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 Поліція виїхала до нардепа Шахова, у якого діагностували коронавірус: рішення про госпіталізацію ухвалять медики

У Нацполіції не підтвердили інформацію, поширену в одному з Телеграм-каналів про те, що народний депутат Сергій Шахов нібито відмовляється від госпіталізації.

Але як повідомила в коментарі Цензор.НЕТ керівниця пресслужби Управління Нацполіції в Київській області Віталія Грохольська, слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання людини, яка ймовірно хвора, але рішення про госпіталізацію ухвалюватимуть медики.

За її словами, поліція готова супроводжувати в лікарню цю людину, але примушувати її їхати силою не будуть. Також правоохоронці готові забезпечити заходи з охорони лікарні, щоб упередити негативні інциденти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус підтверджено в народного депутата Сергія Шахова

Крім того, на сайті МВС з'явилася інформація про те, що Кабмін затвердив введення в Київській області надзвичайного стану. Постанова була ухвалена сьогодні, 18 березня, на засіданні уряду в редакції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Виступаючи, голова МВС зазначив, що також очікує термінове рішення про майбутнє запровадження надзвичайного стану на території міста Києва від КМДА: "У Києві такого рішення ще немає, але сподіваюся, сьогодні-завтра ми повернемося до цього питання".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182390
 
   
 Топ коментарі
 
А чому йому просто не збити температуру та піти до сімейного лікаря, як це радять за телефоном 103.
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лучше сразу отделение огнеметчиков.
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короновирус боится нагревания.. поэтому, для депитутов есть только один способ дезинфекции:
Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики - Цензор.НЕТ 1575
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лучше сразу отделение огнеметчиков.
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дійсно, на місці разом з зеленим лайном..
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да расстреляйте его сразу, чего там)
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просто нельзя, а с водородной бомбой можно
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не, тут контакт будет. Расстрелять, самое оно) ну или огнеметчики, как коллега сверху предложил))
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а может все-таки Героя Украины ему ? за верховную раду?
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В обезьянник его, как посмел заражать богов в раде
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А чому йому просто не збити температуру та піти до сімейного лікаря, як це радять за телефоном 103.
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Та невже проти нього застосують свіжоспечений закон?
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короновирус боится нагревания.. поэтому, для депитутов есть только один способ дезинфекции:

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Пусть везут его сразу в Лугандон и там выбросят, там у него все друзья.
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вот это сэрвис ! теперь так к каждому больному будут выезжать , да зебилы ?
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А полиция тут причем ?Аля рашка там тоже к больным сразу полиция приезжает ..вчера по 60 минут слыхал
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то есть отказывается подчинятся тем законам за которые сам же и голосовал?
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Или доктора к нему отправить вот такого
Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики - Цензор.НЕТ 5989
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В Раду его запустить пусть там побольше покашляет.
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Расст--ять ( как в Китае) , а перед этим сделать сахарную клизму
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везите его в районную - пусть увидит плоды своего труда, рыговское чмо....
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Пропоную ********** його гумовими палицями.
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