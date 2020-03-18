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 Політика України, Економіка
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Все про:імпорт (113) мито (75) Росія (26713) вугілля (275) Електрика (338)

 Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії

Кабінет Міністрів України ввів спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії і вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується, з Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

"Пропонується введення спеціального мита для електричної енергії і всіх типів вугілля, крім антрациту та вугілля, що коксується для енергетики і металургійної промисловості, з 1 квітня 2020 року в розмірі 65%", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко перед ухваленням рішення.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182396
 
   
 Топ коментарі
 
Правильне рішення, але одночасно треба зобов'язати Ахметова і Суркісів продавати населенню електроенергію за цінами не вище тих, якби вона була імпортована із Росії.
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уряд ахметова старається для ахметова
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Правильне рішення, але одночасно треба зобов'язати Ахметова і Суркісів продавати населенню електроенергію за цінами не вище тих, якби вона була імпортована із Росії.
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А кто их заставит. Рынка нет конкурентного.
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Це не з росією, це олігархи між собою.
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Ну а как же иначе Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 3025 счас шокоботы настроят пердоприцел и откроют беглый огонь из пердаков)))
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А вони його припиняли? От чого така зима тепла? Отож!
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уряд ахметова старається для ахметова
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Вся эта "спецпошлина" потом окупится повышением тарифов населению на свет и тепло.
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Можно ввести пошлину импорт воды. Кроме питьевой и технического назначения Україна ввела спецмито на електроенергію і вугілля з Росії - Цензор.НЕТ 432
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Какого хера вообще ви з ними торгуєте?
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Зеленський купує електрику та вугілля у РФ?
Не торгівля на крові, нє? Де героїчний вомбат насіння і гризун Міша?
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Не заборонили торгівлю з ворогом, а підвищили мита, мовляв на митниці, кому треба, домовляться. Слуги Москви.
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