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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) Київська область (1143) ОДА (774) COVID-19 (1125) Володін Василь (1)

 Медзаклади Київщини готові приймати і лікувати пацієнтів з коронавірусом, підготовлено 487 ліжок, - в.о. голови ОДА Володін

У Київській обласній державній адміністрації запевняють, що медзаклади області готові приймати та лікувати пацієнтів з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. голови ОДА Василь Володін на брифінгу в середу.

"Загалом заклади охорони здоров'я Київської області готові приймати і лікувати пацієнтів, у яких зафіксовано коронавірус. В області 13 медзакладів мають відділення з боксами на 487 місць", - сказав він.

Також він повідомив, що медзаклади області замовили тест-системи для діагностування коронавірусу.

"У більшості районів тест-системи замовлені і до кінця тижня будуть на місцях. Кожен медзаклад отримає від 50 до 200 систем. Додаткові тестові системи обіцяє забезпечити Міністерство охорони здоров'я у всіх регіонах", - сказав він.

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Він акцентував увагу на тому, що для тих лікарень, які першими прийматимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус, тест-системи вже закуплені і готові до використання.

Зі свого боку директор департаменту охорони здоров'я ОДА Максим Іонов розповів, що на сьогодні в області є 199 апаратів штучної вентиляції легенів.

"Також триває процес закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182395
 
 
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 16 мар.

К нас с начала года уже пару десятков сметрей от интерстициальной пневмонии, серотипироварие не проводили, возможно часть и от коронавируса.
Клиника схожа с вирусной пневнонией последних лет.
Аппараты ИВЛ есть. Но главное - не наличие аппаратов ИВЛ.
Очень низкоквалифицированный персонал реанимаций. Крайне.
Второе. Нет аппарата которая может выполнять функцию экстракорпоральной оксигенации крови. Её нет. Точка.
Многие врачи реаниматологи не умеют пользоваться теми аппаратами ИВЛ, которые закупили за последние годы. Они даже не владеют всеми настройками. А чо, " там все на заморском написано".
В столице может на начальных этапах что-то и сделают, ну в некоторых клиниках городов миллионников, где есть профессиональный персонал, но это единицы. И это никак не повлияет на общую картину.
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Не знал что брат Володина (спикера госдумы) уже на месте ...Через месяц Печерский суд Януковича востановит там ему еще год оставался доработать
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да да именно - 487 - во как мы готовы - а может таки нет - хотя о чем это я
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Значить в Україні десь готово 3000-4000 ліжок. І це мало.
Але напевно для того і потрібен карантин, щоб одночасно не зліг мільйон. Італійці вже дов..бувались, і тепер інших попереджають.
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