти забезпеченню тестами на коронавірус, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу.

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