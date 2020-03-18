 В ОРДЛО немає тестів на коронавірус, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії, - Денісова

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.
"Крім того, з підозрою на пневмонію - 91 людина. На жаль, аналогічна інформація стосовно захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня. Через те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії" , - підкреслила вона.
Український омбудсмен звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до вказаних територій Донбасу, максимально сприяти забезпеченню тестами на коронавірус, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу.
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
пора...пора нести свет мира и добра твоим браттям в луганде.....
обнимашки - обязательны!!!!
Як же ви вже дістали своєю брехнею!
Курица, у нас этого всего ни хера нет, а она обращается... Там есть кому обращаться, пусть сами думают. У самой наверно уже парочка аппаратов ИВЛ в кладовке, приобретенные на "честно" заработанные.
Интересно,есть ли на вооружении ЗСУ огнеметы?
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Просто сльози на очі навертаються читаючи як Денисова перживає за ОРДЛО. То що в нас нехватає тестів на вірус та необхідного обладнання навіть для депутатів її не обходить. За ОРДЛО нехай відповідає РОсія.