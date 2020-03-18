 Поліція виїхала до нардепа Шахова, у якого діагностували коронавірус: рішення про госпіталізацію ухвалять медики

Але як повідомила в коментарі Цензор.НЕТ керівниця пресслужби Управління Нацполіції в Київській області Віталія Грохольська, слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання людини, яка ймовірно хвора, але рішення про госпіталізацію ухвалюватимуть медики.

За її словами, поліція готова супроводжувати в лікарню цю людину, але примушувати її їхати силою не будуть. Також правоохоронці готові забезпечити заходи з охорони лікарні, щоб упередити негативні інциденти.

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Крім того, на сайті МВС з'явилася інформація про те, що Кабмін затвердив введення в Київській області надзвичайного стану. Постанова була ухвалена сьогодні, 18 березня, на засіданні уряду в редакції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Виступаючи, голова МВС зазначив, що також очікує термінове рішення про майбутнє запровадження надзвичайного стану на території міста Києва від КМДА: "У Києві такого рішення ще немає, але сподіваюся, сьогодні-завтра ми повернемося до цього питання".